Курс валют на 11 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне вырос на семь копеек, в то же время евро подорожало на семнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 11.08.2026 года (вторник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,83 грн (+7 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,78 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 12,04 грн (+3 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,76/ 44,95 Евро 51,70/ 51,90 Злотый 11,85/ 11,98

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 11 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,50/45,10 51,25/ 52,25 11,65/ 12,20 Ощадбанк 44,55/ 45,15 51,35/ 52,35 ПУМБ 44,55/45,15 51,40/52,30 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,55/ 45,15 51,40/ 52,35 11,50/ 12,20 Райффайзен 44,65/45,10 51,35/52,25 11,50/12,35

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.