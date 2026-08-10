Из-за обстрелов без света остаются потребители в пяти регионах, в Одесской области снова повреждены энергообъекты

Самая сложная ситуация с электроснабжением по состоянию на утро 10 августа остается в Одесской области, где после массированной атаки и новых ударов по энергообъектам продолжаются восстановительные работы. Значительную часть ранее обесточенных потребителей уже удалось заживить.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

За последние сутки российские войска снова атаковали энергетические объекты Одесской области. Энергетики работают над возвратом поврежденного оборудования в работу и восстановлением электроснабжения.

Из-за боевых действий и обстрелов часть потребителей также остается без света в Донецкой, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях.

Применение ограничений на электроэнергию 10 августа не прогнозируется.

Потребителям рекомендуют при возможности переносить активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00 и бережно пользоваться ею.

По состоянию на утро 7 августа без электроэнергии остаются 118 населенных пунктов в семи областях Украины. В то же время из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов обесточивания есть еще в пяти регионах. Применение ограничений на электроснабжение в течение дня не прогнозируется.