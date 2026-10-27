Розробник ШІ Anthropic отримає чипи на $63 млрд через масштабну угоду з Broadcom

Американський виробник напівпровідників Broadcom погодив угоду на суму 63 мільярди доларів із фінансовими компаніями Bank of America, Blackstone, Citigroup та Morgan Stanley для фінансування купівлі чипів для розробника моделей штучного інтелекту Anthropic.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Фінансування структуровано через спеціально створену компанію спеціального призначення. Фінансові структури беруть на себе зобов'язання надати кошти для придбання чипів у Broadcom з їхньою наступною передачею в лізинг компанії Anthropic. Зі свого боку Broadcom бере участь у гарантуванні частини фінансування за рахунок підтримки залишкової вартості.

Раніше цього місяця агентство Bloomberg уже повідомляло, що синдикат Broadcom на Волл-стріт за участю Bank of America, Citigroup та Morgan Stanley розпочав залучення близько 60 мільярдів доларів для фінансування чипів на користь Anthropic та інших компаній.

Реакція ринку та нарощування інфраструктурних боргів

За формуванням цієї угоди протягом кількох тижнів пильно стежили фахівці на Волл-стріт та у Кремнієвій долині. Для ринку це стало підтвердженням того, що інвестори все ще готові вкладати гроші в розбудову штучного інтелекту на тлі зростаючого суспільного спротиву проти будівництва центрів обробки даних і побоювань щодо майбутнього попиту.

Broadcom намагається наростити продажі чипів та іншого обладнання для дата-центрів, створюючи конкуренцію Nvidia, тоді як компанії на кшталт Anthropic потребують дедалі більших обчислювальних потужностей.

Угода доповнює сотні мільярдів доларів боргового капіталу, раніше залученого на розбудову інфраструктури штучного інтелекту. Якщо раніше ці кошти переважно спрямовувалися на зведення самих центрів обробки даних, то зараз зростає кількість угод із цільового фінансування чипів та серверів.

У серпні компанія Nvidia також оголосила про партнерство із шістьма провідними фінансовими гігантами, серед яких Blackstone, для залучення понад 500 мільярдів доларів у сферу штучного інтелекту, зокрема для фінансової допомоги клієнтам у придбанні власних чипів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Anthropic планує масштабну угоду на $45 млрд із хмарним провайдером Nscale щодо закупівлі обчислювальних потужностей для моделі штучного інтелекту Claude.