Украинцы могут оставаться без света до 5 часов в сутки уже в июле-августе – глава "Укрэнерго"

Отключения света до 5 часов в день возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Виталий Зайченко в интервью РБК-Украина.

Он напомнил, что на атомных электростанциях продолжается плановая ремонтная кампания.

"Сейчас мы находимся в одной из низких точек генерации на АЭС , минимум ожидается через несколько недель - во второй половине июля и начале августа. В этот же период возможен пик летнего потребления из-за увеличения температуры воздуха", - отметил Зайченко.

Он отметил, что летом потребление электроэнергии растет из-за использования кондиционеров в помещениях.

"Если говорить о жарких днях, то потребление может вырасти на +25% до того уровня, который мы имеем сейчас", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

В то же время, по словам Зайченко, ситуация этим летом значительно лучше, чем в прошлом, ведь в Украине стало больше распределенной генерации.

"При отсутствии вражеских ударов, мы есть высокие шансы работать без ограничений. Если будут массированы атаки по генерации, нужно будет балансировать энергосистему. Это возможно за счет ограничений и отключений. Потенциально после массированных обстрелов возможны даже не 2-3 часа, а до 5 часов в пиковые периоды. Мы понимаем, что дневную зону мы покроем за счет атомной генерации, импорта, распределенной и возобновляемой генерации, а вот вечерние пики, к сожалению, нужно будет балансировать за счет наших потребителей", – подчеркнул Зайченко.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, эксперты не исключают возвращения графиков отключений.