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Міноборони змінює систему закупівлі харчування для ЗСУ

Міноборони змінює систему закупівлі харчування для ЗСУ
Міноборони змінює систему закупівлі харчування для ЗСУ

Міністерство оборони та Агенція оборонних закупівель ДОТ змінюють систему харчування військових: продукти перевірятимуть на розподільчих центрах ще до доставки у військові частини, а закупівлю харчів і логістичних послуг розділять.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міністерство оборони України.

За новою моделлю продукти мають постачати окремі виробники, а доставкою займатимуться логістичні оператори. У Міноборони розраховують, що розділення цих функцій посилить конкуренцію та зробить ціноутворення прозорішим.

Контроль якості також планують перенести на етап до відправлення продуктів у військові частини. Харчі перевірятимуть на розподільчих центрах, щоб не допускати постачання неякісної продукції до підрозділів.

Наступним етапом реформи має стати перехід від замовлення окремих продуктів до замовлення страв через систему DOT-Chain Food. Вона автоматично розраховуватиме необхідну кількість інгредієнтів відповідно до рецептури та чисельності особового складу.

Перші закупівлі за новою моделлю планують провести у 2026 році. Спочатку її запровадять у військових частинах у кількох регіонах, після чого планують поступово розширювати.

Зауважимо, у 2025 році ДОТ заощадила 15,6 млрд грн завдяки конкурентним закупівлям. Ці кошти були використані для забезпечення військових необхідним майном: від продуктів харчування до засобів індивідуального захисту.

Автор:
Тетяна Гойденко

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