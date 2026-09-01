США берет под контроль нефтяные месторождения Китая и РФ в Венесуэле

Американская нефтяная компания North American Blue Energy Partners (NABEP) получит контроль над рядом нефтяных месторождений в Венесуэле, которыми ранее управляли компании из Китая и России. Переход активов происходит в рамках масштабного нефтяного соглашения между Вашингтоном и Венесуэлой.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Всего NABEP планирует развивать в Венесуэле 17 проектов, сырье из которых будет поступать на рынок США. Четырнадцать из них компания получает по новым контрактам: пять ранее контролировали китайские структуры (в частности, Sinopec, CNPC и подсанкционная China Concord Resources), один — российская компания, а еще три были связаны с окружением бывшего президента Николаса Мадуро.

Контроль правительства США и условия соглашения

Соглашение существенно усиливает влияние Вашингтона на нефтяной сектор Венесуэлы и вытесняет интересы Пекина и Москвы.

Доля и право вето: правительство США получает право собственности на 35% акций NABEP, а также право вето на решения совета директоров, большинство которых обязательно должны составлять граждане США;

Доступ к сырью: Вашингтон получит льготный доступ к 20% добытой компанией нефти по себестоимости и первоочередное право выкупа оставшихся 80% объемов;

Перенаправление экспорта: нефть, ранее отправляемая в Китай, теперь поставляется на нефтеперерабатывающие заводы в Техасе и Луизиане.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что благодаря партнерству с частным бизнесом Соединенные Штаты обеспечили себе доступ к примерно 64 миллиардам баррелей разведанных нефтяных запасов Венесуэлы.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп хочет привлечь венесуэльскую нефть для покрытия дефицита. Президент США заявил о намерении направить полученное по новому соглашению топливо для пополнения Стратегического нефтяного резерва страны.