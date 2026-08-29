США отримали контроль над п’ятою частиною нафтових запасів Венесуели

Президент США Дональд Трамп оголосив про досягнення угоди щодо отримання контролю над п’ятою частиною підтверджених запасів нафти Венесуели. Ініціатива передбачає перебрання контрольного пакета над понад 65 мільярдами барелів сировини у партнерстві з приватним бізнесом.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Переговори тривали протягом кількох тижнів за участі державного секретаря Марко Рубіо, військового міністра Піта Хегсета та тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.

За словами американського лідера, реалізація угоди не вимагатиме витрат з боку платників податків США, а головною метою є відродження енергетичної галузі Венесуели та зниження цін на паливо на американському ринку.

Умови угоди

Наразі Венесуела володіє найбільшими підтвердженими запасами нафти у світі, проте через роки неефективного управління, санкцій та недостатнього інвестування видобуває лише близько 1,25 мільйона барелів на день.

Нова угода передбачає надання американським та міжнародним компаніям довгострокових прав на розвідку та видобуток сировини.

Зокрема, розглядається модель оренди з можливим продажем родовищ з аукціону, хоча ця схема може зіткнутися з юридичними перепонами через державну монополію на нафтову промисловість у Венесуелі. За наявними даними, йдеться про 17 стратегічних родовищ, розташованих у регіонах поясу Оріноко та озера Маракайбо.

Економічний ефект

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що домовленість гарантуватиме стабільне постачання сировини на американські нафтопереробні заводи та допоможе знизити вартість бензину.

Водночас для венесуельської сторони угода означатиме залучення майже 100 мільярдів доларів приватних інвестицій та створення тисяч робочих місць. Тимчасова президентка Делсі Родрігес зазначила, що розробка родовищ дозволить суттєво наростити видобуток і принесе країні близько 209 мільярдів доларів податкових надходжень, що стане імпульсом для відновлення національної економіки.

Нагадаємо, Венесуела обговорює з американськими чиновниками можливість виходу з ОПЕК. Такий крок може завдати чергового удару по нафтовому картелю, який країна допомогла створити понад шість десятиліть тому.

Раніше США та Венесуела уклали масштабну енергетичну угоду, спрямовану на відновлення стабільності, економічного процвітання та національної безпеки в Західній півкулі. У рамках угоди США запустили продаж венесуельської сирої нафти на світових ринках і нададуть підтримку модернізації енергетичної інфраструктури та видобутку нафти.