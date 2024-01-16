Кабмин выделил почти 800 млн грн на боеприпасы, тепловизоры и дроны

Кабинет министров Украины во время заседания 16 января принял решение о выделении из резервного фонда государственного бюджета 792 млн грн, которые будут направлены на укрепление обороноспособности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Эти дополнительные средства распределяются военными подразделениями на очень срочные нужды. На закупку боеприпасов, тепловизоров, дронов", - отметил глава правительства.

По его словам, речь идет о дополнительном финансировании для каждой бригады (пропорционально оплаченному в декабре НДФЛ).

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная Рада проголосовала во повторном втором чтении за правительственный законопроект №10037 о направлении военного налога на доходы физических лиц из местного в государственный бюджет.

По словам народного депутата Ярослава Железняка, в проекте бюджета на 2024 год поступления средств от законопроекта №10037 заложены в размере 214,7 млрд грн.

Так, с 1 октября по 31 декабря 2023 года "военный НДФЛ" направлялся в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Госслужбы специальной связи и защиты информации на дроны (13 млрд грн) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд грн).

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, "военный НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях:

45% – ГСЗИ на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% – Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43+ млрд грн);

10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд).

Комментируя решение Верховной Рады о поддержке правительственной инициативы о направлении военного НДФЛ на закупку дронов, а также на развитие собственного производства оружия и техники, Денис Шмигаль отметил, что это позволит в 2024 году дополнительно направить на эти нужды 96 млрд грн.