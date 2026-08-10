Россияне могут столкнуться с массовой блокировкой активов в самом популярном стейблкоине USDT. Эмитент криптовалюты Tether Limited сохраняет полный контроль над выпущенными токенами и может замораживать средства по указанию администрации США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Глава опорного для российского военно-промышленного комплекса Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков отметил, что механизмы блокировки уже применялись ранее, в том числе в отношении крупных активов собственников из России и Ирана.

По его словам, компания Tether является одним из крупнейших держателей облигаций Казначейства США, что подтверждает полную зависимость от доллара и американского финансового рынка.

Попытки РФ создать альтернативную криптоинфраструктуру

Из-за рисков блокирования USDT российский оборонный банк пытается развивать собственную расчетную инфраструктуру. ПСБ является совладельцем компании А7, выпускающей привязанный к рублю стейблкоин А7А5. По утверждению Фрадкова, оборот сделок с этим токеном достиг почти $140 млрд.

В то же время, западные медиа, в частности Financial Times, сравнивают работу платформы А7 с "игрой в Монополию" из-за использования векселей, привязанных к криптовалюте. Кроме того, связанная с этим инфраструктура регулярно испытывает сбои: в апреле 2026 года криптобиржа Grinex, где торгуется А7А5, потеряла более 1 млрд рублей из-за кибератаки.

Случаи замораживания криптоактивов РФ происходят все чаще. В 2025 году эмитент Tether блокировал кошельки российской криптобиржи Garantex на сумму более 2,5 млрд рублей после введения санкций Евросоюза против платформы из-за ее связей с подсанкционными банками РФ.

Напомним, расходы на войну остаются главным приоритетом Кремля, из-за чего Путин требует финансировать армию, несмотря на рекордный дефицит бюджета. Дополнительные расходы на армию превысят первоначальный план на 4–5 трлн рублей, что заставляет власть урезать социальные программы.