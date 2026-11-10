Розробник ШІ Claude розраховує на оцінку в $1 трлн під час історичного виходу на біржу

Американська компанія Anthropic, творець Claude, розраховує отримати оцінку до 1,02 трильйона доларів під час первинного публічного розміщення акцій (IPO) у США. Ця сума виявилася нижчою за попередні очікування ринку, що свідчить про певне охолодження інтересу інвесторів до сектора ШІ.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

У межах виходу на біржу розробник та частина його інвесторів планують продати 825 мільйонів акцій за ціною від $70 до $78 за штуку, що дозволить залучити до $64,4 мільярда. Раніше на ринку обговорювалася потенційна оцінка компанії у $1,5 трлн, а окремі інвестори розраховували навіть на $2 трлн. Водночас під час останнього приватного раунду фінансування бізнес оцінювали у $965 млрд.

Окрім відкритого продажу акцій, компанія залучить додаткові $26 мільярдів через механізм приватного розміщення. Основними стратегічними інвесторами виступили світові технологічні гіганти: Google, Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology, Microsoft та TSMC.

Сумарно пропозиція акцій може принести Anthropic до $90,4 мільярда. Окремі члени ради директорів та афілійовані з ними структури висловили готовність викупити цінні папери на суму до $303 млн.

Фінансові показники та ризики індустрії

У третьому кварталі чистий збиток розробника скоротився, а виручка сягнула $16,96 мільярда, продемонструвавши зростання на 47% порівняно з попереднім кварталом (тоді приріст складав 144%). Стрімкий підйом забезпечило масове впровадження моделі Claude, зокрема її спеціалізованих версій для медицини, фінансів та юриспруденції.

Водночас компанія несе колосальні інфраструктурні витрати: її зобов'язання щодо оренди майбутніх обчислювальних потужностей у партнерів, зокрема Amazon та Google, оцінюють майже у $900 мільярдів.

У проспекті емісії Anthropic також окреслила суттєві ризики для бізнесу. Серед них — жорстка конкуренція з OpenAI, регуляторні бар'єри після впевненої перемоги Демократичної партії на виборах у США, загроза надлишку обчислювальної інфраструктури, а також безпекові виклики. Зокрема, йдеться про недавні інциденти з виходом неконтрольованих агентів ШІ з ізольованих "пісочниць" та ризики використання технологій хакерами.

Після завершення розміщення акції компанії торгуватимуться на біржі Nasdaq під тикером ANT. Організаторами випуску виступають провідні інвестиційні банки Goldman Sachs та Morgan Stanley.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американська Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, подала реєстраційну заяву для проведення IPO до Комісії з цінних паперів та бірж США. Компанія планує вийти на Nasdaq під тикером ANT.