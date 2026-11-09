Творець ШІ Claude витратить рекордні $3,4 млрд на власні газові електростанції

Американська компанія Anthropic, яка створила популярний штучний інтелект Claude, уклала рекордну угоду на 3,4 мільярда доларів. Вона купує великі газові двигуни та генератори, щоб самостійно виробляти електрику для своїх комп'ютерних центрів. Обладнання замовили у техаського постачальника OnePWR Solutions.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Це найбільша закупівля власного енергетичного обладнання серед усіх розробників штучного інтелекту. Зазвичай технологічні компанії просто купують струм у звичайних міських чи державних електромережах.

Проте через шалений попит на енергію заводи перевантажені, а черги на виготовлення нових турбін розтягнулися на роки. Тому компанії вирішили відмовитися від посередників і ставити власні електростанції.

Постачальник OnePWR замовив газові двигуни у промислового гіганта Caterpillar ще два роки тому за старими, значно нижчими цінами, але не мав достатньо грошей для оплати. Anthropic перекупила ці контракти на себе, а також домовилася з OnePWR про будівництво та встановлення установок.

Гонка за електрику перед виходом на біржу

Власні джерела живлення стають головною умовою виживання на ринку технологій. Наприклад, компанія Ілона Маска xAI раніше виклала 2 мільярди доларів за мобільні газові турбіни, а власник Google — корпорація Alphabet — торік повністю викупила цілу енергетичну компанію. Крім цього, Anthropic щомісяця платить компанії SpaceX до 3,1 мільярда доларів за оренду серверів.

За підрахунками розробників Claude, до 2045 року витрати на підтримку роботи комп'ютерів і сховищ даних сягнуть 900 мільярдів доларів. Власні газові станції мають гарантувати, що сервери не зупиняться через аварії чи перебої в загальних електромережах.

Посилення власної енергетики відбувається саме перед виходом Anthropic на біржу, де вона планує продавати свої акції інвесторам. Водночас аналітики застерігають: через величезні борги та витрати фінансова надійність компанії може виявитися нижчою, ніж очікували інвестори.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що компанія Anthropic за підсумками третього кварталу отримала майже 17 мільярдів доларів виторгу. Це у 12 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.