448 обстрілів Запорізької області, пошкоджено дитячий садок на Миколаївщині: як минула доба в регіонах

Протягом минулої доби та ночі 2 серпня російські загарбники продовжували обстрілювати територію України та бити по домівках мирних мешканців і цивільній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу на Сумщині та Херсонщині постраждали люди.

У Миколаївській області пошкоджено дитячий садок

Учора, 1 серпня ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади, повідомив голова області Віталій Кім.

Чотири рази ворог атакував Куцурубську громаду ударними дронами, зокрема FPV. Внаслідок одного із обстрілів у с. Парутино пошкоджено непрацюючий дитячий садок. Внаслідок іншого обстрілу у с. Дніпровське виникла пожежа господарчої будівлі та сухої трави, яка була оперативно ліквідована вогнеборцями.

Увечері, 1 серпня район зазнав ракетної атаки. Внаслідок чого відбулося займання сухої трави на території обʼєкту інфраструктури. Постраждалих немає.

По Запорізькій області росіяни вдарили 448 разів

Впродовж доби окупанти 448 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 17 населених пунктів, повідомили в ОВА.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Лобковому, П’ятихатках та Малинівці. 244 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Малинівку та Гуляйпільське. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку та Роботине.

194 артобстріли завдано по території Плавнів, Малих Щербаків, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Преображенки, Омельника та Мирного. Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

На Харківщині пошкоджено будинок

У Куп'янському районі в селі Глушківка був обстріл по відкритій території. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла суха трава, площа пожежі – 2 га, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У Куп’янську внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, дах та вікна.

На Херсонщині ворог поранив трьох людей

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Милове, Тягинка, Львове, Михайлівка, Берислав, Веселе, Бургунка, Білозерка, Садове, Шляхове, Качкарівка, Гаврилівка, Велетенське, Зеленівка, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Микільське, Миколаївка, Козацьке та місто Херсон, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема 19 приватних будинків. Також пошкоджено газопровід, господарську споруду, станцію техобслуговування, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Ворог не припиняв атаки на Нікопольщину

Росіяни обстрілювати Нікопольський район артилерією і дронами-камікадзе. Потерпали Нікополь та Марганецька громада, повідомили в ОВА.

Пошкоджені приватний будинок і 3 господарські споруди. Яких руйнувань завдали ранкові удари, ще уточнюється. Загиблих і постраждалих немає.

Росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 515 людей, у тому числі 55 дітей, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

Волноваський район. У Богоявленці Вугледарської громади поранено людину.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 12 багатоповерхівок, у Вовченці — приватний будинок. У Селидовому поранено людину, пошкоджено 6 приватних будинків і лінію електропередач. У Новогродівці пошкоджено 4 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і адмінбудівлю. Обстріляні Гродівка і Малинівка.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено 2 будинки, у Ставках — 4. В Іванопіллі Костянтинівської громади поранено людину, пошкоджено 3 будинки і лінію електропередач. В Іллінівці пошкоджено 3 об'єкти, у Берестку — 8.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 6 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлове приміщення. У Торецьку пошкоджено будинок. У Сіверську зруйновано адмінбудівлю, у Серебрянці пошкоджено будинок.

На Сумщині було 4 вибухи

Вночі та зранку росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 4 вибухи. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська та Есманьська громади, повідомили в ОВА.

Есманьська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (1 вибух). Внаслідок обстрілу отримала поранення одна цивільна особа. Юнаківська громада: зафіксовано атаку БПЛА скидання ВОГ (2 вибухи). Білопільська громада: 1 міну скинули росіяни на територію громади.