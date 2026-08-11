В Украине спрос на электромобили упал на 44%: самые популярные модели

В июле украинский автопарк пополнили более 3,9 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV). По отношению к июлю 2025 года спрос на электромобили упал на 44%.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Отмечается, что основное количество реализуемых за месяц BEV составляли легковые авто – 3756 ед., из которых 423 ед. были новыми (-73%), а 3333 авто – подержанными (-37%).

Среди 172 коммерческих BEV новыми были только 14 ед. (в июле 2025 года из 176 ед. новыми были 20 авто).

Топ-5 новых электромобилей июля:

BYD Sea Lion 06 EV – 73 ед.; BYD Leopard 3 - 40 ед; Volkswagen ID.UNYX – 39 ед.; Zeekr 001 – 36 ед.; Zeekr 7X – 28 ед.

Топ-5 импортируемых электромобилей с пробегом:

Tesla Model Y – 509 ед.; Tesla Model 3 – 456 ед.; Nissan Leaf – 383 ед.; Chevrolet Bolt – 209 ед.; KIA Niro EV – 139 ед.

Напомним, в июле доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 7,3% против 24,7% годом ранее. В то же время, гибриды увеличили свою долю с 21,2% до 31,2%, а автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями вместе охватили более 61% рынка.