Американський розробник моделей штучного інтелекту Anthropic 19 листопада дебютував на біржі Nasdaq. Під час першого дня торгів ринкова вартість компанії досягла $2 трильйонів, що перевищило червневий показник SpaceX.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Ціна акцій

Торги відкрилися на рівні $111,5 за акцію, що на 34% вище за початкову ціну первинного розміщення ($83). Остання ціна торгів зупинилася на позначці $108,72.

Творці чат-бота Claude продали 980 млн акцій по $83 за одиницю, що перевищило початковий ціновий коридор у $70–$78. Загальний обсяг виручки з урахуванням приватного розміщення ($26 млрд) та можливого реалізації опціону андеррайтерів перевищує $107 млрд.

За угоду андеррайтери на чолі з Goldman Sachs та Morgan Stanley отримають комісію у розмірі $550 млн. Тим самим Anthropic приєднався до списку компаній із капіталізацією понад трильйон доларів, де вже перебувають Microsoft, Apple та Nvidia.

Фінансові зобов'язання та статки засновників

Вихід на биржу розробника Claude став першим подібним кроком серед творців передових систем штучного інтелекту.

Для забезпечення роботи моделей Anthropic має майже $900 млрд зобов'язань у сфері обчислювальної техніки з партнерами, зокрема Amazon та Google. З огляду на це компанія вивчає нові фінансові інструменти.

"У певний момент у майбутньому ми сподіваємося досягти інвестиційного рівня, а борг – це інструмент, який нам доступний, і ми хотіли б використовувати його в певний момент у майбутньому", — генеральний директор Anthropic Даріо Амодей.

За розрахунками на основі документів регулятора, генеральний директор Даріо Амодей та шість співзасновників володіють близько 10% компанії, що на момент IPO відповідає сукупній частці у майже $150 млрд. Аналітична компанія Intropic прогнозує, що пасивний попит з боку індексних фондів забезпечить купівлю до 30% акцій компанії до кінця року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розробник ШІ Claude розраховує на оцінку в $1 трлн під час історичного виходу на біржу. Американська компанія Anthropic планувала отримати оцінку до 1,02 трильйона доларів під час IPO у США