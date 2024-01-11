На складах Британії зросли обсяги російського алюмінію після рішення про нові санкції

Частка доступних запасів алюмінію російського виробництва на складах, зареєстрованих Лондонською біржею металів (LME), зросла до 90,4% у грудні порівняно з 78,8% у листопаді.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що зростання частки алюмінію сталося після того, як Велика Британія наклала обмеження на юридичних та фізичних осіб, які здійснюють поставки недорогоцінних металів російського виробництва, що є частиною ширших санкцій проти РФ за її війну в Україні.

Обмеження разом із зниженим попитом на ринку сприяли додатковим поставкам на склади, які зареєстровані LME. Водночас запаси алюмінію на складах, зареєстрованих LME, невпинно зростають після оголошення санкцій Великою Британією.

Своєю чергою в LME повідомили, що російський алюміній продовжував поступати через складську мережу протягом грудня. Компанія запевнила, що продовжує активно слідкувати за упорядкуванням російського металу на ринку.

Наразі об’єм запасів первинного алюмінію в РФ за ордером LME виріс до 338 375 метричних тонн у грудні у порівнянні з 154 775 у листопаді, свідчать дані біржі.

Частка міді російського походження виросла до 43% у грудні з 40% у листопаді, тобто до 59 725 тонн.

Нагадаємо, Британія заборонила імпорт російських алмазів, алюмінію, міді і нікелю.

Щоб підірвати військові зусилля Росії, Велика Британія запровадила найсуворіший пакет санкцій. На сьогоднішній день застосовано санкції до понад 1500 фізичних та юридичних осіб, заморожено понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів активів у Великій Британії, а також накладено санкції на британсько-російську торгівлю товарами на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.