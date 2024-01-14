Шмыгаль назвал количество стран, с которыми Украина хочет подписать соглашения по безопасности

Украина рассчитывает подписать соглашения о партнерстве в сфере безопасности еще с 30 странами. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире единого телемарафона.

Он отметил, что соглашение с Великобританией – первое, но не последнее. Оно стало эталоном, устанавливающим планку сотрудничества. В дальнейшем документы будут подписываться с другими странами, которые поддержали "Совместную декларацию о поддержке Украины", среди них – страны G7.

По словам Шмыгаля, текущие 10-летние договоренности с Британией можно продлевать до 100 лет.

"Важный момент, что финансовая поддержка предусматривается не только на один год, а в течение всех 10 лет действия этого соглашения, и дальше после истечения 10-летнего срока", – добавил глава правительства.

При этом он обратил внимание, что документ имеет двусторонний формат, поэтому Украина также будет в течение 24 часов реагировать, если РФ захочет атаковать Британию.

Украина и Великобритания: о чем договорились?

12 января президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали двустороннее соглашение в сфере безопасности.

В документе указано, что Лондон будет обмениваться с Киевом разведданными, помогать с кибербезопасностью, военной подготовкой и усилит оборонно-промышленное сотрудничество.

Кроме того, прописано, что в случае нового российского нападения Британия предоставит Украине необходимую поддержку в сфере безопасности и экономики, современное вооружение и введет санкции против агрессора.

Документ подписано в рамках договоренностей, согласованных во время саммита НАТО в Вильнюсе между Украиной, членами G7 и государствами, присоединившимися к ним.

Срок действия соглашения составляет 10 лет с возможностью продления. Если Украина вступит в НАТО до окончания этого периода, обязательства по безопасности будут завершены и будут инкорпорированы в систему Альянса.