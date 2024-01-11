На складах Британии выросли объемы российского алюминия после решения о новых санкциях

Доля доступных запасов алюминия российского производства на складах, зарегистрированных Лондонской биржей металлов (LME), выросла до 90,4% в декабре по сравнению с 78,8% в ноябре.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что рост доли алюминия произошел после того, как Великобритания наложила ограничения на юридических и физических лиц, осуществляющих поставки драгоценных металлов российского производства, являющихся частью более широких санкций против РФ за ее войну в Украине.

Ограничения вместе с пониженным спросом на рынке способствовали дополнительным поставкам на склады, зарегистрированные LME. В то же время запасы алюминия на складах, зарегистрированных LME, постоянно растут после объявления санкций Великобританией.

В свою очередь в LME сообщили, что российский алюминий продолжал поступать через складскую сеть в течение декабря. Компания заверила, что продолжает активно следить за упорядочением российского металла на рынке.

Объем запасов первичного алюминия в РФ по ордеру LME вырос до 338 375 метрических тонн в декабре по сравнению со 154 775 в ноябре, свидетельствуют данные биржи.

Доля меди русского происхождения выросла до 43% в декабре с 40% в ноябре, то есть до 59725 тонн.

Напомним, Британия запретила импорт российских алмазов, алюминия, меди и никеля .

Чтобы подорвать военные усилия России, Великобритания ввела строжайший пакет санкций. На сегодняшний день применены санкции более чем к 1500 физическим и юридическим лицам, заморожены более 18 миллиардов фунтов стерлингов активов в Великобритании, а также наложены санкции на британско-российскую торговлю товарами на сумму более 20 миллиардов фунтов стерлингов.