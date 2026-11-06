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Автогаз приближается к 60 грн/л: во второй половине месяца цены могут вырасти еще больше

автогаз
Розничная стоимость автогаза в Украине может вырасти до 66 грн/л / Shutterstock

В октябре средняя розничная стоимость автогаза выросла на 13,75 грн/л до 57,66 грн/л, а по состоянию на 6 ноября она уже приблизилась к 60 грн/л. Цены на АЗС могут вырасти еще больше из-за сокращения поставок на мировом рынке и усложнения логистики.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

По прогнозу Консалтинговой группы "А-95", во второй половине месяца цена в отдельных сетях может составить 66 грн/л.

Почему дорожает автогаз

На мировом рынке выросли котировки пропана и бутана из-за ограниченного предложения. Сокращение производства в странах Персидского залива и риски безопасности для судоходства уменьшили объемы отгрузок из региона и повысили стоимость перевозок.

Поэтому азиатские покупатели, которые раньше закупали газ на Ближнем Востоке, конкурируют с Европой за поставки из США.

В октябре в Северо-Западную Европу из США поступило 568 тыс. тонн сжиженного газа — на 17% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. За месяц котировки пропана в регионе выросли на $173/т, бутана - на $345/т. В Средиземноморье цены на эти компоненты по индикатору алжирской компании Sonatrach повысились соответственно на $155/т и $300/т.

Дополнительно на украинский рынок влияет дефицит автогаза в Румынии, Польше и Литве – странах, откуда поступает значительная часть импорта. Доставку также усложняют риски безопасности в Черном море и очереди на автомобильных пунктах пропуска.

По состоянию на 6 ноября предложения импортного автогаза на польско-украинской границе превысили $1500 за тонну. На южных пунктах пропуска оптовая цена приблизилась к этому уровню.

"Учитывая текущие цены предложения импортного ресурса, во второй половине месяца в отдельных сетях АЗС автогаз может подорожать до 66 грн/л", - считают в "А-95".

Напомним, 29 октября в некоторых украинских сетях резко выросли цены на автогаз. Среди крупных сетей больше повысила цену на автогаз АЗС OKKO – на 2,40 грн/л, до 59,90 грн/л. На АЗС UPG, UKRNAFTA, "БРСМ-Нефть", KLO и SOCAR стоимость LPG выросла на 1 грн/л.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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