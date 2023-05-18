ЄС не планує вводити санкції проти "Росатому" в 11-му пакеті обмежень, – CNN

Європейський Союз не планує вводити санкції проти російської державної компанії "Росатом" у своєму наступному, одинадцятому, пакеті обмежень. Про це повідомляє CNN із посиланням на високопоставленого чиновника ЄС.

За його словами, країни-члени блоку зменшують свою залежність від російської енергії, однак формально Євросоюз не націлюватиметься на "Росатом" у майбутньому пакеті санкцій.

У ЄС вважають, що санкції не принесуть незалежності від російських енергоносіїв. Як зазначив чиновник, існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Очікується, що наприкінці саміту G7 у японській Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

Нагадаємо, що наразі в ЄС триває робота над одинадцятим пакетом санкцій проти Росії, який, за даними ЗМІ, може включити заборону на транзит багатьох товарів через країну-агресорку.

Однак блок досі не запровадив санкції проти "Росатому". В березні польська агенція РАР писала, що такий крок блокують Франція, Угорщина й Болгарія.

Своєю чергою Верховна Рада України нещодавно звернулася до всіх іноземних держав із закликом ввести такі обмеження. Парламентарі заявили, зокрема, про необіхдність скорочення закупівель російського ядерного палива, поступової повної відмови від російських компонентів у ядерній енергетиці, припинення укладання будь-яких нових контрактів із компанією щодо збагачення урану, будівництва АЕС тощо.

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