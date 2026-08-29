Более 300 тысяч абонентов без света: Россия ударила по энергетике Николаевщины

Российские войска утром 29 августа снова нанесли удар ударными БпЛА типа Shahed по энергетической инфраструктуре Николаевской области. В регионе зафиксированы повреждения энергообъектов

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил глава областной военной администрации Георгий Решетилов.

По данным ОВА, из-за попадания ряд участков аварийно отключен от электроснабжения.

Проблемы со светом возникли в Николаеве и в общинах Николаевского и Баштанского районов. По предварительной информации, без электроэнергии осталось более 300 тысяч абонентов.

В настоящее время энергетики и все профильные службы ликвидируют последствия вражеской атаки, чтобы как можно быстрее возобновить питание жителей области.

Ранее глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключения света до 5 часов в день в Украине возможны при одновременной жаре и новых атаках РФ по энергетической инфраструктуре.