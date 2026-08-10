Россия уничтожила более 10 миллионов книг в Украине: издательская отрасль оказалась под угрозой

Масштабные атаки российских беспилотников и ракет на склады и типографии уничтожили более 10 миллионов книг в Украине за последние месяцы. Это стало самым тяжелым ударом по отечественному издательскому бизнесу за все время полномасштабного вторжения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Наибольшие потери понесло харьковское детское издательство "Утро": во время обстрела 1 августа россияне уничтожили около 8 млн книг. Компания печатает около трети всех школьных учебников по стране.

Издательство BookChef в результате удара по Киеву 2 июля потеряло около 800 тысяч экземпляров, а еще 100 тысяч книг было уничтожено на их резервном составе из-за очередной атаки.

Экономические последствия и угроза стагнации

Специалисты и предприниматели отмечают, что убытки издательств иллюстрируют более широкие проблемы украинской экономики, которая все больше и больше страдает от войны на истощение. ВВП Украины остается примерно на 20% ниже довоенного уровня.

Эксперты Центра экономической стратегии ухудшили прогноз роста экономики Украины на следующий год до 1,1% (против 1,8% в 2025 году). Главным двигателем выступает оборонный сектор, на который приходится около 60% государственных расходов и 1,4 процентного пункта по общему росту ВВП. Между тем остальные сектора гражданской экономики фактически стагнируют.

Значительные потери понесет и аграрный сектор: из-за систематических ударов РФ по портовой инфраструктуре Черного моря потери сельского хозяйства в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд.

В издательской отрасли восстановление осложняется длительным циклом производства (от 6 до 18 месяцев) и ростом затрат на печать примерно на 40% за последние два года, что снижает покупательную способность граждан.

Напомним, только за последний месяц лета из-за российских обстрелов украинские издательства потеряли более 1,5 млн книг, что существенно подорвало складские запасы ведущих ритейлеров и издателей.