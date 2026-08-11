Карта боевых действий в Украине на 11 августа 2026 года

Продолжается 1630-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 11 августа 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 212 боевых столкновений.

Вчера противник нанес ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, во время которых сбросил 255 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 10631 дрон-камикадзе и осуществили 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Бачевск, Сопич, Уланово, Отруби, Яструбщина, Середина-Буда и Чуйковка Сумской области, а также Хреновка Черниговской области. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Сумы, Суходол, Лужки и Товстодубово Сумской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения живой силы противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили четыре вражеских штурма. В то же время агрессор нанес авиационный удар с применением одной управляемой авиабомбы и осуществил 62 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили двенадцать атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Старицы и Лимана, а также в направлении Волоховки.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в направлении Новоплатоновки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлениях Новоселовки и Карповки.

На Славянском направлении противник совершил 15 штурмовых действий в районах Закотного и Кривой Луки, а также в направлениях Дроновки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Временного Яра и в направлении Юрковки.

На Константиновском направлении зафиксировано 26 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Иванополья, а также в направлениях Новоселовки, Торского и Николаяполья.

На Покровском направлении наши защитники остановили 25 атак. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Новоалександровки, Котлиного и Сергеевки, а также совершал штурмы в направлениях Кучерового Яра, Торецкого, Свободного, Нового Донбасса, Светлого, Васильевки, Удачного, Новониколаевки, Молодецкого и Новоплатоновки.

На Александровском направлении захватчики совершили четыре атаки по направлениям населенных пунктов Калиновское, Даниловка, Егоровка и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении кафиры восемь раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Воздвиженки, Ровно и Волшебного.

На Ореховском направлении наши защитники пресекли семь попыток противника продвинуться вперед в направлениях Новоселовки, Заречного, Новояковловки, Новоданиловки и Павловки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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