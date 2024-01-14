- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Шмыгаль назвал количество стран, с которыми Украина хочет подписать соглашения по безопасности
Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире единого телемарафона.
Он отметил, что соглашение с Великобританией – первое, но не последнее. Оно стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества. В дальнейшем документы будут подписываться с другими странами, которые поддержали "Совместную декларацию о поддержке Украины", среди них – страны G7.
По словам Шмыгаля, текущие 10-летние договоренности с Британией можно продлевать до 100 лет.
"Важный момент, что финансовая поддержка предусматривается не только на один год, а в течение всех 10 лет действия этого соглашения, и дальше после истечения 10-летнего срока", – добавил глава правительства.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
При этом он обратил внимание, что документ имеет двусторонний формат, поэтому Украина также будет в течение 24 часов реагировать, если РФ захочет атаковать Британию.
Украина и Великобритания: о чем договорились?
12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.
В документе указано, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.
Кроме того, прописано, что в случае нового российского нападения Британия предоставит Украине необходимую поддержку в сфере безопасности и экономики, современное вооружение и введет санкции против агрессора.
Документ подписано в рамках договоренностей, согласованных во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, присоединившимися к ним.
Срок действия соглашения составляет 10 лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, обязательства по безопасности будут завершены и будут инкорпорированы в систему Альянса.