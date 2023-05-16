Росіяни обходять ембарго на нафту та нафтопродукти. Чи вдасться ЄС закрити прогалини в санкціях?

За той час поки діють санкції на нафту та нафтопродукти, росіянам вдалося перенаправити свої експортні потоки, щоб не втратити обсяги видобутку. І хоча виручка Кремля від експорту вуглеводнів суттєво скоротилася, разом з цим росіяни попри ембарго продовжують постачати свою нафту до ЄС. Тож зараз в Євросоюзі замислилися над тим, щоб прикрити лазівки, що дозволяють росіянам обходити санкції.

Санкції проти російської нафти та нафтопродуктів є надзвичайно болючими для Кремля, через залежність російського бюджету від нафтогазових доходів. Через санкції за січень-квітень 2023 року порівняно з аналогічним періодом минулого року, нафтогазові доходи російського бюджету знизились на 52%. Через за перший квартал 2023 року дефіцит російського бюджету склав 2,4 трлн рублів(28,9 млрд доларів), а за січень-квітень цей показник збільшився ще на 1 трлн рублів до 3,4 трлн рублів(близько 42,7 млрд доларів).

Наразі, щоб фінансувати війну в Україні Кремль та одночасно покривати дефіцит бюджету Кремль розпродає свій Фонд національного добробуту, котрий поступово скорочується. Хоча росіяни стверджують протилежне та рапортують про поступове збільшення Фонду у рублях в березні та у квітні, така динаміка пояснюється головним чином спекулятивним зростанням вартості неліквідної частини фонду(як, наприклад акцій російського “Сбербанка”), а також стрімкою девальвацією російського рубля у квітні.

Намагаючись пом’якшити удар для своєї економіки, а також зберегти обсяги видобутку нафти росіяни намагаються, диверсифікувати свій експорт, а також обійти санкції та цінові обмеження за допомогою схем реекспорту до третіх країн, а також “тіньового флоту”, котрий Росія сформувала перед тим як нафтове ембарго вступило в дію.

Для України та її союзників надзвичайно важливим є максимально знекровити державу-агресора. Тому в новому пакеті санкцій, який зараз активно обговорюється в кабінетах Брюсселя поміж інших пунктів, таких як заборона експорту певних груп товарів до країни агресора та довгострокова відмова від російського газу йде мова і про посилення вже діючих санкцій зокрема про заборону заходити до портів ЄС суднам, котрі допомагають Кремлю уникати санкції.

Це може стати доволі болісним ударом для грецьких судновласників, котрі є лідерами з вивозу російські нафти з чорноморських портів, а також допомагають росіянам уникати санкції проводячи перевалку нафти в територіальних водах Греції. В тому разі, якщо такі обмеження введуть в дію, я контроль за дотриманням санкції буде посилено, росіяни знову втратять значну частину своїх нафтогазових доходів, а здатність Кремля вести загарбницьку війну в Україні знизиться ще більше.

Росія порушує ембарго на поставки нафти та нафтопродуктів до ЄС

Згідно з дослідженням моніторингової групи “BlackSeaNews” та Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, експорт російських нафтопродуктів в лютому 2023 зменшився до попереднього місяця на 7,8%. Проте вже в березні експорт суттєво виріс на 21,5%, і склав 3,6 млн тонн. Показники березня 2023 року перевищують всі щомісячні обсяги за останні 12 місяців, окрім грудня 2022 року.

Таке зростання відбулося внаслідок одночасної дії 2-х факторів: збереження порушень ембарго на експорт до країн ЄС та G7 на 738 тис., тонн, а також зростання експорту до країн, що не вводили санкції, на 748 тис. тонн. Водночас частка країн "ЄС+" в експорті російських нафтопродуктів з портів Чорного та Азовського морів за час великої війни скоротилася з 71.1% в травні 2022 року до 20.3% в березні 2023 року.

“Туреччина в березні 2023 продовжує утримувати абсолютне лідерство за показниками морського імпорту нафтопродуктів з Росії – 44% від загального обсягу і 55,3% від обсягу експорту до країн, що не вводили ембарго”, - говориться в дослідженні.

Разом з цим 52,9% обсягів експортованих в порушення ембарго до країн ЄС+ російських нафтопродуктів в березні 2023 року перевозилися танкерами грецьких судновласників. Грецькі судновласники також перевезли найбільшу частку російських нафтопродуктів, що були експортовані до країн, що не доєдналися до ембарго – 29.8%. З урахуванням судновласників з Німеччини, США, Монако та Швейцарії цей обсяг перевищує 1/3 і складає 1,065,882 тонн або 36.8%.

В інституті “Чорноморських стратегічних досліджень” також виявили, що за лютий було зафіксовано 11, а в березні вже 17 танкерів, котрі порушували ембарго на поставки нафтопродуктів до країн ЄС. 16 танкерів належали судновласникам з Греції, а 1 з Італії.

Зазвичай мова йшла про рейдову перевалку з судна на судно, що здійснювалась в територіальних водах Греції. Однак були факти і прямих поставок російських вуглеводнів в порушення санкцій. Так, танкер MARINER A, котрий належить грецьким судновласникам, 1 березні відчалив з російськими нафтопродуктами з порту “Новоросійськ”, а 28 березня розвантажився у порту Вілмінгтон в США. Ще один танкер MRC BELIZ, що належить турецьким судновласникам, в березні вийшов з Новоросійська, а вже у квітні відвантажувався у французькому порту Руан.

Аналітик профільного видання “Нафторинок” Олександр Сіренко говорить, що неодноразово виявляв судна, котрі виходили з Російських портів, завантажували перевозили до Туреччини російські нафтопродукти. А потім після промивки резервуарів в морі заходили до портів гирла Дунаю під завантаження української олії.

“Тут все начебто законно, і наші митники не мають жодних інструментів, щоб обмежити прийом в наших портах суден, котрі допомагають державі-агресору продавати свої нафтопродукти”, - каже Сіренко.

Він зауважує, що сфера морських перевезень потребує доволі значних інвестицій, оскільки вартість одного танкера може сягати десятки мільйонів доларів. Разом з цим ЄС є досить маржинальним ринком з точки зору морської логістики. Тож заборони входити в порти ЄС суднам котрі були помічені в перевезенні російських нафти та нафтопродуктів в обхід санкцій може стати досить болючим ударом для судновласників.

Товаропотік російських нафти та нафтопродуктів може зменшитися на 50%

Директор з аналітичних досліджень DiXi Group Роман Ніцович розповідає, що наразі діє правило граничних цін на поставки нафти та нафтопродуктів з Росії до третіх: якщо кінцева вартість є нижчою ніж встановлені граничні ціни, то компанії з ЄС можуть надавати послуги щодо страхування, перевезення та портові послуги. Також обмеження не поширюються на нафту і нафтопродукти походженням з Казахстану, котра може відвантажуватися в тому ж порту Новоросійськ.

“Не всі надавачі послуг з ЄС добросовісно виконують встановлені обмеження. Фіксувалося надавання таких послуг перевізникам російської нафти навіть без перевірки за якою ціною нафта та нафтопродукти йдуть до третіх країн. Відповідно зараз йде мова про те, щоб усунути лазівки, котрі дозволяли росіянам обходити граничні ціни”, - каже Ніцович.

Він зазначає, що у випадку ухвалення таке рішення ЄС, може суттєво ускладнити росіянам логістику. Через заборону до доступу до Європейських портів судна, котрі перевозять російські нафту і нафтопродукти почнуть працювати з портами інших країн, що не є членами “коаліції низьких цін”.

“Російську нафту перевозить і тіньовий флот, котрий складається переважно зі старих суден до яких є питання з точки зору екології. Вочевидь страхувальники та порти звертатимуть увагу і на те, з якої країни судно походить, де зареєстровано та в якому воно технічному стані”, - говорить Ніцович.

Провідний експерт “Центру Розумкова” Максим Білявський розповідає, що зараз значний обсяг нафти та нафтопродуктів перевалюють в економічній зоні Греції, тому новий пакет санкцій має звузити можливість держави-агресора постачати вуглеводні як на ринок ЄС, так і на ринки інших країн.

“Але потрібно розуміти, що з впровадженням таких санкцій росіяни можуть використовувати для перевалки своєї нафти інші країни. Зокрема мова йде про країни Африки в яких до повномасштабної війни діяла так звана ПВК “Вагнера”. Однак, я вважаю, що як би вони надалі не шукали нові економічні зони та причали той товаропотік, що йшов через грецькі острови після прийняття цього пакету скоротиться на 50%. І відповідно росіяни отримуватимуть менше грошей. Хоча звісно шкода, що цей пакет санкцій впроваджується з запізненням”, - каже Білявський.