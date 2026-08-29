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Понад 300 тисяч абонентів без світла: Росія вдарила по енергетиці Миколаївщини

світло
Без світла залишилися Миколаїв, Миколаївський та Баштанський райони / Pixabay

Російські війська зранку 29 серпня знову завдали удару ударними БпЛА типу Shahed по енергетичній інфраструктурі Миколаївської області. У регіоні зафіксовано пошкодження енергооб’єктів

Як пише Delo.ua, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

За даними ОВА, через влучання низку дільниць аварійно відключено від електропостачання.

Проблеми зі світлом виникли у Миколаєві, а також у громадах Миколаївського та Баштанського районів. За попередньою інформацією, без електроенергії залишилися понад 300 тисяч абонентів.

Наразі енергетики та всі профільні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки, аби якнайшвидше відновити живлення для жителів області.

Раніше голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявляв, що відключення світла до 5 годин на день в Україні можливі за умови одночасної спеки та нових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.

Автор:
Тетяна Бесараб

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