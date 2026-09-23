Оптовые цены на автогаз пошли вниз: предложения превышают спрос

Оптовая стоимость сжиженного газа (LPG) в Украине пошла на убыль после поступления больших объемов импортного горючего. За неделю, с 16 по 23 сентября, в столичном регионе газ подешевел с 73 500–75 000 до 71 900–72 700 грн/т.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Актуальная цена

На торгах внутренних производителей 23 сентября средневзвешенная стоимость газа снизилась на 2673 грн и составила 69674 грн/т. Об этом свидетельствуют данные Консалтинговой группы А-95 и Украинской энергетической биржи. В частности, в "Укргаздобыче" цена опустилась на 2 785 грн/т (до 69 523 грн/т), а у "Укрнефти" - на 3 224 грн/т (до 69 958 грн/т).

Причины падения цен

Аналитики отмечают, что снижение стоимости связано с профицитом ресурса и уменьшением нефтяных котировок. Трейдеры начали распродавать запасы из-за опасений дальнейшего падения цен и нехватки оборотных средств.

"Вероятно, компании испугались дальнейшего падения котировок и начали сливать ресурс. Все понимают, что сейчас предложения превышают спрос, никто не хочет остаться с "дорогим" ресурсом", - отметил один из центральных трейдеров.

Руководитель GT Group Владислав Колодяжный добавил, что ситуация также обусловлена высокими рисками безопасности и избытком предложения.

Ситуация с импортом

Дисбаланс возник из-за поступления почти 21 тыс. т горючего с 14 по 20 сентября, что на 28% превышает показатели предыдущей недели. Из-за значительных очередей на границе европейский ресурс поступает с опозданием, однако текущих объемов достаточно для обеспечения рынка.

На юге новые партии предлагают "Вигазтрейд" за 68 500-69 000 грн/т, а "Сентурион" - пропан за 68 000 грн/т. В западных регионах стоимость держится в пределах 71 500-73 900 грн/т из-за более дорогого польского и литовского импорта.

Ранее сообщалось, что обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок. 4 сентября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 124 грн/т по сравнению со 2 сентября и составила 73 314 грн/т.