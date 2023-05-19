Британія заборонила російські алмази, алюміній, мідь і нікель

Велика Британія оголосила ембарго на російські алмази, метали і військово-промисловий комплекс. Про це повідомили на сайті уряду країни.

Сполучене Королівство сьогодні, в день зустрічі високопосадовців G7 в Хіросімі, оголошує про заборону експорту російських алмазів, який в 2021 році сягав 4 мільярдів доларів. Також не дозволятиметься імпорт міді, алюмінію та нікелю російського походження.

Велика Британія також готує нові індивідуальні санкції ще проти 86 осіб і компаній із військово-промислового комплексу Путіна та тих, хто залучений до ключових джерел доходу, таких як енергетика, метали та морські перевезення.

“Ми збираємося сьогодні в Хіросімі, місті, яке є прикладом як жахів війни, так і дивідендів миру. Ми повинні подвоїти наші зусилля для захисту цінностей свободи, демократії та толерантності як в Україні, так і тут, в Індо-Тихоокеанському регіоні”, - завив прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Як нагадують в уряді, щоб підірвати військові зусилля Росії, Велика Британія запровадила найсуворіший пакет санкцій На сьогоднішній день застосували санкції до понад 1500 фізичних та юридичних осіб, заморозивши понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів активів у Великій Британії, а також наклали санкції на британсько-російську торгівлю товарами на суму понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів.

Раніше журналісти розповідали, що країни Великої сімки введуть нові санкції щодо діамантів, отриманих від російської компанії "Алроса".

Це може відбутися 19-21 травня під час зустрічі в Японії. Обмеження стосуватимуться великих діамантів в один карат.

Відомо, що на російську "Алросу" припадає близько третини світової пропозиції алмазів, їхня вартість оцінюється у 2,5 млрд доларів.

Адже Росія знайшла спосіб відновити експорт діамантів попри санкції.

США, Європа й ключові союзники України готують нові санкції проти Росії, щоб закрити для росіян способи обходу обмежувальних заходів.

Як стало відомо раніше, Росія знайшла спосіб обходити заборону на золото.

Маловідомі компанії в обхід санкцій допомагають продавати російські злитки золота.

Фірми налагодили масові поставки до Об’єднаних Арабських Еміратах, Гонконгу і Туреччини, де немає жодних обмежень.

ОАЕ стали основним новим напрямком для російського золота. За шість місяців, до серпня 2022 року, туди відправили понад 500 мільйонів доларів. Більшість покупців знаходяться в Дубаї, який вже давно є центром торгівлі дорогоцінними металами між Сходом і Заходом.

Санкції Великої сімки та ЄС забороняють імпорт російського золота на їхні власні ринки та забороняють компаніям, розташованим у них, торгувати ним в інших країнах. Але компаніям в інших країнах все ще дозволено працювати з російським металом через відсутність вторинних санкцій, тому немає жодних припущень про порушення будь-яких правил.