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Молдова может передать Украине 20 локомотивов

Молдова может передать Украине 20 локомотивов
Молдова может передать Украине 20 локомотивов

Молдова готовит предложения о возможности предоставления Украине 20 локомотивов. Кроме того, страны работают над дополнительными маршрутами для украинских грузов через Молдову в румынский порт Констанца и открытием нового совместного пункта пропуска.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

Договоренности обсудили во время встречи министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника с вице-премьер-министром — министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Владимиром Болей в Одесской области.

Отдельно стороны работают над обеспечением беспрепятственного движения от Одессы в дунайский регион. Для этого планируют обеспечить свободный и безопасный транзит по 7-километровому участку дороги М-15 в районе Паланки.

Украина и Молдова готовятся к открытию нового общего пункта пропуска.

В железнодорожном сообщении кроме возможного предоставления 20 локомотивов стороны обсуждают конкурентную стоимость перевозок и дополнительные маршруты для украинских грузов через Молдову в порт Констанца.

С начала полномасштабного вторжения количество российских атак на инфраструктуру и подвижной состав "Укрзализныци" было уничтожено 400 локомотивов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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