Росіяни можуть зіткнутися з масовим блокуванням активів у найпопулярнішому стейблкоїні USDT. Емітент криптовалюти Tether Limited зберігає повний контроль над випущеними токенами і може заморожувати кошти за вказівкою адміністрації США.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Глава опорного для російського військово-промислового комплексу Промсвязьбанку (ПСБ) Петро Фрадков зазначив, що механізми блокування вже застосовувалися раніше, зокрема щодо великих активів власників із Росії та Ірану.

За його словами, компанія Tether є одним із найбільших утримувачів облігацій Казначейства США, що підтверджує її повну залежність від долара та американського фінансового ринку.

Спроби РФ створити альтернативну криптоінфраструктуру

Через ризики блокування USDT російський оборонний банк намагається розвивати власну розрахункову інфраструктуру. ПСБ є співвласником компанії А7, яка випускає прив'язаний до рубля стейблкоїн А7А5. За твердженням Фрадкова, оборот операцій із цим токеном сягнув майже $140 млрд.

Водночас західні медіа, зокрема Financial Times, порівнюють роботу платформи А7 із "грою в Монополію" через використання векселів, прив'язаних до криптовалюти. Крім того, пов'язана з цим інфраструктура регулярно зазнає збоїв: у квітні 2026 року криптобіржа Grinex, де торгується А7А5, втратила понад 1 млрд рублів через кібератаку.

Випадки заморожування криптоактивів РФ стаються все частіше. У 2025 році емітент Tether блокував гаманці російської криптобіржі Garantex на суму понад 2,5 млрд рублів після запровадження санкцій Євросоюзу проти платформи через її зв'язки з підсанкційними банками РФ.

Нагадаємо, витрати на війну залишаються головним пріоритетом Кремля, через що Путін вимагає фінансувати армію попри рекордний дефіцит бюджету. Додаткові видатки на армію перевищать початковий план на 4–5 трлн рублів, що змушує владу урізати соціальні програми.