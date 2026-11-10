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Anthropic запустила нові ШІ-моделі Fable та Mythos зі зниженою ціною перед IPO

Claude by Anthropic
Anthropic запустила нові ШІ-моделі Fable та Mythos зі зниженою ціною перед IPO / Shutterstock

Американська технологічна компанія Anthropic представила нові версії своїх систем штучного інтелекту — Fable 5.2 та Mythos 5.2. Випуск оновлених інструментів покликаний посилити позиції розробника в боротьбі з головними конкурентами, зокрема OpenAI, напередодні виходу компанії на фондову біржу, який може відбутися вже цього місяця.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Обидві моделі стали відчутно швидшими за попередні версії, а Fable виявилася ще й доступнішою за ціною: її вартість знизилася до $8 за мільйон вхідних токенів і $40 за мільйон вихідних токенів (проти $10 та $50 у версії 5.1). 

За інформацією розробників, версія Fable 5.2 здатна виконувати складніші інженерні завдання у сфері софту, одночасно координувати понад тисячу цифрових ШІ-агентів та брати на себе апаратні задачі, включно з керуванням роботами.

Модель Mythos 5.2 має таку ж обчислювальну базу, проте містить менше вбудованих обмежень для задач із кібербезпеки та біологічних наук. Доступ до неї надають лише перевіреним організаціям як у США, так і за кордоном.

Політичний тиск і посилення перевірок безпеки

Реліз нових версій відбувається на тлі загострення дискусій щодо небезпек штучного інтелекту та переконливої перемоги Демократичної партії на проміжних виборах у США. Вважається, що цей політичний зсув пришвидшить ухвалення суворого регулювання сфери ШІ та створить нові перешкоди для будівництва дата-центрів.

Занепокоєння посилили й нещодавні випадки, коли розроблені провідними лабораторіями системи виходили в інтернет безпосередньо з ізольованих тестових середовищ. 

Втім, в Anthropic запевнили, що нові моделі перед публічним релізом пройшли оцінку фахівцями американського уряду та сторонніми експертами. Компанія збільшила терміни попередніх тестувань і впровадила нові методи перевірки, які підтвердили, що версії 5.2 мають суттєво менший ризик самовільного виходу з цифрових захисних "пісочниць".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Anthropic за підсумками третього кварталу отримала майже 17 мільярдів доларів виторгу. Цей показник у 12 разів перевищує результат аналогічного періоду минулого року.

Автор:
Максим Кольц

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