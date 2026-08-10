Украинцы стали чаще ввозить бензиновые автомобили с пробегом, а доля электрокаров упала

В июле украинцы ввезли из-за границы 22,6 тыс. подержанных легковушек, что всего на 1% больше, чем в прошлом. В то же время доля бензиновых авто выросла до 55%, а электромобили сократились с 24% до 15%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Для сравнения, в июле 2025 года бензиновые автомобили занимали 48% этого сегмента. Доля дизельных машин за год сократилась с 19% до 17%, в то время как гибриды выросли с 6% до 10%. Автомобили с ГБО сохранили долю на уровне 3%.

Средний возраст подержанных легковушек, получивших в июле украинские номера, составлял 8,8 года.

Самой популярной моделью ввезенного секонд-хенда впервые стал Volkswagen Tiguan – 937 авто.

В топ-10 также вошли:

Volkswagen Golf - 862 авто;

Audi Q5 - 803;

Nissan Rogue - 799;

Skoda Octavia - 661;

Renault Megane - 618;

Tesla Model Y - 509;

Ford Escape - 465;

Tesla Model 3 - 456;

Mazda CX-5 - 432.

В июле доля электромобилей в продажах новых легковых автомобилей в Украине сократилась до 7,3% против 24,7% годом ранее. В то же время, гибриды увеличили свою долю с 21,2% до 31,2%, а автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями вместе охватили более 61% рынка.