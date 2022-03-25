Война в Украине: все последние новости (обновляется)

24 февраля в 5 часов утра началась война в Украине. Президент РФ Владимир Путин объявил проведение "военной спецоперации" против Украины. Войска Российской Федерации произвели массированные обстрелы 10 областей. Верховная Рада объявила военное положение. Delo.ua собирает онлайн в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

08:36 У Київській області російська армія обстріляла нафтобазу

➡️ В результаті виникла пожежа. Загрози розповсюдження вогню за межі нафтобази немає, повідомляє пресслужба ДСНС. Подробиці: https://bit.ly/3IHzVz0

24 марта

22:51 Под Киевом военные РФ обстреляли эвакуационный поезд Киев — Ивано-Франковск

➡ В трех вагонах выбило окна, как сообщают в "Укрзализныце", пострадавших нет.

18:14 Украина обменяла 10 российских пленных на своих военных

➡️ Между Украиной и РФ произошел также обмен гражданскими моряками. Подробнее: https://bit.ly/3uj7pOY

17:05 Миротворческой миссии НАТО в Украине не будет, — Столтенберг

➡ Альянс пообещал помогать Украине в таких областях, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера. Подробнее: https://bit.ly/3wBvbsq

15:56 За месяц войны большинство украинских детей стали беженцами — ЮНИСЕФ

➡️ По оценкам Детского фонда ООН, около 57% юных украинцев были вывезены в другие страны или в другие места в пределах Украины. Подробнее: https://bit.ly/3IAU3mv

14:38 Российские войска пытаются взять штурмом Славутич

➡️ По данным НАЭК "Энергоатом", оккупационная армия обстреливает украинские блокпосты, есть угроза обстрела города-спутника Чернобыльской АЭС. Подробнее: https://bit.ly/356LWAm

13:53 В Украине из-за разрушений остановили работу уже девять гофрозаводов

➡️ Прекратили производство предприятия отрасли в городах, либо захваченных российской армией, либо длительное время подвергающихся обстрелам и бомбардировкам с ее стороны. Подробнее: https://bit.ly/3JDXzOk

13:28 В Киеве во время обстрелов полностью разрушен главный офис "Novus Украина"

➡️ Из-за ракетного удара в флагманском супермаркете Novus, который находился в ТРЦ Retroville, повреждены внутренние конструкции, произошел обвал потолков и разбито оборудование. Подробнее: https://bit.ly/3JDGUdI

09:57 В Украине 24 марта открыли 11 гуманитарных коридоров

➡️ Людей эвакуируют из прифронтовых населенных пунктов в четырех регионах. Подробности: https://bit.ly/3DlNuU1

09:19 В порту Бердянска уничтожен российский десантный корабль (ФОТО, ВИДЕО)

➡️ Очевидцы в соцсетях сообщили о нескольких взрывах и масштабном пожаре на территории бердянского морпорта. Подробнее: https://bit.ly/3wA0qEo

9:16 Враг применил фосфорные боеприпасы и нанес ракетный удар по Луганской области

➡️ В результате четыре человека погибли, двое из которых дети. Подробнеости: https://bit.ly/3uvsBlg

23 марта

19:30 Войска РФ обстреляли в Киеве парковку в Подольском районе: есть погибший

➡️ 23 марта столица выдержала сразу несколько обстрелов. Подробнее: https://bit.ly/36nXMqv

17:42 В Белгородской области России взрыв в деревне — губернатор обвинил Украину

➡️ Якобы с территории Украины прилетел снаряд — власти ввели режим ЧС. Подробнее: https://bit.ly/3iA6CDO

16:23 В Ирпене российская армия применила запрещенные фосфорные боеприпасы, - мэр

➡️ Использование таких видов оружия войсками врага против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением Женевских конвенций 1949 года. Подробнее: https://bit.ly/3wwcp5D

15:51 Российские войска уничтожили здание Художественного музея им. Архипа Куинджи в Мариуполе

➡️ В момент авиаудара в музеи находились работы Ивана Айвазовского, Николая Глущенко, Татьяны Яблонской. Подробности: https://bit.ly/3IzOaGj

14:23 Украинские военные взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель

➡️ Российские оккупанты продолжают постоянно обстреливать Макаровскую, Бучанскую, Ирпенскую и Дмировскую общины. Подробнее: https://bit.ly/3D2WAVs

12:23 Российская армия потеряла уже 15 600 военных, 517 танков, 225 самолетов и вертолетов

➡️ Генштаб ВСУ озвучил общие боевые потери российской армии в войне с Украиной за период с 24 февраля по 23 марта. Подробнее: https://bit.ly/3iwCl90

11:45 Полиция возобновляет работу в Ирпене: начинаются зачистки территории от диверсантов

➡️ Бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области на территории города Ирпеня готовы к выполнению своих полицейских функций. Подробнее: https://bit.ly/3irXH7J

09:56 На 23 марта согласованы гуманитарные коридоры из четырех регионов

➡️ Людей вывезут из Донецкой, Луганской, Запорожской и Киевской областей. Подробности: https://bit.ly/3KY8xyq

09:15 В Чернигове оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну

➡️ Именно по этому мосту из Чернигова двигались эвакуационные рейсы и поставлялась гуманитарная помощь в город. Подробнее: https://bit.ly/3umuQqU

09:13 Российские войска обстреляли два района Киева

➡️ Под удар попали дома и ТЦ в Святошинском и Шевченковском районах столицы, есть пострадавшие. Подробности: https://bit.ly/3udCRy4

08:04 Российские военные уничтожили уникальную лабораторию в Чернобыле

➡️ Лаборатория выполняла стратегические, уникальные функции, но теперь из-за действий российской армии ее важная работа остановилась. Подробности: https://bit.ly/3twOJfx

22 марта

23:43 Под Киевом войска РФ уничтожили овощехранилище и колбасный цех стоимостью 600 млн грн

➡ В хранилище были овощи, которые должны пойти на питание бойцов территориальной обороны Киева и Киевской области. Подробности: https://bit.ly/3uhxfDb

20:57 В результате вражеского удара по Оболонскому району Киева погиб один человек и ранены трое, сообщают в городской военной администрации.

➡️ Как сообщили ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в результате обстрела около 13:10 загорелся грузовик и два здания. В 14:38 пожар был локализован, в 15:00 - полностью потушен.

20:40 Председатель Ахтырского районного совета Сумской области Сергей Киричко (представитель партии "Слуга народа") освобожден после недельного плена у оккупантов, сообщила лидер политсилы Елена Шуляк.

➡️ По ее словам, Киричко "сразу же вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям района".

20:23 Мэр оккупированной российскими войсками Голой Пристани Александр Бабич сообщил об исчезновении старосты села Старая Збурьевка Виктора Маруняка, а также еще одного жителя села Новая Збурьевка. По его словам, украинские правоохранительные органы начали соответствующее расследование.

18:32 Над Мариуполем в районе бассейна "Нептун" около 16:45 сбит вражеский самолет, в последние недели бомбивший город, сообщают в горсовете.

15:04 Жителей захватываемых российскими войсками районов Донбасса принудительно вывозят в концлагеря в РФ - Денисова

➡️ Украинский омбудсмен заявила, что у жителей оказавшихся оккупированными населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, отбирают документы и массово вывозят в Россию. Подробнее: https://bit.ly/3NfxO9o

13:10 Российский военный сдал танк за вознаграждение в $10 тысяч

➡️ Из экипажа танка оккупант остался один, остальные сбежали домой. Подробнее: https://bit.ly/3IAEo6t

12:01 Россияне нанесли удар по морскому порту в Николаеве

➡️ В результате обстрела портовая инфраструктура получила значительные повреждения. Подробнее: https://bit.ly/36BMuyy

10:47 За один день в Киеве поймали 149 диверсантов

➡️ Во время усиленного комендантского часа в столице оперативно обезвреживают ДРГ и мародеров. Подробности: https://bit.ly/3uk26ii

09:58 22 марта власти сосредоточились на эвакуации людей из Мариуполя

➡️ Для города и прилегающих населенных пунктов согласовали три маршрута. Подробности: https://bit.ly/3NaVU4T

09:21 Рядом идут бои: мэр Борисполя призывает жителей уезжать из города

➡️ Как показывает практика тех городов, где идут бои, чем меньше гражданского населения, тем легче работать ВСУ. Подробнее: https://bit.ly/3uapeQc

09:13 Российские оккупанты два раза за ночь обстреляли села под Кривым Рогом, а в Донецкой области применили фосфорные боеприпасы

➡️ В результате обстрелом жилые дома разрушены, сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Подробности: https://bit.ly/3JwjgQl

21 марта

22:20 Зеленский заявил о возможности референдума по компромиссам с Россией

➡️ В вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательств. Подробнее: https://bit.ly/3udLvgd

20:41 Российские войска обстреляли "зеленые коридоры": ранены четверо детей

➡️ Еще три человека погибли в результате обстрела автозаправки в Николаеве. Подробнее: https://bit.ly/36D5c8Q

17:34 На Херсонщине похитили мэра Берислава

➡️ В горсовете Берислава считают, что Александра Шаповалова и других пленных удерживают в оккупированной Новой Каховке. Подробнее: https://bit.ly/3qn5kRf

17:32 В Харькове в результате ракетного обстрела погиб 96-летний бывший узник Бухенвальда Борис Романченко

"Пережил Бухенвальд, а погиб в 2022 году от российской ракеты в собственной квартире в Харькове", - сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

16:57 Российские оккупанты 21 марта похитили из собственного дома главу Цыркуновской сельской общины Николая Сикаленко, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

➡️ Несколько дней назад они похитили председателя Великобурлукской поселковой общины Виктора Терещенко, но его уже удалось освободить из плена.

16:11 Компания Epic Games за день собрала $36 млн для гуманитарной помощи Украине

➡️ Гуманитарным организациям до 3 апреля 2022 года будут передавать все доходы от игры Fortnite. Подробнее: https://bit.ly/3wn5LP0

11:40 В Ровенской области российские войска обстреляли военный полигон

➡️ В результате ракетных ударов ранения получили несколько человек. Подробнее: https://bit.ly/37Aj9F9

11:38 В Киеве и области вводят комендантский час с 22:00 21 марта до 7:00 23 марта

➡️ Это у же не первый пролонгированный комендантский час в столице. Подробности: https://bit.ly/37GlUEZ

10:40 На 21 марта согласованы 8 гуманитарных коридоров, — Верещук

➡️ Людей эвакуируют из Мариуполя, а также из Киевской и Луганской областей. Подробности: https://bit.ly/3IluZQg

8:49 На "Сумыхимпром" в результате обстрела произошла утечка аммиака

➡️ Зона поражения составляет около 2,5 км. Учитывая направление ветра, под угрозой оказалось село Новоселица, при этом для Сум пока угрозы нет. Подробности: https://bit.ly/3KXIp6L

7:22 Российские военные обстреляли Подольский район Киева, погибли восемь человек

➡️ В результате обстрела начали гореть автомобили на парковке и торговый центр. Ударная волна задела дома, нахоядящиеся возле ТЦ. Подробности: https://bit.ly/36xNK5Y

20 марта

14:06 В Энергодаре похитили заместителя городского головы

➡️ Иван Самойдюк не выходил на связь со вчерашнего дня, а сегодня стало известно о его похищении. Подробнее: https://bit.ly/3u92q3z

10:35 20 марта в Украине открыты семь гуманитарных коридоров – Верещук

➡️ Сегодня в Украине открыты несколько гуманитарных коридоров для эвакуации людей из наиболее опасных зон, где продолжаются активные боевые действия, и доставки гуманитарных грузов. Подробнее: https://bit.ly/3CTOjmJ

09:23 Российские оккупанты снова сбросили бомбы на Мариуполь

➡️ 19 марта российская авиация сбросила бомбы на школу искусств №12, которая расположена в Левобережном районе Мариуполя. Подробнее: https://bit.ly/3IrNJxz

07:10 За сутки украинская ПВО сбила три российских вертолета

➡️ По состоянию на 06:00 20 марта, положение, характер действий украинских сил обороны в борьбе с российскими оккупационными войсками особо не изменились. Подробнее: https://bit.ly/3N5wVjj

19 марта

15:13 Россия заминировала Черное море и обвинила в этом Украину

➡️ В России утверждают, что северо-западная часть Черного моря является опасной для судоходства из-за якобы украинских мин. Подробнее: https://bit.ly/37yvzNO

14:23 Российские войска бомбили поселок в Киевской области: 7 человек погибли

➡️ В результате обстрелов разрушены жилые дома, повреждены административное сооружение и другие помещения. Подробнее: https://bit.ly/3ql5icl

14:00 Российские войска обстреляли пригород Запорожья: погибли девять человек

➡️ Снаряды оккупантов попали по военному полигону и заводу. Подробнее: https://bit.ly/3CVYJCf

12:35 В Украине заработали лагеря для военнопленных россиян

➡️ Создание подобных лагерей требуется согласно Женевской конвенции. Подробнее: https://bit.ly/3JFltsV

11:58 Украинские пограничники вручили послу Беларуси "30 сребреников" за предательство (ВИДЕО)

➡️ Посол Беларуси покидает Украину через границу с Молдовой, а не с "братской" Россией. Подробнее: https://bit.ly/3CT3i05

11:25 Переговоры с Россией продлятся несколько недель или даже дольше, — Подоляк

➡️ Основными требованиями украинской стороны остаются прекращение огня, отвод войск и "политическое урегулирование спорных территорий". Подробнее: https://bit.ly/3NfNWYv

10:44 Российская армия с начала войны потеряла 466 танков и 95 самолетов — ВСУ

➡️ Боевые потери российской оккупационной армии с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля по состоянию на утро 19 марта составили около 14 тысяч 400 человек личного состава. Подробнее: https://bit.ly/3qjub8m

10:30 В Запорожье вводят комендантский час с 16:00 19 марта до 6:00 21 марта

➡️ Власти Запорожья заявили о введении на территории города длительного комендантского часа. Подробнее: https://bit.ly/36yP2h3

09:47 В Мариуполе идут бои за "Азовсталь", российские войска почти уничтожили крупнейший металлургический завод

➡️ В Мариуполе после бомбордировок практически уничтожен завод "Азовсталь". Подробнее: https://bit.ly/3IhpSk8

08:21 В результате обстрелов Северодонецка и Рубежного погибли 4 человека, 10 – ранены

➡️ Оккупантами были повреждены 54 объекта инфраструктуры в Северодонецке, Рубежном, Приволье и Кременной. Подробнее: https://bit.ly/3JnTXQg

07:47 Войну нужно заканчивать. Пора встречаться и говорить о мире, – Зеленский

➡️ Президент дал понять, что России эта встреча больше нужна, чем Украине. Подробнее: https://bit.ly/37Cqm7H

07:17 В ЕС ищут способ восстановления разрушенной инфраструктуры Украины за счет денег российских олигархов – Bloomberg

➡️ В качестве одного из вариантов рассматривается использование активов для выплаты военных репараций. Подробнее: https://bit.ly/3L04Vf5

00:10 Россия уже выпустила по Украине более 1000 ракет и теперь буксует по всем направлениям

➡️ В Пентагоне состоялся очередной анонимный брифинг о ходе войны в Украине. Минобороны США подтвердило, что ВСУ остановили продвижение российских войск по всем направлениям. Подробнее: https://bit.ly/3iozM8Q

18 марта

17:40 Вслед за инициативой Италии по восстановлению театра в Мариуполе, Греция заявила о готовности восстановить роддом в этом городе

Greece is ready to rebuild the maternity hospital in Mariupol, the center of the Greek minority in Ukraine, a city dear to our hearts and symbol of the barbarity of the war. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 18, 2022

17:34 В Сумах в результате обстрела загорелись склады лакокрасочных покрытий. Пожар распространился на 6 тысяч квадратных метров, но, по предварительным данным, погибших нет.

16:47 На правобережье враг остановлен в 70 километрах от центра Киева, — ВСУ

➡️ Для российской армии перекрываются главные пути наступления на столицу. Подробнее: https://bit.ly/3iAl92J

15:07 Защитники Чернигова уничтожили комплекс "Торн" и две батареи войск РФ

➡️ Артиллеристы ВСУ подбили российские БМП, танк и бронеавтомобиль "Тигр". Подробнее: https://bit.ly/3CUg6Dn

13:59 Судьба 1300 человек из бомбоубежища драмтеатра в Мариуполе неизвестна, — Денисова

➡️ Удалось вывести 130 мариупольцев, спасатели продолжают разбирать завалы на месте авиаудара. Подробнее: https://bit.ly/37Apn7X

13:44 Киевские власти отчитались, что с начала войны в столице зарегистрировано 889 раненых. Из них — 241 гражданский, среди которых 18 детей

➡️ По словам первого заместителя главы КГГА Максима Поворозника, в Киеве 222 погибло человека. Из них — 60 гражданских, среди которых четыре ребенка.

13:38 На Площади Рынок во Львове поставили 109 пустых детских колясок. Столько украинских детей погибли в результате войны с начала широкомасштабного вторжения России

Фото: Мэр Львова Андрей Садовый

11:44 В результате обстрела в Харькове разрушены здание Академии госуправления и жилые дома

➡️ В результате вражеских обстрелов утром в пятницу в Харькове поврежден корпус вуза и два жилых дома, один человек погиб, 11 ранены. Подробнее: https://bit.ly/3KUqZrH

10:55 По Краматорску нанесли ракетный удар: 2 человека погибли, еще 6 ранены

➡️ Снаряды попали в жилой дом и административное здание. Подробнее: https://bit.ly/36sjrxw

10:20 18 марта гуманитарные коридоры откроют в Донецкой, Сумской и Харьковской областях

➡️ На пятницу согласовано 9 "зеленых коридоров" для эвакуации мирных жителей и доставки гуманитарной помощи. Подробнее: https://bit.ly/36swjDy

09:37 В Киеве обстрелян жилой квартал в Подольском районе

➡️ Из-за обстрела дома на Подоле в Киеве ранены 4 человека, еще 1 погиб. Подробнее: https://bit.ly/3Jm8MTn

09:20 Во Львове ракетным ударом был уничтожен авиаремонтный завод

➡️ По Львову утром 18 марта было выпущено 6 крылатых ракет из акватории Черного моря. Подробнее: https://bit.ly/3CQnkIB

07:36 ВСУ сбили 14 воздушных целей, в том числе 7 российских самолетов

➡️ Украинская армия остановила продвижение и частично уничтожила подразделения из состава 437-го учебного полка и 26-го танкового полка ВС РФ. Подробнее: https://bit.ly/369hZ39

17 марта

22:12 В Харькове из-за обстрелов горит крупнейший рынок в восточной Европе - "Барабашово"

➡️ Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения. Подробности: https://bit.ly/36rdsc6

21:19 В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми

➡️ В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами. Подробности: https://bit.ly/3KSwwPn

19:59 Двустороннего договора Украины с Россией не будет, будет многосторонний с участием ядерных держав - Подоляк

➡️ Член украинской делегации дал интервью изданию Meduza, в котором прокомментировал целый ряд вопросов о предмете переговоров о послевоенных гарантиях безопасности Украины. Подробности: https://bit.ly/3u6BBNj

19:51 Российские военные обстреляли Святошинский район Киева

➡️ В результате загорелся склад, также горело два автомобиля, погибли по меньшей мере два человека. Подробности: https://bit.ly/3MZzIKP

16:29 Под Харьковом россияне обстреляли школу и дом культуры, погиб 21 человек

➡️ Под обстрел попал город Мерефа. Погиб 21 человек, еще 25 получили различные ранения, 10 из которых находятся в тяжелом состоянии. Подробнее: https://bit.ly/3MSq64N

14:11 Россия отказалась выполнять требование Международного суда ООН прекратить войну в Украине

➡️ Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что его страна "не может согласиться" с таким требованием. Подробнее: https://bit.ly/3tkL44B

12:12 Российские оккупанты зашли в город Олешки и вскоре вышли – мэр (ВИДЕО)

➡ Военные РФ планировали разместиться в Олешках, но через некоторое время покинули город. Подробнее: https://bit.ly/3wfaCle

11:24 В Мариуполе люди в бомбоубежище драмтеатра живы, завод "Азовсталь" разбомблен

➡️ Много авианалетов пришлось на крупный мариупольский завод, он полностью уничтожен. Подробнее: https://bit.ly/3thZsdK

07:38 ВСУ уничтожили командный пункт 35-й армии РФ

➡️ За последние сутки уничтожено также десять воздушных целей противника. Подробнее: https://bit.ly/3wezQjG

16 марта

23:03 Сарны Ровенской области были обстреляны ракетами, сообщил мэр города Руслан Серпенинов



➡️ По предварительным данным, жертв нет.

21:58 На Киевском направлении украинские артиллеристы "устроили highway to hell" командному пункту и пункту обеспечения 35-й армии Восточного военного округа ВС РФ. Видео опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

21:40 Российские военные убили более 100 украинских детей за 20 дней войны

➡️ Это только официально подтвержденное число погибших, реальное количество может быть большим. Подробности: https://bit.ly/3tcXmM9

18:40 Российские военные сбросили бомбу на драмтеатр Мариуполя

➡️ В этот момент в бомбоубежище находились сотни мирных жителей. Подробности: https://bit.ly/3KQvgMU

18:08 ❗️ Международный суд ООН обязал Россию немедленно прекратить войну в Украине

➡️ Решение является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву. Против него, кроме представителя РФ проголосовал китайский судья. Подробнее: https://bit.ly/3u2wKgf

17:08 ВСУ показали сбитый под Николаевым российский вертолет

16:32 Псковский спецназ несет потери и отказывается выполнять приказы, в командовании ВС РФ начались конфликты — Центр оборонных реформ

➡️ Во второй отдельной бригаде псковского спецназа ВС РФ в результате боев на харьковском направлении уже более 30 погибших, 26 раненых и более 50 пропавших без вести, 7 сдались в плен. Подробнее: https://bit.ly/3MU9WYw

14:00 Российские оккупанты отпустили сотрудников Бучанского горсовета и волонтеров

➡️ Заложники сегодня вернулись к своим родным. Подробнее: https://bit.ly/36kSoUD

12:02 С начала боевых действий ВСУ уничтожили почти 1400 боевых бронированных машин войск РФ

➡️ Сбиты 84 самолета, 108 вертолетов, 11 беспилотных летательных аппаратов. Подробнее: https://bit.ly/3qdhBHF

10:37 В Буче россияне взяли в плен сотрудников горсовета и волонтеров

➡️ В связи с захватом пленных, Бучанский горсовет просит помощи в освобождении людей у государственных органов власти. Подробнее: https://bit.ly/3If0cVo

09:58 Российские оккупанты обстреляли в Запорожье ЖД-станцию

➡️ В результате вражеских обстрелов повреждены железнодорожные пути, контактная сеть, в зданиях вылетели стекла. Подробнее: https://bit.ly/3JfogbV

09:08 За вторник, 15 марта по гуманитарным коридорам эвакуировали почти 29 тысяч украинцев, – Зеленский

➡️ Согласован гуманитарный коридор для спасения людей из города Изюма в Харьковской области. Подробнее: https://bit.ly/3I9tWmx

08:32 В Киеве вражеский снаряд попал в многоэтажку, есть пострадавшие (ФОТО)

➡️ В результате опадания обломков снаряда в 12-этажный жилой дом, произошел обвал дома на 12-м и техническом этаже, также был частично поврежден соседний 9-этажный дом. Подробнее: https://bit.ly/34OFJsM

07:32 На отдельных направлениях ВСУ перешли в контрнаступление



➡️ Авиация ВСУ нанесла ракетно-бомбовые удары по войскам РФ. Подробнее: https://bit.ly/3qvWEYT

15 марта

23:04 Российские военные убили мирного жителя под Киевом

➡️ Телеканал ZDF Frontal опубликовал видео, на котором видно, что человек поднял руки вверхи в этот момент его расстреляли. Подробности: https://bit.ly/35TnW4l

22:14 Ирина Верещук сообщила, что эвакуации в Киевской области 16 марта не будет из-за комендантского часа, при этом людей начнут вывозить из Изюма. Подробности: https://bit.ly/3icUpos

21:44 Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что переговоры с РФ продолжатся 16 марта

Продовжимо завтра. Дуже важкий та в'язкий переговорний процес. Наявні принципові суперечності. Але простір для компромісу точно є. Під час перерви продовжиться робота в підгрупах. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

19:12 Враг пытался пойти штурмом на Харьков из Пятихаток

➡️ ВСУ отбили все атаки и отбросили российских военных за пределы их предыдущих позиций. Подробности: https://bit.ly/3JrOury

18:13 В результате обстрелов со стороны армии РФ погиб оператора FoxNews и украинская журналистка. Подробности: https://bit.ly/3CKrUrO

17:32 Российские военные в Мариуполе взяли в заложники врачей и пациентов одной из больниц

➡️ "Из больницы невозможно выйти. Сильно стреляют, сидим в подвале. Машины в больницу не могут подъехать уже двое суток. Вокруг горят многоэтажки… В нашу больницу россияне нагнали 400 человек из соседних домов. Выйти нам нельзя", — рассказал врач, который находится в больнице. Подробности: https://bit.ly/3KIP6cP

17:25 Зеленский назначил главой Киевской обладминистрации Павлюка, командующим ООС стал Москалев

➡️ Кадровые назначения сделаны с целью усилить оборону столицы и Киевской области. Подробнее: https://bit.ly/3w95aQU

15:24 Переговорщик от Украины Михаил Подоляк передает обнадеживающие сигналы: переговоры идут и обсуждается даже вывод войск

Перемовини тривають. Відновлено консультації на головній переговорній платформі. Загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 15, 2022

15:02 Почти 100% резервистов уже в армии: началась мобилизация следующих очередей призыва

➡️ Граждане, которые ранее не проходили службу, но подлежат мобилизации, в обязательном порядке направляются в учебные центры ВСУ и проходят соответствующую подготовку. Подробнее: https://bit.ly/3MORZuv

13:15 Кличко призвал уехавших киевлян-мужчин вернуться и защищать столицу

➡️ Сегодня важны усилия каждого киевлянина. Подробнее: https://bit.ly/3MKJXTg

12:53 ❗️ Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

➡️ Закон предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы за сотрудничество с государством-агрессором и ее оккупационной администрацией. Подробнее: https://bit.ly/3td8SqS

12:24 ❗️ Киевская область, вслед за столицей, вводит пролонгированный комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта

11:47 Российские войска нанесли ракетные удары по аэропорту Днепра

➡️ Разрушена взлетно-посадочная полоса и поврежден терминал аэропорта. Подробнее: https://bit.ly/3w4Kc5O

11:25 ❗️ В Киеве вводится комендантский час на полтора дня - с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта

➡️ Выходить можно будет на улицы столицы только, чтобы дойти до укрытия. Подробнее: https://bit.ly/3i95fMn

10:42 "Зеленые коридоры" на 15 марта: запланирована эвакуация по 9 маршрутам

➡️ Идет работа над маршрутом из Иванкова — есть надежда, что такой гуманитарный коридор удастся открыть 16 марта. Подробнее: https://bit.ly/3taJ12K

09:58 Потери армии РФ превысили 13,5 тысяч человек и 400 танков

➡️ ВСУ уничтожили также 81 самолет, 95 вертолетов и 150 артиллерийских систем. Подробнее: https://bit.ly/3CKngdx

09:35 В Киеве взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская"

➡️ Сейчас поезда идут через станцию без остановок. Подробнее: https://bit.ly/3Jq7Qxe

09:15 В Киеве снаряд попал в два жилых дома в Святошинском районе

➡️ Снаряд попал в шестнадцатиэтажный и девятиэтажный жилые дома. В результате произошли значительные разрушения зданий. На данный момент известно о двух погибших. Подробнее: https://bit.ly/3JgcwWx

08:48 Россияне обстреляли многоэтажку в Подольском районе Киева (ФОТО, ВИДЕО)

➡️ В районе Осокорки на улице Садовой в результате обстрела также произошло попадание в двухэтажный частный жилой дом. Подробнее: https://bit.ly/3N2HFPN

07:50 Оккупанты несут большие потери

➡️ Войска РФ пытаются захватить Мариуполь. Украинские воины успешно отразили атаки захватчиков. Подробнее: https://bit.ly/3t9Auxc

14 марта

20:58 Девять человек погибли в результате российского ракетного удара по телебашне под Ровно (ФОТО)

➡️ Судя по фотографиям с места происшествия, сама 239-метровая телебашня устояла, однако здание под ней оказалась полностью разрушено. Подробнее: https://bit.ly/3q4hQor

19:30 Российские военные нанесли тяжелые травмы британскому журналисту

➡️ Он получил оскольчатый перелом двух ног, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Подробности: https://bit.ly/3tba4ez

18:50 Оккупанты прицельно бьют по сельскохозяйственной технике, чтобы подорвать проведение посевной кампании

➡️ Последний такой случай зафиксировали 13 марта в населенных пунктах Чупаховка и Оленинское Ахтырского района Сумской области. Там оккупанты нанесли авиаудар по местам хранения сельхозтехники. В результате российские военные уничтожили 30 единиц различной с/х техники. Об этом сообщают в ГУР. Подробности: https://bit.ly/3t9J92F

16:27 Украину покинули уже более 2,8 млн беженцев — ООН

➡️ В частности, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на 13 марта в Польше было уже более 1,7 миллиона украинцев, бежавших от войны. Подробнее: https://bit.ly/3KGV9yn

15:44 Под Черниговом из-за обстрела оккупантами поврежден комплекс подземного хранилища газа

➡️ В "Укртрансгазе" сообщили, что в результате обстрела российскими войсками повреждена насосная станция подачи метанола. Подробнее: https://bit.ly/3q5jtlU

13:26 Войска РФ вновь повредили линию электроснабжения ЧАЭС

➡️ Только регулярное техническое обслуживание поможет избежать повторной катастрофы на той станции. Подробнее: https://bit.ly/35OE1rX

10:26 Оккупанты потеряли уже 389 танков и 1249 бронемашин

➡️ За время вторжения в Украину армия РФ потеряла также 150 артиллерийских систем и 34 средства ПВО. Подробнее: https://bit.ly/3t8D9al

10:00 ВСУ провели контрнаступление под Изюмом

➡️ Артиллерийские перестрелки продолжаются под Киевом, оккупанты также открывали огонь возле Харькова. Подробнее: https://bit.ly/3J8Kkol

09:10 В Киеве оккупанты обстреляли завод "Антонова"

➡️ В Киеве российские оккупанты обстреляли завод "Антонова" и многоэтажный дом. Подробнее: https://bit.ly/35NIc7q

08:44 В Киеве обстреляли многоэтажку: возник пожар, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

➡ Эвакуированы 63 человека, спасатели продолжают поиски. Подробнее: https://bit.ly/3JduSr6

07:45 ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре войск РФ

➡ Некоторые военнослужащие ВС РФ отказываются выполнять приказы командования. С ними проводятся меры досудебного дознания. Подробнее: https://bit.ly/3JctuVL

13 марта

15:24 В Ирпене россияне расстреляли журналиста The New York Times

➡️ Еще один журналист получил ранение. Он был доставили в больницу “Охматдет”, где ему оказывают медицинскую помощь. Подробнее: https://bit.ly/3w2IL83

12:07 Российские войска обстреляли Николаев, погибли 9 человек (ФОТО)

➡ Оккупанты нанесли авиаудары по Николаеву и Баштанке. Подробнее: https://bit.ly/35U4VP1

10:06 13 марта в Украине откроют 14 зеленых коридоров – Денисова

➡ Гуманитарные коридоры откроют в Киевской, Запорожской и Луганской областях. Подробнее: https://bit.ly/3KWorcL

09:40 Оккупанты снова обстреляли аэропорт Ивано-Франковска

➡ Российские войска нанесли третий удар по международному аэропорту “Ивано-Франковск”. Подробнее: https://bit.ly/3I7aTsZ

08:56 В Донецкой области оккупанты сбросили бомбы на Святогорскую лавру и детский оздоровительный центр

➡ В ночь с 12 на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Подробнее: https://bit.ly/3IcmtCV

08:07 В Лисичанске и Попасной из-за обстрелов повреждены газопроводы

➡ В ночь с 12 на 13 марта российские войска нанесли ракетные удары по населенным пунктам Луганской области. Подробнее: https://bit.ly/3J8Gvjf

07:44 Российские агрессоры обстреляли во Львовской области Яворовский полигон

➡ Оккупанты выпустили по Львову восемь ракет. Мэр Львова Андрей Садовый просит горожан не распространять фото и видео с мест обстрелов. Подробнее: https://bit.ly/3MJNG3A

07:27 Война в Украине: в Буче 67 человек похоронили в братской могиле (ВИДЕО)

➡ Некоторых из погибших так и не удалось опознать. Подробнее: https://bit.ly/3I90XyW

07:00 “Зеленых коридоров” 13 марта в Сумской области не будет – глава ОГА

➡ Местные власти продолжают работать над организацией эвакуации мирных граждан. Подробнее: https://bit.ly/3CHjce2

12 марта

23:49 В Каховке пропал журналист и общественный активист. Подозревают похищение оккупантами

➡️ Батурин вышел в 16:30, но так и не вернулся. По данным близких, кем был вызвавший его на встречу, неизвестно. Они единодушно убеждены, что причиной исчезновения журналиста стала как раз его общественная деятельность. Подробнее: https://bit.ly/3tP53Hr

22:13 Украинские военные отбили на Черниговщине у захватчиков два населенных пункта

➡️ Наши вооруженные силы не дали оккупанту возможности установить понтонную переправу и сдержали намерения врага по продвижению в сторону Киева. Подробнее: https://bit.ly/3t7fyqH

21:14 Российские оккупанты расстреляли колонну женщин и детей в Киевской области

➡️ После расстрела оккупанты заставили остатки колонны вернуться в село Перемога. Людей не выпускают из населенного пункта. С ними невозможно установить связь и оказать помощь. Подробнее: https://bit.ly/36gxPsg

18:10 Под Николаев оккупанты начали подвозить принудительно мобилизованных жителей "Л/ДНР"

➡️ Глава Николаевской ОГА рассказывает, что оккупанты используют старую тактику: выезжают в поле, производят ряд выстрелов, после чего снова прячутся в близлежащие населенные пункты. Подробнее: https://bit.ly/3q1o5t0

17:07 Российская армия на оккупированных территориях начала угрожать убийством за тонированные стекла в авто. Подробнее: https://bit.ly/368YJCy

15:00 Волновахи больше нет – глава Донецкой военной администрации

➡️ Большую часть местного населения эвакуировали, а городская инфраструктура полностью разрушена оккупантами. Подробнее: https://bit.ly/36fYEwI

14:43 Минобороны запустило платформу для помощи ВСУ: как она будет работать

➡️ Платформа позволит профильным специалистам Министерства обороны в реальном времени отслеживать возможности волонтеров по закрытию конкретных потребностей для армии. Подробнее: https://bit.ly/3KuzhX4

13:00 Российский пилот, сдавайся! "Укроборонпром" предлагает деньги за угнанные российские самолеты и вертолеты

➡️ Госконцерн готов платить очень большие деньги за за похищение вражеской авиационной техники. Подробнее: https://bit.ly/3MDkmvs

12:35 В Василькове в результате ракетного удара российских войск почти разрушен аэродром

➡️ В результате ракетных ударов уничтожена взлетно-посадочная полоса, а также сдетонировал склад с боеприпасами. Подробнее: https://bit.ly/3w57cBB

12:15 Оккупанты ударили "Градами" по Белогородке Киевской области (ВИДЕО)

➡️ Удар оккупанты нанесли реактивной системой залпового огня "Град". Подробнее: https://bit.ly/3vV9vqW

10:15 ВСУ уничтожили в Киевской области российскую систему радиоэлектронной борьбы

➡️ Системы РЭБ украинская армия уничтожила с помощью ударных БПЛА Bayraktar. Подробнее: https://bit.ly/3CBuhwY

08:31 Под Броварами из-за обстрелов оккупантов сгорел склад замороженных продуктов

➡️ По предварительным данным ГСЧС, в результате возгорания жертв и пострадавших нет. Подробнее: https://bit.ly/37pTW0c

07:39 В Николаеве онкологическая больница попала под обстрел российских оккупантов

➡️ Больница оказывает помощь онкобольным со всей Николаевской области. Подробности: https://bit.ly/3hZ06q4

07:21 За сутки в Украине потеряли боеспособность более 30 батальонно-тактических групп войск РФ – Генштаб ВСУ

➡️ В Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах противник имеет большие потери в живой силе и технике. Подробности: https://bit.ly/3Kzjne0

11 марта

23:50 Войска РФ сорвали эвакуацию украинских граждан по 6 маршрутам

➡️ Более тысячи людей удалось вывезти из Ворзеля, а также эвакуированы мирные жители из Бучи, Гостомеля, Козаровичей. Подробнее: https://bit.ly/36byz1Y

23:02 Войска РФ превращают Запорожскую АЭС в военную базу

➡️ Украина снабдила Чернобыльскую АЭС дополнительным дизтопливом для работы генераторов. Подробнее: https://bit.ly/3vZYNze

22:01 ЕС 12 марта введет четвертый пакет санкций против РФ

➡️ Евросоюз собирается продолжить оказывать давление на российскую элиту, близкую к Путину, а также на их семьи и пособников. Подробнее: https://bit.ly/35Okdot

21:13 В ООН получили доказательства использования Россией кассетных боеприпасов

➡️ В организации уверены, что применение такого оружия можно приравнять к военным преступлениям. Подробности: https://bit.ly/3tTXFe9

20:00 Байден лично запретил передачу Украине МиГ-29 от Польши — СМИ

➡️ Администрация президента США также отменила запланированные на март 2022 года испытания американской ядерной ракеты. Подробнее: https://bit.ly/3J6JsAQ

17:45 Оккупанты похитили мэра Мелитополя Федорова — Офис президента

➡️ Незадолго до этого Федоров опубликовал в своем Facebook благодарность мелитопольским предпринимателям. Подробнее: https://bit.ly/3Kw6SQi

16:30 ❗️ Российские самолеты обстреляли три населенных пункта Беларуси

➡️ Российские самолеты вылетели из аэродрома Дубровиця (Беларусь), зашли на территорию Украины, осуществили несколько маневров, после чего нанесли удар по территории Беларуси. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Подробности: https://bit.ly/37oJI03

16:37 В Украине уничтожили командующего 29-й армией РФ генерала Колесникова

➡️ Армия, которой командовал Колесников, включает в себя мотострелковое, артиллерийское, ракетное, зенитно-ракетное соединения, а также подразделения специального назначения, радиоэлектронной борьбы и инженерного обеспечения. Подробнее: https://bit.ly/3HYV3At

15:42 В Изюме идёт ожесточенный бой: эвакуация мирного населения сорвана

➡️ Изюм практически стерт с лица земли. Подробнее: https://bit.ly/37oy7hx

13:45 Российские войска несут значительные потери и сосредоточили усилия на Киеве и Мариуполе, - ВСУ

➡️ Главными направлениями сосредоточения усилий противника остаются Киев и Мариуполь, а также продвижение по Кривому Рогу, Кременчугу, Никополю и Запорожью. Подробнее: https://bit.ly/3MEbOoa

13:13 Число беженцев из Украины превысило 2,5 млн, из них 1,5 млн в Польше — ООН

➡️ В свою очередь, в Словакию и Венгрию, согласно последним данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, выехало уже 400 тысяч человек. Подробнее: https://bit.ly/3hXlQTc

11:35 ВСУ освободили 5 населенных пунктов на Черниговщине

➡️ Украинцы также захватили два бронетранспортера армии РФ. Подробнее: https://bit.ly/3tN1bXu

11:18 По Барышевке Киевской области совершен ракетный удар

➡️ Полностью поврежден жилой дом с 60 квартирами, еще 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Подробнее: https://bit.ly/3t4o0aa

11:02 Офис президента опубликовал эвакуационные маршруты на 11 марта

10:40 За сутки уничтожено 266 российских оккупантов – ВСУ

➡️ Общие боевые потери противника уже составляют более 12 тысяч человек. Подробнее: https://bit.ly/3CxajDw

08:05 Российские войска нанесли удар по аэродромам Луцка и Ивано-Франковска

➡️ 11 марта утром в Луцке прозвучало четыре мощных взрыва. С утра также был нанесён удар и по аэродрому в Ивано-Франковске. Подробнее: https://bit.ly/34xDolK

07:45 Российские оккупанты нанесли три авиаудара по Днепру

➡️ Снаряды упали у детского сада и жилого дома, а также - на здание двухэтажной обувной фабрики. Подробнее: https://bit.ly/3HYV3At

07:17 Беларусь разрешила перевозить по своей железной дороге российские ракеты

➡️ Условия перевозки не соответствуют правилам безопасности. Это чревато взрывами с многочисленными жертвами. Подробнее: https://bit.ly/3I3CDif

10 марта

20:40 В Черниговской области ВСУ захватили 10 исправных российских танков

➡️ Еще 7 танков Т-72 украинцы захватили в Киевской области в бою возле села Мокрец. Подробнее: https://bit.ly/37l6h5Q

19:45 Украина сдерживает войска РФ и вынуждает их отступать на некоторых направлениях

➡️ В районе населенного пункта Шестовица Черниговской области россияне ищут способ сдаться в плен. Подробнее: https://bit.ly/3MJ19bJ

19:25 В Мариуполе из-за обстрела обрушилась часть здания облуправления ГСЧС

➡️ Ведомство также опубликовало видео с места происшествия. Однако это далеко не единственный объект в городе, пострадавший от продолжившихся в четверг бомбардировок. Подробнее: https://bit.ly/3sZgtJo

17:12 Украинский завод Coca-Cola попал под обстрел

➡️ Местное издание сообщило, что в результате оказалась повреждена когенерационная установка, и опубликовало фотографии с места происшествия. Подробнее: https://bit.ly/3MHWs1O

17:02 Разведка утверждает, что в Украине воюют 1200 кадыровцев

➡️ В районе Гостомеля подразделения ВСУ ликвидировали генерал-майора Магомеда Тушаева. Он был офицером ОМОН и командиром 141 моторизованного полка Национальной гвардии Чечни. Подробнее: https://bit.ly/3tF0IXm

16:37 Оккупанты ракетами обстреляли аэропорт в Кривом Роге

➡️ Жители Кривого Рога сообщили, что сначала были взрывы, а потом уже сработала сирена. Подробнее: https://bit.ly/3pW7Ld7

15:39 Под Николаевом войска РФ не хотят воевать, — глава Николаевской ОВГА Ким

➡️ Российским военным могут предоставить «зеленый коридор» для отступления — это не касается артиллеристов и ракетчиков. Подробнее: https://bit.ly/3CEMMkk

15:57 С начала вторжения России в Украину погиб уже 71 ребенок, еще более 100 детей ранены

➡️ Российские оккупанты убивают мирное население Украины. Подробнее: https://bit.ly/3wbW4Dh

13:12 ВСУ ликвидировали командира полка оккупантов полковника Захарова

➡️ Украинские военные успешно отбили удар противника в Броварском районе и нанесли значительных потерь в личном составе и технике. Подробности: https://bit.ly/3MEHZnC

12:44 Оккупанты пытаются вмешаться в работу ГТС, есть угроза транспортировке газа в Европу - ОГТСУ

➡️ "Оператор газотранспортной системы Украины" требует от российских военных немедленно покинуть территорию компрессорных станций в Харьковской и Луганской областях. Подробнее: https://bit.ly/3MEx39d

12:03 ❗️ Договориться о прекращении огня с Россией не удалось - Кулеба

➡️ Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что ультиматумы России наша страна выполнять не будет, но готова продолжать переговоры.

11:37 В России допустили возможность встречи Зеленского с Путиным

➡️ До этого Кремль постоянно игнорировал призывы к переговорам или прямо отказывался. Подробнее: https://bit.ly/3KAYcrN

10:15 Сегодня продолжится эвакуация мирных жителей: маршруты "зеленых коридоров"

➡️ Открыты гуманитарные коридоры для эвакуации из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, а также из Мариуполя с разминированием дороги. Подробнее: https://bit.ly/3KrYUaS

9:58 ВСУ совершили контратаку под Киевом

➡️ В ночь с 9 на 10 марта украинские военные уничтожили 5 танков армии Российской Федерации. Подробности: https://bit.ly/3sUZhVA

09:50 В Мариуполе после бомбардировки детской больницы трое погибших

➡️ После террористической бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе пострадали 17 человек, трое погибли, среди них один ребенок. Подробнее: https://bit.ly/37jnblk

09:20 На Харьковщине снаряд попал в жилой дом и ТРЦ Nikolsky: четыре человека погибли

➡️ В течение прошлых суток российские войска продолжали обстреливать Харьков и область. Cнарядом уничтожен дом в селе Слобожанское. Также снаряд попал в ТРЦ Nikolsky, который находится в самом центре Харькова. Подробнее: https://bit.ly/3pV3Ddg

8:40 ВСУ "ювелирно" уничтожили российские танки

➡️ Возле Бородянки в Киевской области украинские артиллеристы уничтожили несколько вражеских танков, видео "ювелирной работы" опубликовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

00:09 В Украине начнут возмещать потери за жилье, пострадавшее в результате военных действий российских оккупантов

➡️ В Украине создали «Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры». Заявку о возмещении можно подать в приложении "Действие". Регистрация информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины начнется ориентировочно через неделю. Подробности: https://bit.ly/3sYsPll

9 марта

23:49 В Украине вступил в силу закон о праве гражданских лиц использовать оружие против российских военных

➡️ Закон нормирует порядок выдачи и возвращения огнестрельного оружия и боеприпасов гражданскому населению для защиты страны в военное время. Также им предусмотрено, что гражданские лица не несут ответственности за применение огнестрельного оружия против лиц, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. Более подробно по ссылке: https://bit.ly/3KNPg2L

19:11 Минкульт начал сбор данных о разрушениях оккупационными войсками РФ объектов культурного наследия

➡️ Предоставленные верифицированные материалы в дальнейшем могут быть переданы Международному уголовному суду в Гааге для проведения следственных действий. Подробнее: https://bit.ly/3IX1IfV

15:35 Капитан захваченного Россией судна "Сапфир" вышел на связь: его ведут в Севастополь - разведка

➡️ Спасательное судно, которое послали вместе со священником забрать якобы погибших на острове Змеиный украинских пограничников, уже 11-й день находится в плену российских пиратов. Подробнее: https://bit.ly/3sXjqKQ

15:20 ВСУ сбили истребитель росиян над Киевом

➡️ Пилот успел катапультироваться, но все равно погиб, так как парашют не раскрылся. Подробности: https://bit.ly/3Cq8vMN

13:58 Оккупанты ввели подразделения Росгвардии в Херсон

➡️ Захватчики пытаются внедрить административно-полицейский режим в связи с сильным сопротивлением жителей. Подробности: https://bit.ly/3HPOobO

13:18 Чернобыльская АЭС из-за обстрелов полностью обесточена

➡️ Из-за отключения электроэнергии хранилища отработанного топлива ЧАЭС остались без охлаждения. Подробности: https://bit.ly/3sRfR8J

12:15 Российские оккупанты ворвались в Скадовск – СМИ

➡️ Местные жители вышли на митинг с украинскими флагами и призвали оккупантов убираться прочь. Подробности: https://bit.ly/3hTN8d3

11:02 РФ не может контролировать небо из-за украинской ПВО, – Минобороны Британии

➡️ ️В ведомстве заявили, что украинские средства ПВО добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что помешало им добиться какой-либо степени контроля в воздухе. Подробности: https://bit.ly/3vRYTJs

10:17 Верещук объявила 6 маршрутов для эвакуации из горячих точек

➡️ Эвакуация населения должна состояться по маршрутам:

Энергодар – Запорожье;

Сумы – Полтава;

Мариуполь – Запорожье;

Волноваха – Покровск;

Изюм – Лозовая;

Ворзель, Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – город Киев через села Стоянка и Белогородка.

Маршрут евакуації з Бучі до Києва. Фото: Facebook Верещук Маршрут евакуації з Бородянки до Києва. Фото: Facebook Верещук Гуманітарні зелені коридори. Фото: Facebook Верещук Маршрут евакуації з Ворзеля до Києва. Фото: Facebook Верещук

Подробнее: https://bit.ly/3Cvd1td

10:05 В Харьковской области бойцы ВСУ разбили колонну российской техники (ВИДЕО)

➡️ Колонну, которая состояла из семи единиц техники, уничтожили из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" украинского производства. Подробности: https://bit.ly/35B8RnP

09:43 За 14 дней ВСУ ликвидировали больше российских 300 танков и почти 30 средств ПВО

➡️ Генштаб обнародовал обновленные данные о потерях россиян. ВСУ ликвидировали уже более 12 тысяч военных личного состава армии РФ. Подробнее: https://bit.ly/3hTtcac

09:21 Войска РФ нанесли авиаудар по Сумам, погибли 22 человека (ФОТО)

➡️ В жилой сектор Сум попали три авиабомбы. Подробности: https://bit.ly/3hTCqDo

8:49 Россияне оккупанты нанесли удары по жилым домам Житомирской и Харьковской областей

➡️ По предварительным данным, в результате бомбардировок погибли 3 ребенка, двое из них родились в 2021 году. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС. Подробности: https://bit.ly/35ZP5C8

07:57 Российские военные, попавшие в плен, будут работать на восстановление экономики Украины

➡️ И сейчас и в будущем Украина будет четко соблюдать все нормы международного гуманитарного права, заявил первый замминистра внутренних дел Евгений Енин. Подробнее: https://bit.ly/3pOIwJR

8 марта

21:41 ❗️ Польша придумала, как передать Украине истребители МиГ-29

➡️ Варшава не готова передать самолеты Украине напрямую, но готова отправить их на американскую авиабазу Рамштайн в Германии и бесплатно предоставить их в распоряжение правительства США. При этом, Польша ставит одно условие: https://bit.ly/3KpVR31

16:54 Зеленский выступает за компромисс с Россией по статусу Крыма и Донбасса

➡️ Украинский президент предупреждает, что Крым частью РФ Украина не признает, но призвал начать диалог. Подробности: https://bit.ly/35zCZzX

13:10 В Мариуполе впервые со времен Второй мировой войны от обезвоживания умер ребенок

➡️ Оккупанты целенаправленно отключают город от связи, блокируют поставки продуктов, сообщил президент Владимир Зеленский. Подробности: https://bit.ly/3ClPpax

12:06 Из Пущи-Водицы за два дня эвакуировали более 500 человек

➡️ Эвакуированных граждан разместили в детских садах Киева, а больных доставили в медучреждения. Подробности: https://bit.ly/3t0SUQN

11:17 Генштаб ВСУ опубликовал сводку боевых потерь противника с 24 февраля по 7 марта

➡️ За 12 дней войны ВСУ уничтожили 12 тысяч военных личного состава российской армии. Ликвидировано 303 танка, 1036 боевых бронированных машин, 474 единицы автомобильной техники, 120 артиллерийских систем и 56 реактивных систем залпового огня. Подробности: https://bit.ly/3pMCKs4

11:34 Гуманитарный коридор: из Сум эвакуируют мирных жителей (ВИДЕО)

➡️ Людей эвакуируют по маршруту гуманитарного коридора Сумы – Голубовка – Лохвица – Лубны – Полтава. Подробности: https://bit.ly/3sTvBbw

09:23 Под Харьковом ВСУ ликвидировали российского генерала

➡️ Генерал-майор Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Подробности: https://bit.ly/3sRswIR

07:22 Армия РФ нанесла авиаудар по Сумам

➡️ Вражеские самолеты снова начали сбрасывать снаряды целенаправленно на жилые дома. В результате погибли мирные жители, в том числе дети. Подробности: https://bit.ly/3sQVBnP

7 марта

23:12 ВСУ ликвидировали два самолета российских оккупантов в небе над столицей Украины: ВИДЕО

➡️ Над Киевом в понедельник вечером силами сил противовоздушной обороны был сбит вражеский самолет. Еще один самолет РФ упал после воздушного сражения в окрестностях города. Подробности: https://bit.ly/3Myok8M

22:26 В Житомирской области из-за авиаударов горят две нефтебазы: в самом Житомире и Черняхове

➡️ Жертв и пострадавших нет. Пожар ликвидируют 20 человек и 4 единицы техники. Подробности тут: https://bit.ly/35vQRLD

21:03 Интернациональный легион уже принимает участие в обороне Киева, сообщает Госспецсвязь

20:13 Завершился третий раунд переговоров Украины и РФ: прогресс незначительный

➡️ 7 марта состоялся третий раунд украино-российских переговоров относительно военных действий в Украине. Делегации договорились только о незначительных изменениях в создании гуманитарных коридоров в зонах наиболее активных военных действий со стороны РФ. Подробности: https://bit.ly/3CjVTqq

14:34 ВСУ отбили аэропорт Николаева

➡️ Оккупационные войска разбежались, украинские военные устраиваются поудобнее, сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Подробности: https://bit.ly/3Cjs3Cl

14:41 В Интернациональном легионе теробороны начало работу спецподразделение военной разведки

➡️ Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов поблагодарил каждого из бойцов за намерение защищать украинскую землю. Подробнее: https://bit.ly/3HKWB0R

13:58 В ГСЧС показали последствия российских авиаударов по Коростеню, Овручу и Малину (ФОТО)

➡️ Вечером 6 марта обстрелам подверглись города северной части Житомирской области, в частности в Овруче разрушено здание центра занятости, а в Малине пострадала церковь. Подробнее: https://bit.ly/3Ck7RAc

12:36 Нацгвардия поймала и допросила пилота, который бомбил Харьковскую область

➡️ Летчиком оказался подполковник Максим Гешток. Удары по мирным жителям наносил по координатам и приказу командующего генерал-майора Олега Маковецкого. Как выяснилось, Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве Харьковской области, сообщила генпрокурор Венедиктова и советник министра внутренних дел Геращенко. Подробности: https://bit.ly/3vHrJMs

10:20 В Запорожской области оккупанты расстреляли сотрудников "Укрпочты", развозивших пенсии

➡️ Российские военные обстреляли автомобиль "Укрпочты", забрать погибших в настоящее время не представляется возможным. Подробнее: https://bit.ly/3sP64jm

9:48 Оккупанты застрелили председателя Гостомельской громады Юрия Прилипко

➡️ Россияне застрелили главу Гостомельской общины Юрия Прилипко и волонтеров Руслана Карпенко и Ивана Зорю за то, что раздавали людям хлеб и лекарства. Подробнее: https://bit.ly/3sN2C8Z

9:48 В результате ночных бомбардировок Харькова погибли по меньшей мере восемь человек

➡️ Враг с новой силой проводил обстрелы и воздушные бомбардировки жилых кварталов, различных объектов Харькова, и сельских населенных пунктов области, в результате чего произошло множество разрушений и пожаров, сообщила пресс-служба ГСЧС. Подробности: https://bit.ly/3HUVgVy

9:13 За 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии — ЦОС

➡️ Данные о потерях армии России поступают с запозданием. Центр оборонных стратегий предполагает, что ВСУ уже обезвредили до 46 тысяч российских военных, в это число входят убитые, раненые и взятые в плен. Подробности: https://bit.ly/3sMRsBd

7:58 Вооруженные силы Украины освободили Чугуев

➡️ ВСУ нанесли большие потери оккупантам на Южном, Восточном и Северном направлениях, в том числе в личном составе противника. В частности военные ликвидировали двух подполковников армии РФ. Подробности: https://bit.ly/3vPFx7P

7:18 Оккупанты обстреляли Николаев из систем залпового огня

➡️Снаряды запускали по жилым кварталам, в результате в многоэтажных домах возник пожар. Подробности: https://bit.ly/3KsbMhr

6 марта

22:09 "Единственные части, по которым практически невозможно договориться, - это Крым и так называемые республики", - Арахамия

➡️Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что в переговорах с РФ есть несколько проблемных вопросов, которые мешают сторонам прийти к соглашению. Подробности: https://bit.ly/34hjrzw

20:46 Из-за повторного обстрела телебашни в Харькове регион временно остался без теле- и радиотрансляции

➡️Однако украинцы могут воспользоваться альтернативными каналами для получения информации. Подробности: https://bit.ly/3KmPMUU

20:15 В РФ анонсировали новые удары по предприятиям украинского оборонно-промышленного комплекса

➡️Атаки будут осуществлять с применением "высокоточного оружия". Подробности: https://bit.ly/3vJ5yW0

19:52 Кабмин решил, как обращаться с телами погибших оккупантов

➡️По состоянию на 6 марта 2022 года на территории Украины погибли более 11 тысяч оккупантов. Подробности: https://bit.ly/3tyz7XV

18:02 Воевать за Украину едут иностранцы из 52 стран - министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

➡️Весь мир сегодня на стороне Украины. Не только на словах, но и в делах. Подробности: https://bit.ly/3CfTLQt

15:52 Войска РФ обстреляли из "Градов" Харьковский физико-технический институт, где находится ядерная установка — СБУ

➡️Там находится исследовательская ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Подробности: https://bit.ly/3hII4Ze

15:28 Украинцы создали открытый фотоархив российских преступлений, чтобы каждый мог присоединиться к борьбе с оккупантом

➡️Инициаторы проекта призывают украинцев и граждан других стран пользоваться фотоархивом, чтобы показывать россиянам преступления их военных и ничтожность российской армии и пленных. Подробности: https://bit.ly/34lrtre

14:57 Документы пленных оккупантов свидетельствуют, что они сразу планировали бомбить города Украины, — Зеленский

➡️Бомбардировку городов и мирных людей русские войска планировали сразу. Подробности: https://bit.ly/3HKxDPd

14:52 РФ нанесла ракетный удар по аэропорту в Виннице: Зеленский потребовал немедленно закрыть небо над Украиной

➡️Зеленский подчеркнул, что если западные партнеры не закроют небо, то они тоже станут соучастниками преступлений. Подробности: https://bit.ly/378GH3R

14:21 Россия отказалась забирать тела своих погибших солдат. "Укрзализныця" отзывает выделенные для этого вагоны-рефрижераторы

➡️Заместитель министра обороны России Криворучко дал распоряжение "хоронить тела российских солдат в братских могилах либо уничтожать на месте". Подробности: https://bit.ly/3txM5oK

13:41 Российские войска хотят лишить Украину выхода к Черному и Азовскому морям — ВСУ

➡️Оккупанты сосредоточили основное внимание на активных действиях в южных областях. Подробности: https://bit.ly/3KmO2uQ

13:01 6500 грн для потерявших работу из-за войны будут выплачивать через "е-Поддержку"

➡️Программа будет работать по аналогии с выплатами за вакцинацию через приложение "Дія". Подробности: https://bit.ly/3vFijAX

12:21 Число беженцев из Украины превысило 1,5 млн — ООН

➡️Это самый быстрорастущий кризис с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны. Подробности: https://bit.ly/34iUlQX

11:05 США и Польша обдумывают, как передать Украине истребители, — CNN

➡️Сейчас страны определяют, какие возможности США могли бы предоставить для поддержки Польши, если она решит перебросить самолеты в Украину. Подробности: https://bit.ly/3hORS3z

10:05 Каждые сутки — борьба за выживание: в Буче российские войска обстреливают дома, убивают мирных жителей

➡️Российские оккупанты в воскресенье продолжают обстрелы жилых кварталов Бучи (Киевская обл.) и блокируют доставку гуманитарной помощи для жителей города. Подробности: https://bit.ly/3KjNINE

09:45 Потери российской армии в Украине превысили 11 тысяч военнослужащих – ВСУ

➡️Личный состав оккупационных войск напуган потерями захватчиков и ищет пути к дезертирству. Подробности: https://bit.ly/3KoCuYf

09:31 В Житомирской области российские ракеты разрушили десятки домов

➡️Один человек погиб и 2 получили травмы в результате российского ракетного удара по частному сектору города Коростень Житомирской области. А в городе Овруч были разрушены 15 жилых домов, пять из которых полностью. Подробности: https://bit.ly/3IO4MLi

08:58 Украина создаст централизованные лагеря для пленных российских оккупантов — Арестович

➡️Украина создаст лагеря для содержания пленных военнослужащих Российской Федерации, количество которых увеличивается ежедневно. Подробности: https://bit.ly/3IMMrhL

08:00 Враг деморализован: украинская армия ведет оборонительную операцию по всем направлениям, – ВСУ

➡️Украинские группировки войск ведут оборонительные операции на всех направлениях наступления противника, который пытается не потерять наступательного потенциала, но имеет существенные потери. Подробности: https://bit.ly/3vYjBYf

5 марта

18:12 ВСУ выбили из Николаева российские войска и захватили много трофейной техники, сообщил губернатор Виталий Ким .

➡️ Позже он заявил, что на Николаев вылетели бомбардировщики Ту-22. Подробности: https://bit.ly/34gBgPj

13:12 Эвакуация отменяется: оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь и Волноваху

➡️ Российские войска, вопреки договоренностям, продолжают обстрелы как самого Мариуполя и его окрестностей, так и Волновахи. Подробности: https://bit.ly/3hI9s9s

09:55 РФ объявила режим тишины для эвакуации мирных жителей из Волновахи и Мариуполя

➡️ В Минобороны РФ утверждают, что гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи согласованы с украинской стороной.

По информации Донецкой ОГА, эвакуация начнется в 11:00. Подробности: https://bit.ly/3vDMEA3

08:52 За сутки ВСУ уничтожили три российских самолета – Минобороны

➡️ 4 марта российские оккупанты потеряли три штурмовика Су-25. Два из них сбили в Черниговской области один – под Волновахой. Подробности: https://bit.ly/374ptVk

07:18 Шмыгаль призвал направить на украинские АЭС представителей ЕС и МАГАТЭ

➡️ Украинский премьер считает, что в случае аварии на атомной электростанции возможной зоной поражения является весь мир. Подробности: https://bit.ly/3Cdqypk

4 марта

19:39 В селе к югу от Киева из-за обстрела погибли пять человек, разрушены дома (ФОТО)

➡️ Кроме того, продолжаются обстрелы города Ирпень: повреждены девятиэтажка и здание Университета государственной фискальной службы. Подробнее: https://bit.ly/35RHeXm

16:05 В МВД опубликовали список российских военнопленных: отдавать готовы лишь матерям, лично приехавшим в Киев

➡️ Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявляет, что принято решение передавать солдат российской армии их матерям, и рассказал, что им нужно для этого сделать. Подробности: https://bit.ly/36RPo2g

13:40 С начала вторжения "Укрзализныця" эвакуировала из горячих точек более миллиона украинцев

➡️ Процесс эвакуации не останавливается ни днем, ни ночью: для перевозки граждан задействован весь имеющийся подвижной состав железной дороги. Посадка в эвакуационные поезда бесплатна и осуществляется в порядке приоритетности – сначала дети, женщины и пожилые люди, затем – другие пассажиры. Подробности: https://bit.ly/3MnyXuY

13:09 Россияне отключили мобильные сети "Киевстара" и "Водафона-Украина" во всей Херсонской области, сообщает глава ОГА

12:30 ЗАЭС работает один энергоблок, остальные отключены

➡️ Энергоблок находится под контролем сотрудников. Главный приоритет энергетиков сейчас – соблюдение норм МАГАТЭ по ядерной безопасности. Подробности: https://bit.ly/3toIXeK

11:45 ВСУ сбили под Волновахой российский Су-25

11:08 Мэр Энергодара записал успокаивающее обращение к гражданам

➡️ Подозревают, что он сделал это по принуждению и под угрозой собственной жизни. Подробности: https://bit.ly/3CcQP6Z

11:05 Жители Энергодара из-за обстрелов остались без отопления – мэр

➡️ В результате атаки на Запорожскую АЭС была повреждена теплотрасса.: Власти Энергодара ищут способы ее обновления. Подробности: https://bit.ly/3sFEfdp

11:00 "Пора западным партнёрам взять и на себя ответственность за окончание войны", - Подоляк

➡️ Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова призвал западных партнеров закрыть небо над Украиной. Подробности: https://bit.ly/3tx57eG

10:00 Войска РФ захватили админкорпус Запорожской АЭС

➡️ Персонал АЭС продолжает работу, радиационный фон в норме. Утрата возможности охлаждения ядерного топлива приведет к значительному радиоактивному выбросу в окружающую среду. Это может превысить все предыдущие аварии на АЭС, включая аварию на Чернобыльской АЭС и АЭС Фукусима-Даичи. Подробности: https://bit.ly/3IKrBzl

09:40 Флагман украинских ВМС "Гетман Сагайдачный" затоплен, чтобы не достался врагу, сообщил министр обороны Алексей Резников

➡️ Фрегат находился на ремонте в Николаеве.

07:51 Войска РФ перебрасывают резервы из Южного и Восточного военных округов

➡️ Оккупанты продолжают подготовку к высадке морского десанта. Подробнее: https://bit.ly/3KgXO1y

3 марта

20:17 ❗️ Украина договорилась с РФ о коридорах для эвакуации жителей районов самых ожесточенных боев

➡️ В то же время украинская сторона, помимо заявления о возможности гуманитарных коридоров, не получила тех результатов, на которые рассчитывала. Подробнее: https://bit.ly/3Cc1uif

18:45 Российская авиация разбомбила Ахтырскую ТЭЦ: есть погибшие, город без света и тепла

➡️ По словам мэра, жертвой авианалета стал также железнодорожный вокзал и жилые районы города. При этом как минимум одну женщину из-под завалов ТЭЦ удалось вытащить живой. Подробнее: https://bit.ly/3pW5oXZ

17:46 Армия РФ пытается прорваться в Энергодар: на блокпосту начался бой

➡️ К городу подошли около 100 единиц военной техники. Им перекрыли дорогу в город, украинские бойцы приготовились вступить в бой. Подробности: https://bit.ly/3CaaDrG

17:26 38% украинцев винят в войне против Украины и власти, и народ России - опрос

➡️ Большинство же респондентов винят только российские власти, причем наибольший разрыв между двумя показателями наблюдается на юге Украины. Подробнее: https://bit.ly/35pVLcI

17:23 ❗️ На время военного положения жители Украины освобождаются от всех санкций за долги по коммуналке

➡️ Поставщики услуг говорят, что платить нужно, но по возможности. Подробности: https://bit.ly/3KcJ5oy

17:00 Стартовал второй раунд переговоров

➡ Советник главы ОПУ Михаил Подоляк озвучил ключевые пункты повестки:

1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие.

3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Фото: twitter Подоляка

16:35 Жителей Донбасса направляют в качестве "пушечного мяса" на штурм Киева и Одессы – Залужный

➡️ Российское военное руководство провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Подробнее: https://bit.ly/3pw5gOE

16:05 ❗️ Рада приняла "военный пакет" законов: мобилизация, конфискация имущества РФ, ослабление налоговых отчетов и наказание для предателей и мародеров

➡️ 3 марта 2022 года в Верховной Раде Украины состоялось пленарное заседание, в ходе которого принято 12 законов и одно постановление. Подробнее: https://bit.ly/3sBS2Sm

14:15 Здание Херсонской ОГА занято россиянами, но администрация продолжает работать

️ Область ждет гуманитарной помощи. Подробнее: https://bit.ly/3HyzEhf

14:00 Украинская делегация отбыла на переговоры с представителями России. Вылетела на вертолетах, сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Пололяк

Михаил Подоляк и Давид Арахамия. Фото: twitter Подоляка

13:55 В Чернигове российские войска нанесли ракетный удар по жилому массиву в центре города

➡️ Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия. Подробнее: https://bit.ly/3IIJizw

13:13 В Киеве бесхозные авто с Привокзальной площади могут конфисковать для нужд обороны, — Кличко

➡️ Автомобили, блокирующие подъезд к вокзалу, эвакуируют на близлежащие улицы. Подробности: https://bit.ly/3IRrXnK

12:35 Украинские пограничники совместно с подразделениями ВСУ вышли на линию госграницы в Сумской области – Данилов

➡️ В течение суток русским оккупационным войскам не удалось значительно продвинуться ни на одном из направлений, наступление было остановлено. Подробнее: https://bit.ly/35NL0AI

12:13 В Украину едут 16 тысяч добровольцев, первые уже прибывают, — Зеленский

➡️ Украина ежедневно получает от партнеров также все больше и больше мощного оружия. Подробности: https://bit.ly/3hzRJB9

10:35 Потери россиян с начала вторжения составляют около 9 тысяч человек

➡️ Украинские воины уничтожили 217 танков, 900 бронированных машин; 90 артиллерийских орудий; 42 ракетных систем залпового огня; 11 средств ПВО; 30 самолетов, 31 вертолет и другую технику. Подробности: https://bit.ly/3toz3K4

09:26 Второй раунд переговоров с Россией: Кремль озвучил требования к Украине

➡️ Позиция РФ на второй раунд переговоров включает несколько пунктов, в том числе демилитаризацию и денацификацию. Подробности: https://bit.ly/3HGUxa6

09:25 В результате удара по Изюму погибли 8 мирных жителей, двое из них - дети

➡️ В городе Изюме (Харьковская область) в ночь со 2 на 3 марта произошел жёсткий обстрел. Подробнее: https://bit.ly/3sCjkrB

08:14 Оккупанты несут большие потери, но пытаются наступать в направлении Киева

➡️ Войска РФ снова прибегли к тактике ночных обстрелов жилых кварталов крупных городов. Подробности: https://bit.ly/3IJk1VJ

2 марта

21:45 Российская армия нанесла удар по Южному железнодорожному вокзалу Киева

➡️Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко информирует, что ПВО сбила российскую ракету, но ее осколки повредили крупную теплотрассу. Подробности: https://bit.ly/3hy9jWb

20:43 В Николаеве от российского ракетного удара загорелось судно под флагом Бангладеш

➡️ Стоявшее в ожидании погрузки в порту "Ольвия" судно вчером 2 марта было повреждено в результате обстрела. Подробности: https://bit.ly/3pwq3Se

19:49 Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России вывести войска из Украины

➡️Документ поддержала 141 страна. Россия, Беларусь, Сирия, КНДР, Эритрея проголосовали против резолюции. Подробности: https://bit.ly/3hwxe8j

19:17 Российские военные, убегая в панике от ВСУ, бросили тайные документы с датами вторжения в Украину и заданиями, — Генштаб

➡️Среди документов рабочая карта, боевое задание, таблица позывных, таблицы сигналов управления, таблицы скрытого управления, перечень личного состава и т.д. Подробности: https://bit.ly/3C5Kn1M

18:21 ВСУ освободили Макаров в Киевской области

➡️14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР освободили Макаров Киевской области и закрепились там. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Подробности: https://bit.ly/3IBnHIV

17:50 Россияне зашли в Балаклею Харьковской области: мэр заявил, что остается в городе и не сотрудничает с врагом

➡️ Мэр города Иван Столбовой заявил, что не будут сотрудничать с войсками РФ. Подробнее: https://bit.ly/3C4MGCc

16:41 С начала вторжения России ООН насчитала почти 836 тысяч беженцев из Украины

➡️ ООН ожидает дальнейшего увеличения потока беженцев, поскольку российские военные атакуют крупные украинские города. Подробнее: https://bit.ly/3pwNomG

16:41 Россияне готовят провокацию с территории Украины. Это может быть обстрел пограничных пунктов диверсантами в украинской форме, ракетные удары по городам Беларуси и даже подрыв Мозырьского НПЗ. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

16:10 За семь дней войны погибло 2000 мирных украинцев - ГСЧС

➡️ Россия уничтожила сотни объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, больниц и детских садов. Подробнее: https://bit.ly/3Mjg0cU

15:45 Российские военные ударили по телевышке и мэрии Харькова (ВИДЕО)

➡️ В Харькове вражеские удары нанесены по телевизионной вышке, мэрии и по Дому труда, расположенному недалеко от горсовета. Подробнее: https://bit.ly/3tgme4w

13:46 Украинские бойцы перешли в наступление и закрепились на окраине Горловки, — Арестович

➡️ Оккупанты несут потери, бросают технику и сдаются в плен. Наступил определенный психологический перелом. Подробнее: https://bit.ly/3IxcY2i

12:40 Мужчины, эвакуировавшиеся во Львовскую область, должны встать на военный учёт, — приказ администрации

➡️ В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению. Подробнее: https://bit.ly/3tnzN23

10:39 В Сумской области ВСУ за один вечер уничтожили около 180 единиц техники РФ, – глава ОГА

➡️ Украинские бойцы с применением «Байрактар» нанесли мощный удар. Потери оккупантов в живой силе уточняются. Подробнее: https://bit.ly/3C8SQkx

10:27 В Николаеве в районе пригородного села Баловное - высадка российского десанта, сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким

➡️ В городе объявлен комендантский час до особого распоряжения.

09:32 В Харькове новые ракетные удары: горят здания главного управления Нацполиции и СБУ и университета Каразина

➡️ 2 марта около 08:10 по Харькову были нанесены новые ракетные удары. Точное количество жертв и пострадавших уточняется. Подробнее: https://bit.ly/3pu3LAi

08:56 США закрывают небо для самолетов РФ и лишат активов российских олигархов, — Байден

➡️ Президент США Джозеф Байден заявил, что Путин хотел пошатнуть устои цивилизованного мира, но просчитался. Подробнее: https://bit.ly/3vsItqJ

07:49 Оккупанты пытаются блокировать Киев: украинцы успешно обороняются

➡️ На Донецком направлении агрессор сосредоточил усилия на блокировании Мариуполя. Подробнее: https://bit.ly/3K6lmGv

1 марта

23:55 Россияне нанесли авиаудар по танковому училищу в Харькове

➡️Информация о разрушениях и пострадавших уточняется

23:40 Российские военные запустили крылатую ракету по Житомиру

➡️Ракета "Калибр" ударила по базе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады. В результате удара загорелись жилые дома. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.

20:46 В Харькове при обстрелах ОГА и пятиэтажки на западе города погибло минимум 15 человек, 30 ранены - ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

➡️ По предварительным данным, только из-за обстрела областной администрации и жилого дома на Новобаварском проспекте погибло семь и восемь человек соответственно. Всего же по городу 1 марта нанесены десятки российских ударов. Подробнее: https://bit.ly/36TDx3U

18:50 Мариуполь попал под шквал российской реактивной артиллерии

➡️ Оккупанты намеренно разрушают объекты критической и коммунальной инфраструктуры: один из залпов они нанесли по коммунальному предприятию "Коммунальщик", поставив под угрозу городское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность города. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. Подробности: https://bit.ly/36Ih7lU

17:37 В Киеве оккупанты стреляли по телевышке (ФОТО)

➡️ В результате обстрелов погибли 5 человек. Временно было прекращено телевещание Телевышка находится в районе станции метро Дорогожичи, недалеко от Бабьего Яра. Подробности:https://bit.ly/3MhpaXs

16:40 Из российского плена вернулись пятеро украинских бойцов

➡️ Первый обмен пленными состоялся в Сумской области. Пятерых бойцов Территориальной обороны обменяли на одного кадрового российского офицера военной полиции. Подробности:https://bit.ly/3hszHAD

14:39 "Оказали помощь оккупантам": Глав двух общин Луганской области заподозрили в госизмене

➡️ Украинские власти официально признали потерю двух бывших райцентров. Теперь же если они вернутся под контроль Украины, их руководителям грозит до 15 лет тюрьмы. Подробнее: https://bit.ly/3C50tZB

14:02 На период войны Зеленский назначил генерала Николая Жирнова главой Киевской военной администрации

➡️ Виталий Кличко остаётся мэром Киева и будет работать совместно с военным главой. Подробнее: https://bit.ly/35GQnC0

14:02 Приложение "Воздушная тревога" будет предупреждать украинцев о налетах

➡️ Приложение посылает сигнал с максимальным уровнем громкости смартфона, а также информирует об окончании тревоги. Подробнее: https://bit.ly/3HxFCyX

10:10 ВМФ России захватил три украинских судна

➡️ Украина призывает государств-партнеров осудить пиратскую деятельность ВМФ РФ в Черном море. Подробности: https://bit.ly/3Iw5Vqt

09:50 Потери оккупантов приблизились к 6 тысячам человек

➡️ Противник потерял также значительное количество боевой техники, в том числе 29 самолетов, 29 вертолетов, 198 танков. Подробнее: https://bit.ly/3IxofQh

09:47 На площади Свободы в Харькове прогремел мощный взрыв: снаряд разорвался у здания ОГА (ВИДЕО)

➡️ Утром 1 марта российские войска нанесли удар по самому центру Харькова. Подробнее: https://bit.ly/35ciitK

08:50 Войска РФ пытаются высаживать тактические десанты – Сухопутные войска ВСУ

➡️ Оккупанты проводят перегруппировку войск и наносят ракетно-бомбовые удары с воздуха.

Подробнее: https://bit.ly/3vprXHW

08:47 Российские войска нанесли ракетный удар по воинской части под Измаилом

➡️ 1 марта российские войска нанесли ракетный удар по воинской части в селе Лощиновка Измаильского района Одесской области.

Подробнее: https://bit.ly/3Mal7vU

08:34 Российские войска нанесли удар по воинской части в Ахтырке: погибли десятки людей

➡️ В Ахтырке Сумской области российская артиллерия обстреляла из "Градов" воинскую часть. Погибли десятки украинских военных.

Подробнее: https://bit.ly/3tjviW6

07:42 Отражая налет на Киевскую область, ВСУ сбили пять самолетов

➡️ Украинские штурмовики Су-25 также нанесли ракетно-бомбовые удары по врагу. Удачно отработала и бомбардировочная авиация ВСУ.

Подробнее: https://bit.ly/3IzFW1v

1:40 Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан начнет начать расследование ситуации возможных военных преступлений и преступлений против человечности, соврешенных и совершаемых сейчас Россией в Украине. Подробнее: https://bit.ly/3C2w8un

1:27 Партнеры Украины передадут армии 70 боевых самолетов – Миг-26 и Су-25, сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

➡️ Самолеты могут базироваться на польских аэродромах, откуда украинские пилоты будут выполнять боевые задания.

00:01 Зеленский снова обратился к западным лидерам с просьбой закрыть украинское небо для российской авиации и ракет. К сожалению, до сих пор они неоднократно отказывались это сделать

28 февраля

23:00 За 5 дней войны российские оккупанты выпустили 113 ракет типа "Искандер" и "Калибр" по мирным городам и селам Украины, сообщает Генеральный штаб ВСУ

➡️"Это преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Гаагского трибунала", — подчеркнул генерал-лейтенант Валерий Залужный.

21:54 В Киевской области в результате обстрелов разрушены два общежития

➡️ В Белой Церкви и Василькове разрушено два здания: в одном случае под завалами оказались люди, которых удалось спасти. Подробнее: https://bit.ly/3C25O3R

20:25 С 1 марта вводится запрет продажи алкоголя в Киеве

➡️ Также пресс-служба продуктовой сети "АТБ" заявила, что с завтрашнего дня снимает с реализации алкогольную продукцию во всех магазинах торговой сети. По всей стране. Подробно: https://bit.ly/3th6K05

19:54 Airbnb готов бесплатно разместить 100 тысяч беженцев из Украины

➡️ В первую очередь для этого хотят привлечь жителей соседних с Украиной стран. Люди же, которые не могут принять беженцев, все равно смогут поддержать проект своим пожертвованием. Подробнее: https://bit.ly/33YLLqe

19:29 ❗️ В Киеве был слышен гром нескольких очень сильных взрывов. По сообщению нардепа Алексея Гончаренко, был атакован радиолокационный центр ВСУ под Киевом. Подробности: https://bit.ly/3svewUM

18:30 ⚡️ Переговоры украинской и российской делегациями на украино-белорусской границе завершены. Стороны отбывают в столицы для консультаций с правительствами. Об этом сообщил советник главы ОП Украины Михаил Подоляк

18:25 ВСУ применили Bayraktar TB2 и уничтожили российского ЗРК "Бук" возле села Иванков в Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил.

17:59 КГГА расширила рамки комендантского часа в Киеве. Он начнется в 20:00 и продлится до 7:00

➡️ Городской транспорт и магазины с аптеками работают с 8:00 до 19:00. Подробнее: https://bit.ly/3po9RlY

17:46 YouTube заблокировал в Украине каналы российских госСМИ

➡️ В украинском Министерстве цифровой трансформации поблагодарили американский видеохостинг за решение, из-за которого "оккупант не сможет распространять и навязывать свои фейки в нашей стране". Подробнее: https://bit.ly/3K0Dfq6

17:40 СБУ заблокировала сайт, через который корректировали цели для авиаударов по Украине

➡️ Этот веб-ресурс позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и предоставлял услуги по поиску любых объектов на карте. На нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и другие объекты военной инфраструктуры. Подробности: https://bit.ly/3ItAjSE

17:20 В России и Беларуси в ближайшее время возникнут проблемы не только с безналичным расчетом, но и с наличной валютой

➡️ Национальный банк Украины официально обратился к руководителям европейских центральных банков, поставляющих наличную валюту, послов стран Великой Семерки и представителям международной системы денежных переводов Western Union с просьбой остановить поставки наличных денег в российские и белорусские банки. Подробности: https://bit.ly/33YuflW

16:57 Российская армия из "Градов" обстреляла села возле Чернигова

➡️ Больше всего пострадали Киенка и Павловка. Местные жители в сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Подробности: https://bit.ly/3srqTRQ

16:41 Мэр Купянска, пустивший в город российских военных, получил подозрение в госизмене

➡️ Прокуратура опубликовала текст подозрения Геннадию Мацегоре, взявшему на себя ответственность за допуск оккупационной армии ради сохранения жизней населения и инфраструктуры. Фото: https://bit.ly/35BBKzz

16:02 Украина призвала исключить РФ и Беларусь из Всемирной таможенной организации

➡️ Полная отмена всех таможенных привилегий для граждан и предприятий России и Беларуси, а также исключение участия этих стран в программах ВТО возможно только при поддержке всего мирового таможенного сообщества. Подробности: https://bit.ly/3K5o270

15:50 Украина призывает Интерпол исключить Россию из своего состава

➡️ Если призыв МВД будет услышан, РФ станет второй, наряду с Северной Кореей, крупной страной-членом ООН, не входящей в эту организацию. Подробнее: https://bit.ly/3HmYhh3

15:49 Мэра Пивденного задержали по подозрению в госизмене

➡️ Кроме Александра Брюханова задержаны его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор. Подробности: https://bit.ly/3vqaxuF

15:45 Люксембург передаст украинской армии противотанковое оружие

➡️ Вооруженные силы Люксембурга передадут украинской армии 100 единиц легкого противотанкового оружия, а также полноприводную технику и 15 военных палаток. Подробности: https://bit.ly/3pqh0lz

15:24 Компания "Шериф" заплатит $1 тысячу за каждый уничтоженный танк российской армии

➡️ Обязательные условия: реальное доказательство в виде фото или видео с горящим танком на фоне, местоположение и время, когда это произошло. Подробности: https://bit.ly/3stADv9

14:34 НБУ открыл счет для помощи украинской армии в польских злотых

➡️ Поляки могут перечислять деньги на счет украинского Нацбанка в польском Банке национального хозяйства (BGK), а через несколько дней средства можно будет переводить туда и через систему платежей Blik. Подробнее: https://bit.ly/3hmP3a3

14:29 Защитники острова Змеиный живы и находятся в плену

➡️ В ВСУ требуют от РФ немедленного освобождения незаконно захваченных граждан Украины. Подробности.

13:20 В Чернигове горит "Эпицентр": российские войска обстреливают город

➡️ 28 февраля российские захватчики беспощадно обстреливают Чернигов. В зоне поражения частные и многоэтажные жилые дома. Подробнее: https://bit.ly/3tjviW6

14:23 В Ахтырке оккупанты сбросили на нефтебазу вакуумную бомбу (ВИДЕО)

➡️ На территорию Ахтырской нефтебазы сбросили вакуумную бомбу, в результате чего были повреждены емкости с нефтью. Таким образом, российские войска использовали запрещенные Женевской конвенцией боеприпасы. Подробности: https://bit.ly/3hmJ84C

12:36 В Киевской облгосадминистрации назвали самые опасные дороги области

➡️ Самыми опасными направлениями в Киевской области являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель. К небезопасным также относится территория возле Дымера в Вышгородском районе. Подробности: https://bit.ly/3vpFcII

11:30 Бердянск контролируется российскими войсками, но не сдается: что происходит в городе (ВИДЕО)

➡️ Бердянцы не сдаются, они вышли к зданию городского совета и поют гимн Украины возле танков российских окупантов. Подробнее: https://bit.ly/3BWPbWY

11:09 Потери оккупантов превысили 5 тысяч человек

➡️ Украинские войска уничтожили уже почти 200 российских танков. Подробности: https://bit.ly/3HuHKaN

10:52 В Ахтырке за мародерство будут расстреливать – мэр

➡️ Мэр Ахтырки призвал местных жителей сообщать о фактах мародерства в Территориальную оборону. Кузьменко также заявил, что повышение цен супермаркетах будет тоже считаться мародерством. Подробности: https://bit.ly/3IwMaPC

10:30 Энергоатом: информация о захвате оккупантами Запорожской АЭС в Энергодаре — фейк

➡️ О захвате ЗАЭС заявили сегодня утром в Минобороны РФ. Подробнее: https://bit.ly/3hoBbvP

10:10 Комендантский час в Харькове и области сегодня начнется в 15:00

➡️ В понедельник, 28 февраля, комендантский час в Харькове и области начнется в три часа дня и продлится до шести утра вторника. Подробнее: https://bit.ly/3vpT5GS

9:43 Клиентам monobank решили изменить дизайн карт в Apple/Google Pay

➡️ Чтобы не ждать, пока дизайн изменится автоматически, пользователям нужно добавить карту в Apple/Google Pay заново. Подробнее: https://bit.ly/3hpQLaE

09:34 До 150 рублей за доллар: российская валюта "рухнула" после объявления санкций

➡️ В банках возникла огромная разница между предложениями о покупке и продаже валюты. Подробности: https://bit.ly/3tcetg4

09:19 Французский иностранный легион отпускает украинцев на войну с Россией

➡️ Украинских военных, которые служат в составе Французского иностранного легиона, разрешили отпустит для защиты Украины. При этом, им оставляют полную боевую экипировку. Подробности: https://bit.ly/3MkgkrZ

08:35 Войска оккупантов снизили темпы наступления и несут большие потери

➡️ Одна из украинских бригад уничтожила артогнем более пяти колонн вражеской техники и живой силы противника. Подробности: https://bit.ly/3vpd20y

07:50 ЕС заморозил активы Центрального банка России

➡️ Украинской армии также предоставят оружие на сумму 450 миллионов евро и 50 миллионов евро на нелетальные поставки: топливо и защитное снаряжение. Подробности: https://bit.ly/3vp7pz6

02:56 Не успел советник главы Офиса президента сообщить, что попытки наступления на Киев с севера прекратились, как Генштаб ВСУ рассказал обратное

➡️ В районе Демидова россияне пытаются форсировать реку Ирпень и выйти на прямую дорогу на Вышгород и Киев. Подробности: https://bit.ly/3Is7ZQD

01:40 Военные ВС Украины накрыли колонну военной техники России под Макаровым в Киевской области. В состав колонны входили российские "Грады" и танки, сообщило Военное телевидение Украины.

01:01 Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, где сейчас идут бои с российскими военными. Подробности: https://bit.ly/3sqHfKF

00:36 Российские войска обстреляли аэропорты в Николаеве и Запорожье. Подробности: https://bit.ly/3vk2FuN

00:12 В приложении "Дія" появилась новая услуга для перевода денег для нужд украинской армии

➡️ Все донаты пойдут в фонд "Вернись живым". Подробнее: https://bit.ly/3pnNmNJ

27 февраля

23:32 Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что Счастье и Станица Луганская на грани гуманитарной катастрофы

➡️ Он обратился в международные гуманитарные организации и Красный Крест Украины с призывом о помощи. Подробно: https://bit.ly/3M7jq2f

22:45 ЕС поставит Украине летальное оружие

➡️ По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, это первый случай поставки в третью страну. Также она добавила, что усилит санкции против Кремля. Подробно: https://bit.ly/3IrRnIL

22:02 Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что информацию, которую распространили российские интернет-издания, что Киев якобы оцеплен и эвакуация людей невозможна - фейк

➡️ Кличко призвал доверять информации только из официальных источников. Подробно: https://bit.ly/35yeEda

21:49 Мэр Киева Виталий Кличко напомнил, что в понедельник с 8:00 в городе комендантский час. Далее он будет действовать, как было определено ранее: с 22:00 до 07:00

19:17 Евросоюз закрыл воздушное пространство для России - глава Еврокомиссии

➡️ Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что ЕС закрывает воздушное пространство для самолетов из России. Об этом заявила в своем Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Подробности: https://bit.ly/3vmLIzP

18:58 Украинским военным, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен ежемесячно, — Зеленский

➡️ Глава государства подчеркнул, что военным поднимут зарплаты так резко и значительно не для того, чтобы услышать "спасибо", а для того, чтобы они точно поняли, насколько страна им благодарна. Подробности: https://bit.ly/3hqDWgd

18:40 По аэропорту в Житомире нанесли ракетный удар со стороны Беларуси, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины.

Как известно, во время сегодняшних переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и белорусским диктатором Александром Лукашенко второй заверил, что ракеты, самолеты и вертолеты не будут лететь в Украину из Беларуси.

18:04 По данным МВД Украины российские оккупанты пытались проехать в фурах сети супермаркетов "АТБ" в Николаев, на блокпосту начался бой, в результате которого все русские военные были обезврежены. Однако в пресс-службе компании "АТБ" заявили, что это — фейк, все их фуры на месте, и движение автоколонн находится под постоянным контролем и GPS-мониторингом. Подробности истории: https://bit.ly/3poagoa

17:28 Новокраматорский машзавод решил остановить производство и законсервироваться

➡️ Крупнейшее в Европе машиностроительное предприятие "временно" прекращает работу, рассчитаться с сотрудниками по зарплате обещает через неделю. Подробнее: https://bit.ly/3ItTETI

17:00 Силы противника в 30-40 км от Киева, мы видим, что противник выдохся, бросил все силы на окраины Киева и Харькова, чтобы заявить о какой-то там победе, но их выбросили оттуда, заявил Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Украины .

"Наше командование предлагает российским солдатам сдаться, скорее всего, скоро мы предложим это солдатам из Беларуси, которые по некоторым данным подняты по тревоге. Все белорусские Вооруженные Силы — это 45 тысяч, 17 могут выполнять какие-то задачи, это капля в море", — сказал Арестович.

16:42 Россияне уничтожили легендарный Ан-225 "Мрия", самый большой самолет в мире, гордость Украины

✈️Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет. Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует примерно 5 лет. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, заявил генеральный директор ДК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Ан-225 "Мрия" — авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности. К сожалению, сегодня эти опции утрачены.

"Наша задача сделать так, чтобы расходы покрыла именно Российская Федерация, нанесшая умышленный ущерб украинской авиации и сектору грузовых авиационных перевозок", добавили в "Укроборонпроме". Подробности: https://bit.ly/3M8NQRw

16:10 Фонд гарантирования вкладов приступил к ликвидации российского Проминвестбанка

Требования кредиторов Проминвестбанка будут приниматься в течение 30 дней со дня опубликования в газете "Голос Украины" объявления об отзыве банковской лицензии, ликвидации банка. Подробнее: https://bit.ly/3Hv7svM

15:31 ❗️⚡️Лукашенко позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с русским без предварительных условий на украинско-белорусской границе, в районе реки Припять.

Александр Лукашенко взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле. Сообщили в офисе президента Украины.

15:25 Город Волноваха Донецкой области практически заблокирован российскими военными

Город остается под украинским контролем, но ситуация в городе очень тяжелая, сообщила пресс-секретарь Донецкой военной областной администрации Татьяна Игнатченко.

"Артобстрелы не прекращаются уже второй день. Местные говорят, летит так тяжело, что оставляет воронки в 3 – 5 метров", — сообщила Татьяна.

Воды в городе нет уже несколько дней. Нет электричества, потому что разбиты подстанции. Нет газа. Завезти хлеб или продукты нет возможности. У людей разряжены телефоны. Связь плохая. Центральная районная больница работает на генераторах. Но скорые не выезжают, потому что опасно. В настоящее время там находятся 11 раненых. Больница тоже пострадала – рашисты попали в здание лор отделения. К работе готова и ГСЧС, но опять-таки выехать не может.

Местные власти создали штаб, чтобы когда прекратятся обстрелы – оперативно начать действовать. Обзванивают людей. Местные сидят по подвалам. Сколько погибших пока нет информации.

Волноваха, Донецкая область

15:02 Румыния поможет Украине боеприпасами, топливом и экипировкой

➡️ Правительство Румынии также выразило готовность принять раненых украинцев в своих военных госпиталях. Подробности: https://bit.ly/35vz3Qc

14:38 Харьков полностью под контролем ВСУ, — Олег Синегубов

➡️ ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агресору. Подробнее: https://bit.ly/3M6QAPl

14:20 Российские солдаты-мародеры 27 февраля ограбили отделение ПриватБанка в Херсонской области, сообщила пресс-служба банка.

13:55 ВСУ просят украинцев помочь в поиске колонны вражеской техники, обозначенной буквой V

➡️В МВД отмечают, что буквой V обозначили себя особо опасные террористы, в Украине у них спецзадание. Известно, что техника движется в сторону Киева и очень важно разыскать их как можно быстрее. Подробности: https://bit.ly/341zH7O

13:42 В территориальной обороне рассказали, как противодействовать диверсантам

➡️ Простые советы помогут разоблачить и обезвредить российские диверсионно-разведывательные группы. Подробнее: https://bit.ly/3IqFT88

13:40 Поддержка МВФ. Нацбанк дал запрос в фонд по экстренной финансовой помощи на $1,4 млрд

Минфин и НБУ обратились в МВФ с просьбой инициировать выделение Украине дополнительного финансирования по программе экстренной поддержки. Подробнее: https://bit.ly/35AYwb7

13:00 Нацбанк Украины потребовал, чтобы Visa и Masterсard не обслуживали карты, эмитированные банками РФ

➡️ Недопустимо, чтобы через карты международных платежных систем Visa и MasterCard осуществлялась финансовая поддержка вооруженной агрессии против Украины. Подробнее: https://bit.ly/3M6zjGb

12:12 Пособник Путина Лукашенко считает, что "Россия не отступится от своих планов по поводу Украины" и признал, что с территории Беларуси запускают ракеты по Украине. Подробнее: https://bit.ly/3vnIoEO

12:05 Оккупанты обстреляли Сартану, местных жителей эвакуируют в Мариуполь

➡️ Для эвакуации жителей Сартаны городские власти направили два автобуса.

Всего перевозят около 80 человек. Среди них – дети, женщины, старики. Подробности: https://bit.ly/3JUhvMu

11:30 Делегация РФ прибыла в Беларусь: утверждает, что для переговоров с Украиной

➡️ Зеленский считает невозможным переговоры в стране, с территории которой обстреливают Украину. Подробнее: https://bit.ly/35f65Ev

10:20 В Черниговской области, возле города Корюковка, мирные жители голыми руками остановили и заблокировали передвижение российской оккупационной техники, сообщают сухопутные войска ВСУ.

9:55 "С вашей территории запускают ракеты по Украине": Владимир Зеленский обратился к белорусам и рассказал правду о войне с Россией

➡️ Президент попросил граждан РБ сделать правильный выбор на референдуме в РБ, который проводят 27 февраля, ведь, как подчеркнул глава государства, это главный выбор их жизни. Подробности: https://bit.ly/3BY8Hmf

09:32 Украина создает иностранный легион теробороны для добровольцев из-за рубежа, - Зеленский

➡️ Украины предлагает иностранцам пополнить ряды сил территориальной обороны. Подробнее: https://bit.ly/3t6tuja

9:30 Украинские военные взорвали мост между Бучей и Ирпенем.

➡️ В Гостомеле на повороте на Ирпень идёт бой. В Буче идут бои. Оккупанты обстреливают жилые дома. В жилых кварталах рвутся снаряды.

Фото: Украинские военные взорвали мост между Бучей и Ирпенем

09:25 В Полтавской области ВСУ уничтожили колонну российской техники

➡️ В колонне было около 200 единиц военной техники. Она двигалась со стороны Сумской области на территорию Полтавщины.

Благодаря совместным действиям ВСУ, военной авиации и взаимодействующих подразделений артиллерии колонна была уничтожена. Подробности: https://bit.ly/3M71BjN

09:09 Украинские ВМС сорвали высадку десанта РФ на побережье Черного моря

➡️ Под Северодонецком разбили колонну оккупантов и заставили отступить врага на многие километры от города. Подробнее: https://bit.ly/3teSk0A

7:33 Российская техника прорвалась в центральную часть Харькова. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации города Олег Синегубов. "Вооруженные силы Украины ликвидируют неприятеля", - написал он.

03:38 В Киеве снаряд попал в захоронение ядерных отходов киевского филиала "Объединения Радон", сообщает Госинспекция атомного регулирования. По предварительной оценке, за пределами санитарно-защитной зоны угрозу населения нет.



❗️ Как позднее уточнили в ГСЧС, снаряд, к счастью, попал в забор и емкости с отходами не были повреждены

➡️ По состоянию на 03:20, радиационный фон неподалеку от станции метро "Печерская" в норме и без изменений.

Фото: Госатомрегулирования

03:16 В Харькове в результате обстрела поврежден многоэтажный жилой дом, сообщает ГСЧС. Погибла женщина

02:28 В Харькове подорван газопровод. На видео виден впечатляющий гриб, который некоторых заставил подумать о ядерном взрыве

01:25 Россия получит новые санкции от ЕС и ряда других государств

➡️ Российские банки отключат от SWIFT, чтобы Центробанк РФ не подорвал воздействие санкции, его активы заморозят, а продажу гражданств других стран для богатых россиян – ограничат. Подробнее: https://bit.ly/3K2f9Ls

01:16 Мэр Василькова Наталия Баласинович сообщает, что под Васильковым горит нефтебаза. Она была обстреляна россиянами. Подробности: https://bit.ly/3hmgKzO

01:07 Илон Маск отреагировал на просьбу министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова помочь Украине со спутниковым интернетом

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route. — Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022

26 февраля

23:06 Госспецвязи поправило коллег из МВД. Выключать геолокацию нет необходимости.

➡️ Подробнее читайте здесь: https://bit.ly/3Is8vOq

22:50 Лидер Ичкерии Ахмед Закаев предложил Зеленскому заключить соглашение о военном сотрудничестве

➡️ Чеченские добровольцы из Европы и Украины будут воевать против России. Подробности: https://bit.ly/3BWJLez

22:44 Артиллеристы ВСУ взорвали 56 цистерн с топливом для техники российской армии

➡️ По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, этим наши военные фактически остановили продвижение противника к Киеву с востока. Подробности: https://bit.ly/3Hru3tg

22:16 Министерство внутренних дел призвало граждан выключить геолокацию в телефонах

Уважаемые граждане! Это требование времени: всем выключить геолокацию в мобильных телефонах, своих и у своих близких. "Метки" в большинстве уже обезврежены, враг начинает ориентироваться по скоплениям мобильного трафика. Просьба распостранить информацию!

21:51 Кабмин одобрил решение о временном закрытии пограничных пунктов пропуска с РФ и Беларусью

➡ Граждане Украины, впрочем, могут пересечь эти пункты, если они хотят вернуться в Украину.

Сложно дать оценку, насколько это было своевременное решение.

21:40 В Винницкой области украинские спасатели уничтожили две российские авиабомбы - их сбросили за пределы села Шабельня: https://bit.ly/33Ymfl4

21:09 26 февраля во время выполнения гуманитарной миссии в районе острова Змеиный, российские военные корабли захватили и удерживают украинское гражданское спасательное судно "Сапфир"

➡️Связь с экипажем потеряна. Подробности: https://bit.ly/3hlSxtq

20:51 АЗС SOCAR будет бесплатно предоставлять топливо для машин скорой помощи и ГСЧС

➡️Об этом президент Украины Владимир Зеленский договорился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Подробности: https://bit.ly/3sliFe6

20:50 Основатель Rakuten Viber Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 млн долларов. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров:

20:20 Украинская киноакадемия призвала международные кинофестивали, продюсеров и прокатчиков бойкотировать все российское кино. Кроме того, в УКА предложили выгнать Россию из организации Eurimages

20:28 Германия наконец решилась предоставить Украине летальное оружие. Сколько и какое именно читайте в нашем материале

19:35 В "Укрзализныце" сообщили, что днем 26 февраля украинские войска взорвали железнодорожные узлы, связывающие украинскую железную дорогу с РФ. На жалобу "РЖД" украинские железнодорожники ответили: "Русский поезд, иди н***й". Подробности: https://bit.ly/35dHK1F

19:14 В Харьковской области обнаружены кассетные бомбы с запрещенными во всем мире минами "Лепесток"

Об этом сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Мины "Лепесток" запрещены во всем мире Женевской конвенцией — именно они стали бичом Афганистана и других локальных войн ХХ века. Як вони виглядають: https://bit.ly/3tw3uhJ

19:07 Российская военная техника заняла территорию бывшего аэропорта "Бердянск", сообщает Бердянский городской совет.

18:40 На трассе Изюм-Харьков обстреляли пассажирский автобус: есть жертвы

➡️ В Харьковской области вблизи села Волохов Яр на трассе Изюм-Харьков российские военные обстреляли пассажирский автобус. В результате погиб 1 человек, 14 ранены. Подробнее: https://bit.ly/3ItUksi

18:34 В Бородянке под Киевом попаданием снаряда уничтожен дом

➡️ Как сообщает ГСЧС, тело одной женщина было обнаружено на месте, а других погибших нашли под завалами здания. Подробнее: https://bit.ly/3HotCjl

18:30 Воины ВСУ захватили несколько российских танков под Черниговом, сообщают в Министерстве обороны Украины.

"Теперь они послужат на благо Украины! Местное население помогает нам бить захватчика! Люди делают коктейли Молотова для российских "братьев", сливают топливо из заправщиков и разрушат железнодорожные мосты! Вместе мы поборем это нашествие!", — говорится в сообщении.

17:53 В Украину направляются добровольцы из других стран

➡️ Защищать украинскую землю хотят граждане Литвы, Латвии, Эстонии, Израиля. Подробнее: https://bit.ly/36zD8Do

17:20 Защитники острова Змеиный могут быть живы, — Госпогранслужба

➡️Российские СМИ сообщили о доставке во временно оккупированный Россией Севастополь военнослужащих Украины, которые находились на острове. Подробнее: https://bit.ly/3HCboLv

17:17 Восстановить права украинского народа и уйти в отставку, — Anonymous объявили требования к Путину

Международная хакерская группировка Anonymous заявила, что "пора заткнуть рот Владимира Путина его же грязными деньгами" и поэтому они проведут операцию специально для российского президента-агрессора. Сайты Кремля, Минобороны РФ, Роскомнадзора и некоторых пропагандистских медиа упали. Подробности: https://bit.ly/3Is2rWe

17:09 Владимир Кличко обратился к мировому сообществу с просьбой остановить российскую агрессию

Брат киевского мэра Виталия Кличко, бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко записал обращение, в котором требует от демократических стран приложить усилия для остановки Путина. Подробнее: https://bit.ly/3HqGUMi

16:27 Турция закрыла проход военным кораблям РФ в Черное море, – Зеленский

➡️ Украина также получить от Турции внушительную военную и гуманитарную поддержку. Подробности: https://bit.ly/3tgmosN

16:15 В Украине демонтируют дорожные знаки

➡️ Цель — не дать противнику ориентироваться на местности. Подробнее: https://bit.ly/3hmwXow

16:08 Россия закрыла северо-западную часть Черного моря для судоходства

➡️Россия заблокировала судоходство гражданских судов в северо-западной части акватории Черного моря вдоль украинского побережья. Подробнее: https://bit.ly/3so0tk5

16:00 Кабмин Украины обратился к Илону Маску о предоставлении доступа к спутниковому интернету

Глава Минцифры Федоров попросил главу SpaceX предоставить Украине станции Starlink для доступа к широкополосному интернету в любой точке планеты на фоне войны. Подробнее: https://bit.ly/3HnUEaz

15:35 Россию могут отключить от SWIFT втечение нескольких дней

Один из менеджеров Центробанка Еврозоны сообщил изданию Reuters, что отключение России отключат от SWIFT вопрос нескольких дней. При этом "Радио Свобода" сообщает, что Германия последней согласилась не блокировать этот вопрос

15:18 "Мы победим! Будьте вы прокляты, твари!"- глава Госпогранслужбы обратился к коллегам с Беларуси

➡️ Глава ГПСУ написал своему коллеге из Республики Беларусь официальное письмо, в котором подчеркнул, что Беларусь ведет войну против Украины вместе с Россией. Подробнее: https://bit.ly/35tz5YQ

Подробнее: https://bit.ly/3HmKoPF

14:38 В Харьковской области эвакуировали персонал Шебелинского завода

➡️ Над Бильче - Волицко - Угерским и Дашавским ПХГ были зафиксированы беспилотные летательные объекты.

Подробности: https://bit.ly/3vi8loX

14:35 Венгрия не будет блокировать отключение РФ от SWIFT, — глава МИД Сийярто

➡️ Министр заявил, что сообщения о том, что Венгрия против отключения России от межбанковских финансовых телекоммуникаций — фейк. По его словам, венгерские власти не блокировали никакие санкции против РФ и не собираются это делать. Подробности: https://bit.ly/3snr8gP

13:56 Над Чернобыльской зоной авиация РФ имитировала воздушный бой

➡️ РФ готовит фейковые провокационные новости. Подробности: https://bit.ly/3hi7HQj

13:50 ПриватБанк возобновил выдачу кредитных денег и введет кредитные каникулы

➡️ Льготные условия предусматривают снижение процентной ставки по кредитам до 0,00001% и отмену обязательного минимального платежа. Кредитные каникулы вводят с 1 марта, выдачу кредитов возобновили с 26 февраля. Подробности: https://bit.ly/3Irhe3s

13:48 В Киеве расширили рамки комендантского часа. Новые правила будут действовать до утра понедельника

При передвижении по Киеву при крайней необходимости, в частности, работникам смен предприятий критической инфраструктуры, обязательно нужно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Подробнее: https://bit.ly/3hmkRf6

12:35 Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что происходит на фронте

➡️ Сейчас идут активные боевые действия, оккупационные войска пытаются прорвать оборону, но Вооруженные силы Украины успешно отбивают атаку врага. Оккупанты применили все, что могли для захвата Киева, но у них ничего не получилось, подчеркнул Зеленский. Подробности: https://bit.ly/3BWeAju

12:15 Россияне смогут безопасно поддержать украинскую армию биткоинами

➡️ Фонд "Повернись живим" опубликовал номера кошельков, на которые можно перечислить криптовалюту. Подробнее: https://bit.ly/3JUpKbu

11:52 Кипр готов поддержать отключение России от SWIFT: США всерьез взялись за этот вопрос

➡️Украинские дипломаты убедили Кипр в необходимости отключить РФ от межбанковской системы SWIFT. Теперь осталось убедить Венгрию и получить окончательный, положительный ответ от Германии. Подробности: https://bit.ly/3piYPhy

11:20 ВСУ взяли в плен российского офицера

➡️Он сразу же рассказал, как оккупанты передвигались по территории Украины и назвал имена своих командиров. После этого российский военный озвучил строчку из знаменитой украинской песни "Путин х**ло" и сказал: "Слава Украине, Героям Слава"! Подробности: https://bit.ly/3sjqmS2

10:17 Владимир Зеленский призвал ЕС принять решение о членстве Украины в Евросоюзе

Глава государства во время разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем подчеркнул, что сейчас наступил решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Подробности переговоров: https://bit.ly/3K0fUVk

9:40 Украинские военные отбили Киевскую ГЭС

Российские оккупационные войска безрезультатно пытались захватить Киевскую гидроэлектростанцию. Вооруженные силы Украины успешно отбили атаки, в настоящее время станция полностью находится под контролем ВСУ. Технический персонал покинул бомбоубежища и приступил к работе. Подробнее: https://bit.ly/35ul7pA

9:13 В Киеве нет российских войск, идут бои в районах Гостомеля и Василькова - Кличко

Мэр Киева призвал киевлян оставаться в укрытиях, "потому что враг будет атаковать с воздуха". Передвижение по городу может быть усложнено, но не для работников критической инфраструктуры

8:56 Снаряд российских оккупантов попал в частный дом, в результате здание сгорело

Под обстрел попал жилой дом в селе Хотяновка Киевской области. Информация о погибших и раненых уточняется. На месте работают спасатели. Пожар локализуют и ликвидируют. https://bit.ly/3pl6A6C

08:55 В Ростове паника из-за войны с Украиной: банкоматы без наличности, люди массово покидают область

Ростовчане и туристы стремительно выкупают билеты на автобусы. Подробнее: https://bit.ly/3hkSqy0

8:45 Снаряд попал в жилой дом в районе аэропорта "Жуляны" с Киеве

Дом находиться по адресу Киев, Улица Лрообановского 6а. В настоящее время туда направляются аварийно-спасательные службы. Фото/видео: https://bit.ly/3hjCgVJ

08:16 В Киеве станции красной ветки метро работают только для укрытия

➡️ На красной ветке поезда не ходят, на синей и зеленой ветках движение осуществляется в штатном режиме. Если возникнет необходимость, на станциях опустят гермозатворы.

08:12 Украинцы сбили еще 3 самолета и вертолет российских ВВС

➡️ В Василькове оккупанты пытаются высадить десант. Подробнее: https://bit.ly/3BTuLOI

07:40 По состоянию на утро 26 февраля никакого оперативного преимущества армия РФ не получила!

Вооруженные силы вместе с Нацполицией контролируют всю территорию Украины, говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Киев – приоритетное направление для врага, потому что РФ хочет уничтожить руководство Украины. Но и в самом городе и в окрестностях города ситуация контролируемая. Есть отдельные ВРГ, по которым работают представители полиции и терробороны.

07:22 По состоянию на 06:00 утра 26 февраля ориентировочные потери противника составляют:

🔹самолеты – 14 ед.

🔹вертолеты – 8 ед.

🔹танки – 102 ед.

🔸ББМ – 536 ед.

🔸пушки – 15 ед.

🔸ЗРК БУК – 1 ед.

Убито более 3500 русских солдат, еще 200 – в плену.

07:12 Город Васильков остался под контролем Украины после ожесточенных ночных боев, сообщила мэр города Наталья Баласинович.

"Десантники высадились с парашютами на полях, лесах и селах нашей общины. Страшнее всего было на улице Декабристов, там были бои, улица пылала. Они мечтали захватить наш аэродром, чтобы разместить свои боевые части, но наша 40-я бригада мощная и отразила атаку. После длительных боев, после обилия и раненых, и погибших, к счастью, это все закончилось. Васильков никто никому не отдал", - сообщила мэр.

Тероборона совместно с военными 40-й бригады удержали город. В помощь Василькову из Киева оперативно направили большое количество техники, подчеркнула она.

06.50 Воздушную тревогу объявили одновременно в нескольких украинских городах от Львова до Черкасс, Херсона и Умани

➡️На седьмом часу утра воздушную тревогу объявили одновременно в нескольких украинских городах - Херсоне, Ровенской области, Львове, Ровно, Черкассах. В Умани возможен десант.

06:35 Российский дрон атаковал украинских пограничников в Черном море - МВД Украины

➡️ Вражеский беспилотник атаковал корабль Морской охраны Госпогранслужбы Украины "Григорий Куропятников". Морские пограничники откыли огонь и дрон удалось обезвредить.

06:19 Бои в Шевченковском районе Киева продолжаются. Украинцы ликвидировали российскую колонну, но на КПИ пожар

➡️ В районе метро Берестейская 101-й бригада сухопутный войск Украины ликвидировала российскую колонну: 2 легковые авто, 2 грузовика с бк и танк. По сообщению украинских военных, все прошло спокойно.

По сообщениям и видео-отчетам очевидцев, в районе метро "Политехническая" - там, где несколькими часами раньше впервые появились российские войска, пожар.

05:45 Российские войска захватили трассу Кипти-Бачевск на Глуховщине в Сумской области, гражданским людям запрещают выезд на трассу, сообщает Suspilne. Отмечается, что идет обстрел. Трасса соединяет пункт пропуска Бачевск на границе с РФ с селом Кипти Черниговской области в направлении Киева.

05:31 Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США вводят санкции против Владимира Путина

➡️ Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США вводят санкции против Владимира Путина. Об этом он написал на своей странице в Twitter. Блинкен подчеркивает – в координации с союзниками и партнерами продолжается введение жестких санкций против президента России Путина.

In coordination with our Allies and partners, we are continuing our unprecedented response to Russia’s invasion of Ukraine by imposing strong sanctions on Russian President Putin, Foreign Minister Lavrov, Defense Minister Shoigu, and First Deputy Defense Minister Gerasimov. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 26, 2022

03:15 Многочисленные взрывы произошли сразу в нескольких частях Шевченковского района в Киеве - ВИДЕО

➡️ Серия многочисленных выстрелов и взрывов произошла в Киеве в районе Соломенки, метро Шулявская, КПИ и Берестейская. Позже в своем telegram это подтвердил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко - ВСУ и Территориальная Оборона сражаются за воинскую часть В0331. Видео тут: https://bit.ly/3Hh9OhK

00:59 Под Васильковым, что рядом с Киевом, сбили российский военный транспортный самолет

➡️ При этом под Васильковом идут тяжелые бои — россияне пытаются высадить десант. Подробности: https://bit.ly/3vkXlHE

00:15 В Генштабе ВСУ рассказали, какие объекты в Киеве под усиленной охраной

➡️ "Противник не достиг поставленных ранее стратегических целей. Не имея достаточных сил, он вынужден ввести в бой дополнительные подразделения вторых эшелонов и резервов". Подробнее: https://bit.ly/3hplnJ3

00:05 Зеленский ожидает, что этой ночью российские войска будут активно штурмовать Киев. Он призвал граждан помогать друг другу в тяжелой ситуации

25 февраля

23:24 Украина консультируется с Россией о времени и месте переговоров о мире - пресс-секретарь Зеленского

➡️ Сергей Никифоров заявил, что готовность украинской стороны говорить о прекращении огня является "постоянной позицией". Подробнее: https://bit.ly/3skwbi0

23:11 Мобильные операторы целого ряда стран сделали бесплатными звонки в Украину

22:58 В Счастье Луганской области уничтожено 80% города, утверждает глава областной администрации Сергей Гайдай. Также, по его словам, в поселке Новоайдар взорваны новый и старый мосты.

Жилые дома и социальная инфраструктура пострадали в результате минометных обстрелов и в Старобельске: есть одна погибшая. Ведутся обстрелы города Золотое и поселка Новотошковское, в поселке Нижнее повреждены жилые дома.

Из-за повреждения железнодорожного пути в поселке Камышеваха два поезда с эвакуированными жителями региона застряли в Попасной. Как отметил Гайдай, поскольку ремонт путей затянулся, пассажиров разместили в бомбоубежище по меньшей мере до утра.

Глава области также подчеркнул, что Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, равно как и Горское, Старобельск и прифронтовое село Трехизбенка остаются под контролем Украины. Также украинская армия с боем удержала поселок Беловодск.

22:44 Нацгвардия отловила в Киеве фальшивый отряд территориальной самообороны. Этого стоило ожидать. И хорошо, что правоохранители за этим следят

22:32 Хакеры международной группы Anonymous утверждают, что взломали базу данных Минобороны РФ с персональными данными военнослужащих

JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.



You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV — Anonymous TV 🌐 (@YourAnonTV) February 25, 2022

21:24 РФ нарушила соглашение с НАТО и заплатит суровую цену: что заявили лидеры стран альянса по итогу экстренного саммита

➡️ Главы государств и правительств стран НАТО, а также Финляндии и Швеции и руководство Евросоюза 25 февраля провели онлайн-саммит в связи с нападением России на Украину. Подробнее: https://bit.ly/3Iotemg

21:58 НАТО предоставит Украине системы ПВО, обещает генсек альянса Енс Столтенберг

➡️ Он также анонсировал сухопутных и воздушных сил Североатлантического союза на восточном фланге НАТО. Подробнее: https://bit.ly/3vfVLqf

20:09 Минобразования призывает школы и вузы объявить каникулы на две недели

➡️ По словам министра Сергея Шкарлета, такие меры необходимы для обеспечения безопасности всех участников образовательного процесса. Подробнее: https://bit.ly/35uWPf1

20:08 Немецкий политик, член партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц высказался по поводу отключения России от платежной системы SWIFT

➡️ Он считает, что Если Комиссия ЕС предложит исключить Россию, Германия не должна говорить "нет". Подробно: https://bit.ly/3t8ynbN

19:05 Валютный кризис поборем. Официальный курс доллара не изменится

➡️ Учитывая обещания МВФ, Всемирного банка, Великобритании и Канады есть все основания рассчитывать на преодоление данного локального валютного кризиса. Подробнее: https://bit.ly/3BPxLLS

18:39 Россию лишили права участия в Кабмине Совета Европы и ПАСЕ

➡️ Об этом заявил глава Парламентской ассамблеи СЕ Тини Кокс отметив, что никогда не видел такого единства ПАСЕ. Подробности: https://bit.ly/3M2m0GB

18:36 Россию изгнали с Евровидения-2022

➡️ Ни один исполнитель не сможет представить РФ на международном песенном конкурсе "в свете беспрецедентного кризиса в Украине". Подробнее: https://bit.ly/3HmcISc

18:34 Нацбанк поддержал госбюджет на фоне войны на 19 млрд грн

➡️ Глава регулятора Кирилл Шевченко отметил, что это шаг, в котором нуждается наше государство, его Вооруженные Силы и каждый украинец. Подробнее: https://bit.ly/3skevTF

18:05 В Николаеве на неопределенный срок разведут Южнобугский и Ингульский мосты, чтобы помешать передвижениям противника, заявил мэр областного центра Александр Сенкевич.

17:57 Украина потеряла контроль над переправой к Херсону, российские войска прорвали оборону города. В областной администрации заявляют, что прикладывают максимум усилий для поддержания правопорядка и сохранения жизней, несмотря на напряженную ситуацию.

17:28 Деньги с "еПоддержки" можно потратить на помощь украинской армии.

➡️ В Минцифры отметили, что можно перевести всю сумму выплаты в 1000 гривен или остаток, который есть на банковской карте. Подробности: https://bit.ly/3tcQzkB

17:15 НБУ решил ликвидировать принадлежащие РФ Сбербанк и Проминвестбанк



➡️ Как заявил глава регулятора Кирилл Шевченко, центробанк более не может позволять работать в стране дочерним финучреждениям страны-захватчика. Подробнее: https://bit.ly/3JW5xSu

17:01 В порту на Черном море от ракетного обстрела пострадали два иностранных судна: подробности

➡️ В порту "Южный", расположенном в Черном море в районе Одессы, под ракетный обстрел попали два судна - под флагом Панамы и Молдовы. Первое - Namura Queen, направлялось на погрузку зерна, когда в его в кормовую часть попала ракета. Второе - Millennium Spirit, пострадало от ракетного обстрела с российского военного корабля, когда перевозило 600 тонн мазута и дизеля и находилось на стоянке. На обоих случился пожар, но сейчас ситуация стабильна. https://bit.ly/359r4IO

16:53 Национальный банк удерживает оборону. Принял меры для поддержки банковской системы

➡️ НБУ принял решение о неприменении мер воздействия за нарушение банковскими группами – требования относительно достаточности регулятивного капитала, экономических нормативов ликвидности, кредитного риска. Подробнее:https://bit.ly/3HiNfJx

16:34 За 34 часа полномасштабного вторжения России в Украину войскам страны-захватчика, по данным замминистра министра обороны Анны Маляр, были нанесены следующие потери (ориентировочно):

🔻 танки – до 80

🔻 боевые бронированные машины разных типов – 516

🔻 самолеты – 10

🔻 вертолеты – 7

🔻 личный состав – 2800

16:21 ЕС готовится заморозить активы Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в рамках нового пакета санкций

➡️ При этом им не будут запрещены поездки. Подробности: https://bit.ly/3IpZfu8

15:43 Потери войск РФ в Украине за 25 февраля превысили 1000 человек — Сухопутные войска ВСУ

➡️ Такой урон за сутки — самый большой за все время существования ВС РФ. Подробнее: https://bit.ly/3vpATNg

15:29 ❗️ Россия готова отправить в Минск делегацию на переговоры с Украиной - Песков

➡️ В Кремле отреагировали на предложение украинской стороны провести переговоры о возможном нейтральном статусе Украины ради прекращении войны. Подробнее: https://bit.ly/33TvC5u

15:20 Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что осуждает действия Путина

➡️ Она призвала Запад сделать все возможное, чтобы "положить конец этой захватнической войне со стороны России. Подробности: https://bit.ly/3sm48yW

15:16 За сутки на нужды украинской армии собрали почти 300 млн гривен. Эти средства поступили на счета Нацбанка

➡️ Мультивалютный спецсчет создали накануне в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией РФ и опасностью для государственной независимости Украины. Деньги на него перечисляли как граждане Украины, так и бизнес и представители международных сообществ - из стран ЕС, США, Канады, Великобритании и пр. Подробности: https://bit.ly/3HlpvEs

14:44 Бункеровщик "Миллениум Спирит" в 12 милях от порта "Южный" был подбит российским кораблем

➡️ На данный момент обстоятельства выясняются. Связи с судном нет. Подробности: https://bit.ly/3IlAJKJ

14:17 От обстрелов войск России страдают мирные жители: погибли двое детей. Подробнее: https://bit.ly/3HkEZbV

13:54 Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

➡️Президент также упрекнул мировое сообщества в недостаточной поддержке Украины. По его словам, Европа обладает достаточной силой, чтобы остановить российскую агрессию. Подробнее: https://bit.ly/3sjmOPz

13:19 Украинские военные обезвредили около 20 танков российских захватчиков

Возле Чернигова украинским солдатам вооруженных сил Украины удалось обезвредить врага – ликвидировать около 20 танков российских оккупантов. Подробнее: https://bit.ly/3hcBdqF

13:13 Зеленский назначил Юрия Лебедя командующим Нацгвардией Украины

Соответствующий указ №73/2022 обнародован 25 февраля на сайте Офиса президента. Подробности: https://bit.ly/3hhF31K

12:35 Германия объявила о полной блокаде российских банков

Германия полностью заблокирует российские банки и фактически прекратит вести бизнес с Российской Федерацией. Об этом заявил перед встречей министров финансов европейских стран в Париже глава немецкого Минфина Кристиан Линднер, передает Reuters. Подробно: https://bit.ly/3IxlMFe

12:35 В "Укрзализныце" рассказали о курсировании пассажирских поездов по Украине

Около 80% пассажирских поездов "Укрзализныци" продолжают курсировать по стране. Подробнее: https://bit.ly/35qmVjA

11:38 Владельцев веб-камер в Киеве и Украине просят прекратить трансляции, — замглавы КГГА

Владельцев веб-камер в Киеве и Украине просят прекратить онлайн-трансляции и перестать публиковать видео в свободный доступ. Об этом в своем телеграмм-канале написал заместитель председателя КГГА по цифровизации Петр Оленич. Подробнее: https://bit.ly/3BXh7dp

11:17 Киев окружают с обоих берегов Днепра. Российские войска прорываются по направлению Козелец-Бровары

➡️ На юге противник продолжает осуществлять захватнические планы вышедшего на рубеж Херсона, Новой Каховки, Каховки с целью удержания дамбы Северокрымского канала. Подробнее: https://bit.ly/3BSaUQ8

10:50 Разрушен еще один мост под Киевом: где ехать в объезд

➡️ Чтобы предотвратить наступление российского агрессора на Киев На подступах к Киеву украинские военные взорвали мост в селе Романовка. Благодаря этому удалось заблокировать въезд в Киев через новоирпенскую трассу. https://bit.ly/3hhommR

10:28 Тероборона Киева просит помочь ей дронами

➡️ Бойцам необходимы как сами аппараты, так и люди, которые умеют с ними обращаться. Подробности: https://bit.ly/3hh8pxa

10:23 В Чернобыльской зоне зафиксировано превышение контрольных уровней мощности дозы гамма-излучения

➡️ Государственная инспекция ядерного регулирования Украины отметила, что состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений. Колебания показателей датчиков связано с перемещением военной техники. Детали: https://bit.ly/3t3ObfH

10:19 Украинская армия сожгла колонну российской техники в Гостомеле. Подробности: https://bit.ly/3JNusaS

10:09 Под Старобельском ВСУ разбили колонну российской военной техники

➡️ По данным Операции объединенных сил, техника готовилась к переправе через реку Айдар. Подробности: https://bit.ly/3501WUZ

09:50 Военные РФ в форме ВСУ попытались проникнуть в центр Киева

➡️ Попытка прорыва была со стороны Оболони. Сообщают, что все они были ликвидированы. Подробнее: https://bit.ly/3t5qW54

09:20 "Укрзализныця" из-за боевых действий изменила несколько ЖД-маршрутов. Подробности: https://bit.ly/3hfm5ZG

9:07 Клиентам monobank разрешили "залезть" в кредитный лимит на 10 тыс. грн

➡️ Доступными для пользователей monobank благодаря увеличению кредитного лимита будут только торговые операции, оплата коммунальных услуг и пополнение мобильного. Подробнее: https://bit.ly/3HiTEVb

09:05 НБУ открывает банковский счет для поддержки украинской армии

➡️ Куда можно перечислить деньги для военных – читайте здесь: https://bit.ly/3In3kPH

09:00 Против украинцев началась фишинговая атака

➡️ На электронные адреса жителей страны приходят письма с прикрепленными файлами, открыв которые человек предоставит силам оккупантов доступ к своему электронному устройству. Подобные рассылки могут быть и в мессенджерах. Как уберечься от атаки: https://bit.ly/3JX54Qf

08:48 На подходе к Чернигову украинским военным удалось отбить атаку российских войск, а также захватить вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян. Подробности: https://bit.ly/3JTKArr

08:24 Россия нанесла ракетный удар по аэропорту Ровно

➡️ В Международном аэропорту Ровно утром пятницы, 24 февраля, утром разорвалась российская ракета. Подробности: https://bit.ly/3hwuojX

7:52 РФ нанесла воздушные удары по украинским подразделениям в районе Кропивницкого

➡️ Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. Подробнее: https://bit.ly/3BQBzMZ

06:15 В Киев для территориальной обороны завозят дополнительное оружие. Подробности: https://bit.ly/3pfyhOi

05:33 В Запорожской области обстреляли пограничный пост, есть погибшие и раненые

➡️ Ракетный удар нанесен по пограничному подразделению "Приморский Посад". Подробности: https://bit.ly/3M2iBb5

05:30 Россия атаковала Киев баллистическими ракетами, их сбила противовоздушная оборона столицы. Горит дом, в который попали обломки: https://bit.ly/3Iinfzl

05:02 "Русский военный корабль, иди нах..й!" Украинские пограничники перед гибелью послали на три буквы оккупантов (ВИДЕО)

➡️ Украинские пограничники, которые несли службу на острове Змеиный, на призыв сдаться со стороны российских оккупантов ответили им матерными словами. Подробности: https://bit.ly/33PtknZ

04:30 Еще двое российских военных сдались в плен. Говорят, что не знали, куда летят, и даже после высадки не понимали, где находятся: https://bit.ly/3shSQM3

04:12 Оккупанты окружили Конотоп – глава Сумской ОГА

➡️ Город Конотоп, расположенный в Сумской области, взят в кольцо российскими войсками. Подробности: https://bit.ly/3Hwe0KR

01:46 В Генштабе ВСУ сообщили, что ночью российские военные могут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами и призвали жителей сообщать о передвижении вражеской техники: https://bit.ly/3sjwdXG

01:33 Задержанный ВСУ российский военный объяснил, почему нужно уходить из Украины (ВИДЕО)

➡️ Задержанный украинскими военными нижегородский солдат Юрий Телков передал привет своим товарищам из российской армии и призвал их уходить из Украины. На видео, снятом украинскими сухопутными войсками, ему оказывают военную помощь, а он произносит красноречивое "Друзья, уезжайте отсюда, вам здесь не рады". Подробности: https://bit.ly/3hbIzdS

01:22 Украинская армия отбила Антоновский мост и закрепилась на левобережье Херсона: https://bit.ly/3JPz7Jx

00:54 За первые сутки вторжения путинской армии в Украину от огня украинских военных погибли около 400 россиян , сообщили в Офисе президента Украины: https://bit.ly/33MRbo7

00:12 Президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации

➡️ На какой срок и кого призовут первыми читайте в нашем материале: https://bit.ly/3vfRzH3





24 февраля

23:28 Канада расширит санкции против российского агрессора: пострадают банки и люди

➡️ Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что его государств оприменит санкции против 58 человек и организаций, связанных с Россией, включая членов российской элиты и их семьи. Санкции также аннулируют существующие экспортные разрешения для России и не будет выдавать новые. Подробности: https://bit.ly/3M13oXK

23:15 Киевлянам выдали 10 тысяч автоматов для защиты города

➡️ Оружие выдают добровольцам территориальной обороны. Подробности: https://bit.ly/33QPRAO

22:41 В Москве и Санкт-Петербурге россияне пытаются протестовать против войны в Украине (ВИДЕО)

➡️ В России проходят митинги против военной агрессии в Украине. В Москве задержаны более 250 человек. Сотрудники полиции с людьми ведут жестко — их грубо укладывают на землю, бьют и тянут к автозакам силой. В Санкт-Петербурге также митингуют. Задержания начались практически сразу - ОМОН и полиция теснили и избивали протестующих, которые скандировали "Нет войне!", "ФСБ- позор России!", "Питер против войны!". Видео и подробности тут: https://bit.ly/3hkEILr

22:33 В Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские войска захватили остров Змеиный, связи с украинскими военными нет. Подробности: https://bit.ly/3LX5fwA

21:55 Аэропорт "Антонов" в Гостомеле под Киевом отбит

➡️ Ранее поступала противоречивая информация. Сначала сообщили, что украинским войскам удалось восстановить контроль над аэропортом, но почти сразу поступило уточнение, что бои за объект продолжаются. Но, по последним данным, украинская армия уничтожила российский десант. Подробнее: https://bit.ly/3hdU1Wp

21:31 Кабинет министров Украины разработал самые жесткие санкции против российского агрессора - секторальные и персональные

➡️ Во время брифинга ОП министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что впервые после 2015 года в Украине вернулись к целесообразности секторальных экономических и персональных санкциях для России - самого жесткого санкционного варианта. Верещук подчеркнула, что Украина как государство предупреждает, что будет действовать наперед, превентивно - обращаться в международные инстанции и вводить санкции самостоятельно. Что это значит: https://bit.ly/3pdcAya

21:06 Президент США Джо Байден анонсировал мощную волну санкций против России. Они коснутся аэрокосмической промышленности, банков и "коррумпированных миллиардеров"

➡️ Что еще сказал президент США в своей обращении читайте здесь: https://bit.ly/3547IEM

20:33 Зеленский создал военные администрации в регионах и районах на базе существующих ОГА и РГА

➡️ Вместо привычных государственных администраций территорией Украины отныне будут управлять администрации военные, а их действующие главы автоматически становятся начальниками ОВА и РВА. Подробнее: https://bit.ly/3JVNgoD

20:20 Войска российских агрессоров обстреливают больницы, нарушая Женевскую конвенцию — министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Российские оккупанты производят обстрелы больниц. Это позорный и низкий поступок слабаков. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения и противоречат нормам международного гуманитарного права", — пишет Ляшко. Подробности: https://bit.ly/3t7NJNs

20:08 Российские военные захватили Чернобыльскую АЭС

➡️ Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил информацию об утрате Украиной контроля над Чернобыльской зоны отчуждения, включая все объекты атомной электростанции с хранилищем ядерных отходов. Подробнее: https://bit.ly/3toOHFx

18:40 Русские оккупанты обстреляли в Черном море турецкий корабль с 30 членами экипажа на борту. Подробности: https://bit.ly/3sguKB9

18:29 Молдова развертывает два временных лагеря для беженцев на границе с Украиной

➡️ Министерство внутренних дел Молдовы организует обеспечение поддержки иностранцев, пересекающих границу в КПП "Паланка" и "Окница". Подробнее: https://bit.ly/35pTCxf

17:42 Рассчитаться картой Ощадбанка можно бесперебойно. В учреждении дали клиентам рекомендации

➡️ Для осуществления расчетов также можно использовать, в частности, сеть информационно-платежных терминалов. Детальнее тут: https://bit.ly/3tbSDt8

17:24 Часть Херсонской области оккупирована захватчиками - ОГА

➡️ По данным областной администрации, все государственные структуры в Геническом районе, а также Северо-Крымский канал, город Олешки и Каховская ГЭС перешли под российский контроль. Подробности: https://bit.ly/3LVcbdD

17:15 Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа

➡️ Киев с сегодняшнего дня вводит комендантский час. Будет действовать он с 22:00 до 7:00. Подробнее: https://bit.ly/3vciB2b

15:23 В Украине закрываются все рестораны McDonald's на неопределенный срок. Подробности: https://bit.ly/3JNGcu0

16:56 В Сумской области ВСУ из ПТРК Javelin уничтожили 15 танков РФ

➡️ Чтобы остановить вторжение российских войск, бойцы ВСУ применяют оружие, полученное от западных партнеров. Подробнее: https://bit.ly/3M9SsqX

16:22 Российские корабли атаковали остров Змеиный

➡️ Ранее пограничники сообщили о "неопознанных" кораблях оккупантов и передающимся с них ультиматуме. Теперь уже известно, о каких именно судах речь. Подробнее: https://bit.ly/3peRK1z

15:54 ВСУ применяют Bayraktar и ПТРК NLAW

➡️ Вооруженные силы Украины используют беспилотные летательные аппараты типа Bayraktar в Черноморской операционной зоне, а ПТРК - на Донбассе. Подробнее: https://bit.ly/3seCAet

15:22 В Киевской области упал самолет ВСУ: погибли пять человек

➡️Самолет ВСУ сбили между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района. Подробнее: https://bit.ly/3JPV7DZ

15:00 Авиакомпании Bees Airline Airline и SkyUp не смогли завершить свои международные рейсы из Украины в Ташкент - их пришлось посадить в Кишиневе

➡️ Чтобы доставить их в Украину ведут переговоры с пограничными службами. Первый автобус из Кишинева будет следовать в Черновцы. Кроме этого в SkyUp отменили все рейсы с 24 февраля по 9 марта. Подробности о рейсах и возврате средств тут: https://bit.ly/3HjaSlf

14:55 Вооруженные силы, Пограничные войска и Национальная гвардия ведут бои в окрестностях Сум. Подробности: https://bit.ly/356d2HV

14:47 В связи с наступлением российских войск на территорию Украины компания Uber приостановила работу сервиса

➡️ Их конкуренты, Bolt и Uklon, работают в штатном режиме. Подробности: https://bit.ly/3sefHYD

13:30 Российская техника прорвала границу в Киевской области, наносятся авиаудары по городам и селам рядом с Киевом

➡️ Силы ГСЧС тушат пожары в Василькове, поселке Калиновка Броварского района, селе Новые Петровцы Вышгородского района, селе Даниловка Фастовского района, селе Ревное Бориспольского района, а также в селе Ольшаница Белоцерковского района. Подробнее: https://bit.ly/3Hd5wb7

12:57 В связи с наступлением российских войск на территорию Украины часть таможенных постов в настоящее время не работает

➡️ Также в Украине закрыто воздушное пространство, поэтому все таможенные посты в аэропортах закрыты. Подробности: https://bit.ly/3LZAuHu

12:53 В Европейском союзе рассматривают инициативу обнулить визы россиян. Хотя не для всех

➡️ Кто станет исключением читайте здесь: https://bit.ly/3pc9OJT

12:51 В Украине приостановили размещение, обращение и выкуп всех ценных бумаг

➡️ Регулятор, в частности, наложил ограничения на работу негосударственных пенсионных фондов. Подробности: https://bit.ly/3HeBWBZ

12:28 Украинские почтовые операторы сообщили, как будут работать отделения из-за военного положения

➡️ В связи с отделением "Укрпочты" не будут работать 24 февраля. Но как только разрешит ситуация, оператор возобновит работу, а до этого посылки и пенсии будут сохранять. "Новая почта" также сообщила о новом графике работы - там, где это возможно и безопасно для людей. Больше подробностей о новых графиках работы: https://bit.ly/3JUB7Aj

12:22 Арестович заявил о гибели более 40 украинских военных и 10 мирных жителей

➡️Путин не будет бить по гражданским объектам, ему нужно сохранить лояльность населения, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Подробнее: https://bit.ly/3BOcBxR

12:15 Украинская армия вернула контроль над Мариуполем и Счастьем: какие еще города подверглись российским атакам

➡️ МВД сообщает, в частности, о российском наступлении в Херсонской области и обстрелах ряда объектов по всей стране. Подробнее: https://bit.ly/359rYou

12:03 Под Харьковом украинцы уничтожили 4 российских танка

➡️ Вблизи Краматорска украинские воины сбили российский боевой самолет — уже шестой за 24 февраля. Подробнее: https://bit.ly/3t3St6P

12:00 Большинство морских портов и небо над Украиной закрыты, железнодорожный транспорт продолжает работать

➡️ Большинство пассажирских поездов, все поезда в Киев и столицу, а также поезда западного направления курсируют по графику. Поезда восточного направления продолжают движение на безопасной скорости, при этом возможны замедления и остановки из соображений безопасности у станций, оборудованных укрытиями. Подробнее здесь: https://bit.ly/3sdGc0v

11:53 На Луганщину зашли российские танки под прикрытием ОБСЕ: идут бои, известно о трех погибших украинских пограничниках

➡️ Россияне выставили впереди колонны авто белого цвете с символикой ОБСЕ. Больше подробностей тут: https://bit.ly/3JMZUGk

11:53 Евро по 39 грн и доллар по 35 грн. Обменники начали продавать валюту по неведанным ценам

➡️ Население на фоне паники скупает инвалюту, чтобы иметь запасы налички. Подробности: https://bit.ly/36E7k0n

11:39 Украина разорвала дипломатические отношения с РФ

➡️ С кем сравнил агрессора в своем заявлении президент Владимир Зеленский читайте по ссылке: https://bit.ly/3IhuffX

11:23 Полиция призывает сообщать о "подозрительных лицах с красными элементами на одежде"

➡️ Национальная полиция усилила меры по обеспечению правопорядка на улицах и призывает сообщать о подозрительных лицах, которые могут быть диверсантами. Подробнее: https://bit.ly/36DIUEb

11:22 Интернет и мобильную связь не отключат: в Госспецсвязи опровергли информацию о возможных отключениях, но попросили меньше звонить

➡️ Сети сейчас перегружены. Потому население призывают слать смс-сообщения. Подробнее: https://bit.ly/3IitcfE

11:14 В центре Умани взорвался снаряд: погиб гражданский, пятеро в больнице

➡️ В округе местной воинской части объявлена эвакуация. Подробности: https://bit.ly/3LVvqDY

11:06 "Укрзализныця" запустила эвакуационные поезда из Донецкой и Луганской областей и Одессы

➡️ Из соображений безопасности точное время отправления и место назначения не раскрываются. Следите за обновлением на официальных страницах "Укрзализныци" и внимательно слушайте объявления на вокзалах ваших городов. Подробности: https://bit.ly/3vdQJdS

10:58 Глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, кто именно обваливает курс гривны. Подробнисти читайте по ссылке: https://bit.ly/3595VhI

10:55 Лукашенко отрицает участие войск Беларуси в спецоперации РФ против Украины

➡️ Пограничники сообщают, что атаки происходят в том числе со стороны Республики Беларусь. Подробности: https://bit.ly/3HhjhFZ

10:42 НБУ запретил покупку валюты на рынке, снятие со счетов наличной инвалюты и трансграничные валютные платежи

➡️ Национальный банк Украины ввел ряд ограничений в условиях военного положения, среди которых и запрет на проведение расходных операций по счетам российских резидентов. Подробнее: https://bit.ly/3pcbvXB

10:21 По пригороду Харькова был нанесён удар ракетами "Смерч": информация о погибших и раненых уточняется

➡️ Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщает о ракетном ударе в пригороде Харькова, информация о погибших и раненых уточняется. Подробности: https://bit.ly/3BN65ar

10:16 В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков, прикрываясь колонной автомобилей белого цвета с символикой ОБСЕ

➡️ По данным Государственной пограничной службы, в районе Скадовска пограничную комендатуру быстрого реагирования обстреливают с вертолетов. Подробности: https://bit.ly/3p8jcxN

10:14 Резников призвал украинцев вступать в тероборону

➡️ Для получения оружия необходимо обратиться к бригадам и батальонам Сил территориальной обороны в регионе. С собой надо иметь только паспорт. Подробнее: https://bit.ly/3IjIoJl

10.03 В результате бомбардировки воинской части под Одессой погибли 6 человек

➡️ В 08:36 в Одесской области в городе Подольск в результате бомбардировки воинской части №0173 6 человек погибли, 7 были ранены, 19 пропали без вести. Подробности: https://bit.ly/3BKjDUm

9:40 monobank сообщает, что приостановил платежи в счет кредитных средств. Но личные платежи работают. Также в банке опровергли, что на платежную систему идет кибератака. "Это не атака, а нагрузка"

9:35 "Укрэнерго" сообщает, что энергосистема страны работает стабильно

➡️ "По состоянию на утро 24 февраля 2022 года энергосистема Украины работает в нормальном режиме, частота стабильна – 50 Гц. ОЭС Украины и Бурштынский остров синхронизованы в единую энергосистему".

9:22 Госпогранслужба показала, как российская техника входит из Крыма

9:10 Верховная Рада перешла в бесперебойный режим работы

➡️ Народные депутаты готовы в любой момент принять необходимое решение. Подробнее: https://bit.ly/3pcvtBw

9:01 По всей Украине очереди в банкоматы: как можно снять наличные

➡️ Рассказываем, как и где это сделать быстрее: https://bit.ly/3IcvVHo

8:25 Сначала Зеленский, а потом и Верховная Рада объявили о введении военного положения Подробнее: https://bit.ly/3LT6ooW

8:05 В Киеве объявлена угроза с воздуха. Детсады и школы - закрыты. Метро продолжает работать, а коммунальный транспорт сделали бесплатным. Подробнее: https://bit.ly/3BPXCnc

7:44 Стало известно, что Россия атакует в том числе и из Беларуси

➡️ Об этом сообщили пограничники: https://bit.ly/352kQKA

7:37 Стало известно, что российские войска обстреливают 10 украинских областей

➡️ Под огонь попали не только восточные области страны. Подробности: https://bit.ly/3t0Bvq8

6:58 Подвергся атаке аэропорт Борисполь. Подробности: https://bit.ly/3vdskp1

6:28 Президент России Владимир Путин во время экстренного обращения заявил о начале военной операции на Донбассе

➡️ Пресс-штаб Операции объединенных сил также сообщает, что с 4:35 утра 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: войска агрессора используют системы залпового огня ГРАД и минометы. Подробности: https://bit.ly/3hcLvXI