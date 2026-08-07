Из-за обстрелов и непогоды без света остаются потребители в 12 областях

Из-за непогоды по состоянию на утро 7 августа без электроэнергии остаются 118 населенных пунктов в семи областях Украины. В то же время из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов обесточивания есть еще в пяти регионах. Применение ограничений на электроснабжение в течение дня не прогнозируется.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

Из-за непогоды обесточивание зафиксировано в Житомирской, Закарпатской, Кировоградской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Из-за боевых действий и обстрелов часть потребителей остается без света в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Харьковской областях.

Восстановительные работы проводят там, где это разрешает безопасность.

Потребителей также призвали по возможности экономно использовать электроэнергию с 10:00 до 23:00, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Напомним, по состоянию на 6 августа в результате боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях временно находилась без электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением питания.