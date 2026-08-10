Через обстріли без світла залишаються споживачі у п’яти областях, на Одещині знову пошкоджені енергооб’єкти

Найскладніша ситуація з електропостачанням станом на ранок 10 серпня залишається на Одещині, де після масованої атаки та нових ударів по енергооб’єктах тривають відновлювальні роботи. Значну частину раніше знеструмлених споживачів уже вдалося заживити.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міненерго.

Протягом останньої доби російські війська знову атакували енергетичні об’єкти Одеської області. Енергетики працюють над поверненням пошкодженого обладнання в роботу та відновленням електропостачання.

Через бойові дії та обстріли частина споживачів також залишається без світла у Донецькій, Дніпропетровській, Сумській та Харківській областях.

Застосування обмежень електроенергії 10 серпня не прогнозується.

Споживачам рекомендують за можливості переносити активне використання електроенергії на період із 10:00 до 16:00 та ощадливо користуватися нею.

Додамо, станом на ранок 7 серпня без електроенергії залишаються 118 населених пунктів у семи областях України. Водночас через бойові дії та обстріли енергетичних об’єктів знеструмлення є ще у п’яти регіонах. Застосування обмежень електропостачання протягом дня не прогнозується.