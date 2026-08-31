"Подарунок для США": Трамп хоче залучити венесуельську нафту для покриття дефіциту

Президент США Дональд Трамп заявив про намір використати нафту, отриману в межах нової угоди з Венесуелою, для поповнення Стратегічного нафтового резерву країни.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Американський лідер назвав ці поставки "подарунком Венесуели народу Сполучених Штатів" та зазначив, що процес доведення запасів розпочнеться вже незабаром.

Рекордне скорочення американських запасів

Необхідність поповнення резерву виникла через його критичне скорочення в останні роки.

Станом на 21 серпня обсяги нафти у Стратегічному резерві США впали до позначки близько 290 мільйонів барелів, що є близьким до 44-річного мінімуму.

Запаси суттєво зменшилися за часів адміністрацій Джо Байдена та Дональда Трампа через вимушені інтервенції на тлі глобальних збоїв у постачанні, зокрема повномасштабного вторгнення Росії в Україну та конфлікту з Іраном.

Перспективи та виклики для видобутку

Попри оптимістичні заяви Білого дому, експерти сумніваються у швидкому ефекті від угоди для американських споживачів.

Досягнуті домовленості передбачають відродження занедбаної енергетичної галузі Венесуели, проте це вимагатиме масштабних приватних інвестицій та тривалих відновлювальних робіт.

Лише після модернізації інфраструктури країна зможе суттєво наростити видобуток для реальних поставок до США.

Нагадаємо, Трамп оголосив про досягнення угоди щодо отримання контролю над п’ятою частиною підтверджених запасів нафти Венесуели. Ініціатива передбачає перебрання контрольного пакета над понад 65 мільярдами барелів сировини у партнерстві з приватним бізнесом.

Раніше США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.