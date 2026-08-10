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Минобороны изменяет систему закупки питания для ВСУ

Минобороны изменяет систему закупки питания для ВСУ
Минобороны изменяет систему закупки питания для ВСУ

Министерство обороны и Агентство оборонных закупок ГОТ меняют систему питания военных: продукты будут проверять на распределительных центрах еще до доставки в воинские части, а закупку продовольствия и логистических услуг разделят.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По новой модели продукты должны поставляться отдельными производителями, а доставкой будут заниматься логистические операторы. В Минобороны рассчитывают, что разделение этих функций усилит конкуренцию и сделает ценообразование более прозрачным.

Контроль качества также планируется перенести на этап до отправки продуктов в воинские части. Питание будет проверено на распределительных центрах, чтобы не допускать поставки некачественной продукции в подразделения.

Следующим этапом реформы должен стать переход от заказа отдельных продуктов к заказу блюд через систему DOT-Chain Food. Она будет автоматически рассчитывать необходимое количество ингредиентов в соответствии с рецептурой и численностью личного состава.

Первые закупки по новой модели планируют произвести в 2026 году. Сначала она будет введена в воинских частях в нескольких регионах, после чего планируется постепенно расширяться.

Заметим, в 2025 году ГОТ сэкономила 15,6 млрд грн благодаря конкурентным закупкам. Эти средства были использованы для обеспечения военных необходимым имуществом: от продуктов питания до средств индивидуальной защиты.

Автор:
Татьяна Гойденко

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