Уряд виділив на закупівлю дронів додаткові 15,5 млрд грн

Кабінет міністрів України виділив додаткові 15,5 мільярди гривень для закупівлі дронів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році", - заявив він в своїй промові.

Шмигаль додав, що кошти підуть Адміністрації Держспецзв’язку, яка займається відповідними закупівлями.

"За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим Силам безпеки та оборони", - зауважив голова Кабміну.

Прем’єр-міністр також зауважив, що вже рік працює кластер оборонних технологій Brave1. Зареєстровано понад 1,6 тис. розробок за 12-ма напрямками.

"Серед них безпілотники, РЕБ, роботизовані комплекси, застосування штучного інтелекту. Держава допомагає найперспективнішим розробникам втілити в життя свої проекти. Ми надали 186 грантів на понад 120 млн грн для дослідницько-конструкторських робіт та для масштабування виробництва", — сказав очільник уряду.

Нагадаємо, на засіданні 18 березня уряд також виділив із резервного фонду державного бюджету додаткові 5 млрд грн на закупівлю дронів для ЗСУ.

Закупівля дронів через Prozorro

Нагадаємо, на початку лютого Кабмін затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українського ОПК. Зокрема – про проведення оборонних закупівель через систему Prozorro.

Згідно з нововведеннями, оборонні закупівлі тепер відбуватимуться за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.

У Мінекономіки повідомили, що це є рамкова угода, за якою закупівлі буде здійснювати Державний оператор тилу (ДП Міноборони "Агенція у сфері оборони") та Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації. Нововведення покликане забезпечити баланс між ефективністю і прозорістю незбройних закупівель для потреб оборони та захистом інформації, критично важливої для безпеки країни.

Мільйон українських дронів

Президент Володимир Зеленський поставив перед Україною ціль у 2024 році виробити один мільйон безпілотних літальних апаратів з видом від першої особи (FPV), які є дешевими у виготовленні та мають величезну кількість озброєнь обох сторін на фронті.

При цьому він зауважував, що також треба створити нову інфраструктуру для управління дронами та побороти логістичні "чорні діри", у яких здатні зникати цілі партії техніки, що відправляються на фронт.

Очільник Мінцифри Михайло Федоров вважає, що план із виробництва 1 млн FPV-дронів протягом року є досить реалістичним. Для цього щодня треба виготовляти по 2739 дронів, і Україна здатна зробити навіть більше таких апаратів.

Також у 2024 році Україна виготовить тисячі безпілотників великої дальності, здатних наносити глибокі удари по Росії, і вже має до 10 компаній, які виготовляють дрони, що можуть досягти Москви та Санкт-Петербурга.