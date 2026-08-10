Росія знищила понад 10 мільйонів книжок в Україні: видавнича галузь опинилася під загрозою

Масштабні атаки російських безпілотників та ракет на склади й друкарні знищили понад 10 мільйонів книжок в Україні за останні місяці. Це стало найтяжчим ударом по вітчизняному видавничому бізнесу за весь час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Найбільших втрат зазнало харківське дитяче видавництво "Ранок": під час обстрілу 1 серпня росіяни знищили близько 8 млн книжок. Компанія друкує близько третини всіх шкільних підручників в країні.

Видавництво BookChef унаслідок удару по Києву 2 липня втратило близько 800 тисяч примірників, а ще 100 тисяч книжок було знищено на їхньому резервному складі через чергову атаку.

Економічні наслідки та загроза стагнації

Фахівці та підприємці зазначають, що збитки видавництв ілюструють ширші проблеми української економіки, яка дедалі більше потерпає від війни на виснаження. ВВП України залишається приблизно на 20% нижчим від довоєнного рівня.

Експерти Центру економічної стратегії погіршили прогноз зростання економіки України на наступний рік до 1,1% (проти 1,8% в 2025 році). Головним рушієм виступає оборонний сектор, на який припадає близько 60% державних видатків та 1,4 відсоткового пункта із загального зростання ВВП. Тим часом решта секторів цивільної економіки фактично стагнують.

Значних втрат зазнає й аграрний сектор: через систематичні удари РФ по портовій інфраструктурі Чорного моря втрати сільського господарства цьогоріч можуть скласти від $1,5 млрд до $3 млрд.

У видавничій галузі відновлення ускладнюється тривалим циклом виробництва (від 6 до 18 місяців) та зростанням витрат на друк приблизно на 40% за останні два роки, що знижує купівельну спроможність громадян.

Нагадаємо, лише за останній місяць літа через російські обстріли українські видавництва втратили понад 1,5 млн книжок, що суттєво підірвало складські запаси провідних ритейлерів та видавців.