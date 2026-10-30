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Европейский рынок LPG столкнулся с дефицитом: свободных партий газа почти нет, а цены растут

автогаз
LPG в Европе дорожает из-за дефицита / Depositphotos

В Европе растут цены на сжиженный газ из-за дефицита пропана и бутана, высокий спрос и проблемы со снабжением. Наибольшее удорожание фиксируют на оптовых рынках Польши, Литвы и Румынии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Как выросли цены?

По состоянию на 28 октября крупные партии пропана в Северо-Западной Европе стоили $859 за тонну на условиях CIF ARA — на $39 больше, чем в предыдущую пятницу. Бутан подорожал до $1104 за тонну.

Его цена растет из-за спроса на компонент для смешивания бензина. По данным OPIS, на рынке образовался дефицит, а поставки из Северного моря и США ограничены.

В октябре в Северо-Западную Европу следует 556 тыс. тонн LPG. Для сравнения: в сентябре объем составил 582 тыс. тонн, а в октябре прошлого года – 598 тыс. тонн.

Рынок Польши

В конце октября мелкооптовые партии смеси в Польше стоили $1 235–1 300 за тонну FCA против $1 060–1 115 в середине месяца. С доставкой на польско-украинскую границу цена составляет $1 300–1 360.

На рынке не хватает пропана из-за задержек морских и железнодорожных поставок. Оптовые партии в Гданьске и Щецине за неделю подорожали на $90–110 — до $1 130–1 150 за тонну FCA.

Спрос поддерживают отопительный сезон, закупки газа для сушки кукурузы и использование пропана в качестве автогаза. ORLEN ограничил продажи газа собственного производства и ресурса из терминала в Щецине.

"Украинские компании спрашивают газ, но что-то предложить мы сможем только в ноябре", - отметил один из польских поставщиков.

Ситуация в странах Балтии и Румынии

В Литве цены на LPG за неделю выросли на $95-105 - до $1 100-1 125 за тонну. У Латвии свободных объемов пропана почти нет, а спотовых предложений от Latvijas Propana Gaze, по оценкам участников рынка, может не быть до конца года.

В Румынии автомобильные партии газа в Галаке продавали по $975 за тонну – на $70 дороже, чем неделей ранее. На цену влияют логистические проблемы и удорожание страхования судов в Черном море. За одну из последних партий страховой платеж превысил $230 тыс.

Аналитики считают, что дополнительный рост ожидается в ноябре. Компания Sonatrach уже объявила о повышении цен на пропан на $155 за тонну, а на бутан – на $300. Поэтому цена пропана в Галаке с учетом страхования может превысить $1 100 за тонну.

Напомним, в третьей декаде сентября оптовая стоимость сжиженного газа (LPG) в Украине пошла на убыль после поступления больших объемов импортного горючего. За неделю, с 16 по 23 сентября, в столичном регионе газ подешевел с 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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