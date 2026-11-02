Розробник чат-бота Claude залучить до $3,5 млрд у Японії під час свого IPO

Американський стартап у сфері штучного інтелекту Anthropic розраховує залучити до 3,5 мільярда доларів від вкладників із Японії під час першого публічного продажу своїх акцій на ринку Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Згідно з офіційними реєстраційними документами, продажем акцій у Японії керуватиме компанія Mizuho Securities Co., тоді як збором та опрацюванням заявок від покупців займатимуться Goldman Sachs Group Inc., Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co. та Morgan Stanley MUFG Securities Co.

Організаторами та фінансовими гарантами угоди також виступають банківські групи Mizuho Financial Group Inc. і Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.

Доступ до цінних паперів та ситуація на ринку

Японія, де вихід компаній на біржу впав до найнижчого показника за останні 14 років, стане одним із небагатьох закордонних ринків із прямим доступом до акцій творця чат-бота Claude.

Крім японських фінансових компаній, придбати цінні папери на старті торгів зможуть інвестори з Австралії, Канади та деяких країн Європи.

Компанія Anthropic офіційно розпочала процес виходу на біржу минулого місяця на тлі спроб світового бізнесу активно залучати вільні фінанси через відкриті торги.

Зокрема гігант Meta Platforms Inc. розраховує залучити до 95 мільярдів доларів через продаж акцій двох типів, а компанія Alphabet Inc. планує отримати до 85 мільярдів доларів. Продаж цінних паперів Anthropic покаже, наскільки міжнародні інвестори готові й надалі вкладати кошти в галузь штучного інтелекту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic офіційно готується до виходу на біржу, і цей крок може стати одним із найбільших в історії ринку. Американська Anthropic, розробник штучного інтелекту Claude, подала регуляторам у США офіційну заявку на проведення першого публічного розміщення акцій і планує торгуватися на американській біржі Nasdaq під скороченою назвою ANT.