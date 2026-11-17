Автогаз в Україні продовжує дорожчати. З 9 до 17 листопада середня ціна зросла на 1,71 грн/л — до 62,22 грн/л. На окремих АЗС літр газу вже коштує 64,90 грн, а його економічна перевага над бензином скорочується.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Де автогаз коштує найдорожче

Станом на 17 листопада найвищі ціни зафіксували на ОККО, Grand Petrol, Neftek, "Рур груп" та EURO5 — 64,90 грн/л.

Серед нижчих цін — в "Авантаж 7" (58,45 грн/л), "БРСМ-Нафта" (59,50 грн/л) та BVS (59,57 грн/л). Менше ніж 60 грн/л газ також коштує в "Автотрансі" (59,90 грн/л) і "Кворумі" (59,98 грн/л).

WOG продає автогаз на 1,40 грн/л дешевше за ОККО. За тиждень мережа підвищила ціну на 2 грн/л.

Як зазначають фахівці ринку, різниця між преміальними мережами та дискаунтерами досягла 5,15 грн/л — на 1,93 грн більше, ніж тижнем раніше.

Чому дорожчає автогаз

Однією з причин зростання цін залишаються високі гуртові ціни. За тиждень тонна газу подорожчала на 3670 грн — до 110 420 грн (59,63 грн/л).

Водночас різниця між гуртовою та роздрібною ціною скоротилася на 27 коп./л — до 2,59 грн/л. Це майже на 3 грн/л менше за середній показник за перші дев'ять місяців року.

Найбільше проблеми з постачанням відчувають невеликі мережі та поодинокі заправки, які закуповують газ на гуртовому ринку. У Київській області на таких АЗС ціна вже становить 63–64 грн/л. Раніше вони продавали пальне більш ніж на 2 грн дешевше за великі мережі.

Також на заправках почастішали випадки відсутності автогазу. Найчастіше це трапляється на невеликих АЗС, але перебої через проблеми з логістикою виникають і у великих мережах.

Чи вигідно заправлятися газом

За даними аналітиків, станом на сьогодні співвідношення середніх цін на автогаз і бензин становило 70,8%. На початку попереднього тижня цей показник був 67,6%. На зміну вплинуло не лише подорожчання газу, а й здешевлення бензину. За тиждень у більшості мереж бензин подешевшав на 1,5–2 грн/л.

За оцінками операторів, найближчим часом ціни на газ і бензин можуть продовжити рух у протилежних напрямках. Це ще більше скоротить економічну вигоду від встановлення та використання газобалонного обладнання.

Нагадаємо, у жовтні Україна імпортувала 63 тис. тонн скрапленого газу — на 9% менше, ніж у вересні, і на 23% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Через затримки на кордоні, проблеми з постачанням через Дунай та скорочення пропозиції в Європі на ринку виник дефіцит пального.