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В Украине спрос на электромобили упал на 44%: самые популярные модели

BYD Sea Lion 06
BYD Sea Lion 06 / Infocar

В июле украинский автопарк пополнили более 3,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили упал на 44%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто – 3756 ед., из которых 423 ед. были новыми (-73%), а 3333 авто – подержанными (-37%).

Среди 172 коммерческих BEV новыми были только 14 ед. (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).

Топ-5 новых электромобилей июля:

  1. BYD Sea Lion 06 EV – 73 ед.;
  2. BYD Leopard 3 - 40 ед;
  3. Volkswagen ID.UNYX – 39 ед.;
  4. Zeekr 001 – 36 ед.;
  5. Zeekr 7X – 28 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

  1. Tesla Model Y – 509 ед.;
  2. Tesla Model 3 – 456 ед.;
  3. Nissan Leaf – 383 ед.;
  4. Chevrolet Bolt – 209 ед.;
  5. KIA Niro EV – 139 ед.

Напомним, в июле доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 7,3% против 24,7% годом ранее. В то же время, гибриды увеличили свою долю с 21,2% до 31,2%, а автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями вместе охватили более 61% рынка.

Автор:
Светлана Манько

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