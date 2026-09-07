Нефть дорожает на фоне эскалации войны на Ближнем Востоке: чего ждать украинских АЗС

Обострение конфликта между США и Ираном и стремительный рост котировок в Европе толкают украинский топливный рынок вверх. Эксперты рассказали Dilo , как валютное давление и динамика европейских хабов скажутся на кошельках водителей на этой неделе.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли после возобновления активных боевых действий между США и Ираном. Это усилило обеспокоенность рынка по поводу возможных сбоев в поставке сырья с Ближнего Востока. Атаки США привели к гибели и ранению десятков людей, в том числе иранских гражданских, и стали самыми ожесточенными столкновениями между странами за последние месяцы. Военный конфликт, разразившийся с американо-израильских ударов в конце февраля, длится уже седьмой месяц.

По состоянию на вечер пятницы, 4 сентября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на ноябрь подорожали на $0,76 за баррель или на 0,8% — до $96,28 за баррель. Октябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate выросли в цене на $0,18 или на 0,2% — до $91,48 за баррель. За неделю котировки Brent увеличились на 7,8%, а WTI – более чем на 10%.

Правительство США заявило, что поставки нефти с Ближнего Востока вернулись к почти нормальному уровню. Однако аналитики считают, что с поставками все еще есть проблемы. Между тем, американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) берет под контроль ряд нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли компании из Китая и России. Переход активов происходит в рамках масштабного нефтяного соглашения между Вашингтоном и Венесуэлой.

Дизель дорожает на фоне роста котировок в ЕС

По данным консалтинговой компании "Нафторынок", в конце прошлой недели цены на украинском оптовом рынке дизтоплива несколько скорректировались после роста первой половины недели. По состоянию на вечер пятницы, 4 сентября, по сравнению с 28 августа, средняя оптовая цена дизеля выросла на 5,19 грн/л — до 89,23 грн/л. По сравнению со 2 сентября цена снизилась на 79 коп./л.

Ключевым фактором недельного удорожания остается рост котировок на рынке ЕС. Фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже по состоянию на вечер пятницы, 4 сентября, торговались на уровне $1 362,38/т, что на $108,64/т выше показателя пятницы, 28 августа. Валютный фактор также оказывал умеренное давление в сторону удорожания импортного ресурса. По данным НБУ, официальный курс составляет 44,73 грн/$ и 51,94 грн/€. По сравнению с 28 августа доллар подорожал на 0,19 грн, а евро – на 0,08 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Оптовые цены на бензин также шли вверх. По состоянию на 4 сентября по сравнению со 28 августа средняя цена бензина в опте выросла на 4,38 грн/л, тогда как по сравнению со 2 сентября рост составил 63 коп./л.

Также росли цены на бензин в ЕС. Котировки на северо-западном базисе Eurobob в четверг, 3 сентября, увеличились на $20/т - до $1326-1407/т в зависимости от условий доставки. Между тем, южный индикатор FOB Med уменьшился на $10/т — до $1241/т.

На АЗС цены тоже росли. По состоянию на 4 сентября по сравнению с 28 августа средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС выросла на 1,25 грн/л – до 81,62 грн/л, средняя цена дизтоплива выросла на 23 коп./л – до 92,09 грн/л. Общая динамика в значительной степени была обусловлена активными корректировками в больших сетях. Основная волна повышений пришлась на бензины и дизельное топливо, причем чаще всего операторы прибавляли 1–2 грн/л. Среди национальных операторов наиболее синхронно цены повысили OKKO, UPG и Parallel. В этих сетях все основные виды бензина и дизельного горючего подорожали на 2 грн/л. В сети SOCAR бензины прибавили по 2 грн/л, тогда как ДТ и ДТ+ выросли в цене на 1 грн/л. Существенные изменения зафиксированы также в KLO и AMIC Energy. У них бензины подорожали на 1,83–1,90 грн/л, а дизельное топливо – на 1–1,70 грн/л. В WOG и "БРСМ-Нафта" отдельные виды горючего прибавили по 1 грн/л. В региональном сегменте повышение также преобладало, хотя изменения здесь были более избирательными. Самая масштабная корректировка произошла в сети Ovis, где на 2 грн/л выросли цены на основные виды бензина и дизельного горючего. В ZOG А-95 и ГП подорожали на 2 грн/л, а у Avantage7 на 2 грн/л повысилась цена ГП. У "Олас" на 2 грн/л подорожал А-92, а у "УкрПетроля" - А-95. В других региональных операторов изменения были менее значительными.

Одним из факторов, повлекших рост дизельных котировок в ЕС, стало решение российских властей прекратить экспорт дизтоплива, говорит основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. В то же время, бизнесмен говорит, что европейские страны начинают адаптироваться к жизни без российского горючего. К тому же активный сезон потребления горючего идет на убыль, а жатва заканчивается. Ажиотаж на топливном рынке будет утихать. Таким образом, на этой неделе цены на АЗС на бензин и дизель будут оставаться преимущественно неизменными, за исключением сетей, которые на прошлой неделе не поднимали цен на топливо.

Из-за цен на европейские хабы автогаз в Украине дорожает

По данным "Нафторинка", 4 сентября средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 124 грн/т по сравнению со 2 сентября и составила 73 314 грн/т. Компания "Полтава Газтрейд" повысила цены на свой ресурс на 350–550 грн/т, предлагая его в пределах 69 500–72 150 грн/т в зависимости от региона.

В то же время, средняя цена пропан-бутана самовывозом увеличилась на 423 грн/т — до 71 425 грн/т. Предложения от компаний "Полтава Газтрейд", RLS и "ТД ДМС Трейд" торговались за 68 000-74 000 грн/т, подорожав на 200-1 900 грн/т.

По итогам августа импорт сжиженного газа сократился на 3,1 тыс. т по сравнению с июлем, составив 69,8 тыс. т. Поставка танкерами упала на 15,0 тыс. т — до 22,7 тыс. т. В то же время импорт наземным транспортом пытался это компенсировать: автопартии выросли на 3,4 тыс. т. железной дорогой увеличился на 3,9 тыс. т – до 13,7 тыс. т.

С 1 сентября алжирская компания Sonatrach (ее цены индикатив в Средиземноморье) увеличила официальную контрактную цену на пропан на $20/т по сравнению с предыдущим месяцем — до $560/т. В то же время, цена бутана также повысилась на $40/т и теперь составляет $610/т.

На АЗС средняя цена газа по состоянию на 4 сентября по сравнению с 28 августа выросла на 52 коп./л — до 43,35 грн/л. Самые заметные повышения произошли в сетях "Егаз", Avetra, "Укр-Петроль" и "Юг-2000" - на 1-1,05 грн/л. В то же время, отдельные операторы снизили стоимость автогаза. В сети "Смысл" цена уменьшилась на 0,60 грн/л, у VostokGaz - на 0,50 грн/л, а у PPG - на 0,37 грн/л.

В период с 28 августа по 4 сентября выросли также котировки газа на хабе ARA (Амстердам — Роттердам — Антверпен). В частности, пропан дорожал на $23,84 – до $617,94/т, а бутан – на $15–30 – до $570–590/т.

Из-за этих факторов трейдеры в Украине также ожидают роста цен на оптовом рынке газа на 2–3 тыс. грн/т, говорит основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. Он отмечает, что, несмотря на рост цен дефицита на рынке, нет. В то же время из-за роста закупочных цен автогаз на АЗС на этой неделе также может подорожать на 2–3 грн/л .

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 85,90 95,90 44,90 WOG 85,90 95,90 45,50 Socar 85,90 96,90 44,90 Motto - 91,90 41,40 БРСМ-Нафта 79,99 91,99 41,49 UPG 81,90 92,90 43,90 UKRNAFTA 79,90 89,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.