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Автогаз наближається до 60 грн/л: у другій половині місяця ціни можуть зрости ще більше

автогаз
Роздрібна вартість автогазу в Україні може зрости до 66 грн/л / Shutterstock

У жовтні середня роздрібна вартість автогазу зросла на 13,75 грн/л — до 57,66 грн/л, а станом на 6 листопада вона вже наблизилася до 60 грн/л. Ціни на АЗС можуть зрости ще більше через скорочення поставок на світовому ринку та ускладнення логістики.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

За прогнозом Консалтингової групи "А-95", у другій половині місяця ціна в окремих мережах може сягнути 66 грн/л.

Чому дорожчає автогаз

На світовому ринку зросли котирування пропану й бутану через обмежену пропозицію. Скорочення виробництва в країнах Перської затоки та безпекові ризики для судноплавства зменшили обсяги відвантажень із регіону й підвищили вартість перевезень.

Через це азійські покупці, які раніше закуповували газ на Близькому Сході, конкурують із Європою за постачання зі США.

У жовтні до Північно-Західної Європи зі США надійшло 568 тис. тонн скрапленого газу — на 17% менше, ніж за аналогічний період торік. За місяць котирування пропану в регіоні зросли на $173/т, бутану — на $345/т. У Середземномор'ї ціни на ці компоненти за індикатором алжирської компанії Sonatrach підвищилися відповідно на $155/т і $300/т.

Додатково на український ринок впливає дефіцит автогазу в Румунії, Польщі та Литві — країнах, звідки надходить значна частина імпорту. Доставку також ускладнюють безпекові ризики в Чорному морі та черги на автомобільних пунктах пропуску.

Станом на 6 листопада пропозиції імпортного автогазу на польсько-українському кордоні перевищили $1 500 за тонну. На південних пунктах пропуску гуртова ціна наблизилася до цього рівня.

"З огляду на поточні ціни пропозиції імпортного ресурсу, у другій половині місяця в окремих мережах АЗС автогаз може здорожчати до 66 грн/л", — вважають в "А-95".

Нагадаємо, 29 жовтня у деяких українських мережах різко зросли ціни на автогаз. Серед великих мереж найбільше підвищила ціну на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нафта", KLO та SOCAR вартість LPG зросла на 1 грн/л. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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