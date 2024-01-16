Кабмін виділив майже 800 млн грн на боєприпаси, тепловізори і дрони

Кабінет міністрів України під час засідання 16 січня ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету 792 млн грн, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ці додаткові кошти розподіляються військовими підрозділами на дуже нагальні потреби. На закупівлю боєприпасів, тепловізорів, дронів", - зазначив голова уряду.

За його словами, йдеться про додаткове фінансування для кожної бригади (пропорційно до сплаченого у грудні ПДФО).

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року Верховна Рада проголосувала у повторному другому читанні за урядовий законопроєкт №10037 про спрямування військового податку на доходи фізичних осіб з місцевого до державного бюджету.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, у проєкті бюджету на 2024 рік надходження коштів від законопроекту № 10037 закладено у розмірі 214,7 млрд грн.

Так, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військовий ПДФО" спрямовувався до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан "військовий ПДФО" розподіляється в таких пропорціях:

45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн);

45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн);

10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Коментуючи рішення Верховної Ради щодо підтримки урядової ініціативи про спрямування військового ПДФО на закупівлю дронів, а також на розбудову власного виробництва зброї та техніки, Денис Шмигаль зазначив, що це дозволить у 2024 році додатково направити на ці потреби 96 млрд грн.