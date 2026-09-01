США бере під контроль нафтові родовища Китаю та РФ у Венесуелі

Американська нафтова компанія North American Blue Energy Partners (NABEP) отримає контроль над низкою нафтових родовищ у Венесуелі, якими раніше управляли компанії з Китаю та Росії. Перехід активів відбувається в межах масштабної нафтової угоди між Вашингтоном та Венесуелою.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Загалом NABEP планує розвивати у Венесуелі 17 проєктів, сировина з яких надходитиме на ринок США. Чотирнадцять із них компанія отримує за новими контрактами: п'ять раніше контролювали китайські структури (зокрема Sinopec, CNPC та підсанкційна China Concord Resources), один — російська компанія, а ще три були пов'язані з оточенням колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Контроль уряду США та умови угоди

Угода суттєво посилює вплив Вашингтона на нафтовий сектор Венесуели та витісняє інтереси Пекіна й Москви:

Частка та право вето: уряд США отримує право власності на 35% акцій NABEP, а також право вето щодо рішень ради директорів, більшість якої обов'язково мають становити громадяни США;

Доступ до сировини: Вашингтон матиме пільговий доступ до 20% видобутої компанією нафти за собівартістю та першочергове право викупу решти 80% обсягів;

Перенаправлення експорту: нафта, яку раніше відправляли до Китаю, тепер постачається на нафтопереробні заводи в Техасі та Луїзіані.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп заявив, що завдяки партнерству з приватним бізнесом Сполучені Штати забезпечили собі доступ приблизно до 64 мільярдів барелів розвіданих нафтових запасів Венесуели.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп хоче залучити венесуельську нафту для покриття дефіциту. Президент США заявив про намір спрямувати отримане за новою угодою паливо на поповнення Стратегічного нафтового резерву країни.