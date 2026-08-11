Цена нефти на 11 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть во вторник, 11 августа, стабилизировались возле самых высоких за неделю отметок на фоне угасания надежд на скорое мирное соглашение между США и Ираном, которое могло бы разблокировать судоходство в Ормузском проливе. Ухудшение перспектив договоренностей вызвано новыми жесткими заявлениями Вашингтона.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 11 августа

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $87,62 – 0,11% WTI $82,08 – 0,06% Urals $81,08 + 2.39%

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились всего на 10 центов, или на 0,11%, зафиксировавшись на уровне 87,62 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 5 центов, или 0,06%, опустившись до 82,08 доллара за баррель.

Этому незначительному откату предшествовал стремительный рост в понедельник, когда оба эталонных сорта подскочили более чем на 5%, достигнув максимального уровня с 31 июля.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, рынок отреагировал скачком цен после того, как президент США Дональд Трамп ответил на предложения Тегерана встречными требованиями. Американский лидер заявил, что Иран должен выплатить компенсацию за жертвы в войнах, нападениях и протестах.

Главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер обратил внимание на пропасть между видением условий соглашения в Вашингтоне и Тегеране. По его словам, оптимизм на прошлой неделе исчерпывается, что формирует четкий восходящий тренд для котировок.

Дополнительно ситуацию усложняет напряжение в регионе. По оценкам банка Barclays, чистый экспорт нефти через Ормузский пролив за прошлую неделю уже упал с 4,4 до 3 миллионов баррелей в день.

Напомним, благодаря ситуации на Ближнем Востоке оптовые цены на топливо в Украине снижаются, хотя жатва и сложные логистические условия сдерживают рынок. Delo.ua проанализировало стоимость бензина, дизеля и автогаза на этой неделе.