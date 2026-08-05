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Генераторы и накопители: пять регионов Украины получили энергетическое оборудование из Швейцарии

генератор
Швейцария предоставила Украине 48 тонн энергооборудования / БЄБ

Хабы экстренной помощи Минэнерго направили более 48 тонн оборудования из Швейцарии для поддержки критически важных предприятий в пяти прифронтовых и центральных регионах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Официальным донором помощи стала швейцарская компания Tetra Laval International SA. Оборудование получили Киевская, Сумская, Черниговская, Днепропетровская и Харьковская области.

Передаваемая партия включает генераторы, накопители энергии и другое энергетическое оборудование.

Это не первая передача оборудования от данного донора. Ранее Минэнерго уже доставило мощные накопители энергии от Tetra Laval International в энергетические объекты и учреждения здравоохранения. Предыдущие поставки охватили шесть регионов: Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Херсонскую, Харьковскую и Киевскую области.

О доноре

Tetra Laval International SA – это швейцарская финансовая и управленческая компания, входящая в состав транснациональной группы Tetra Laval . Она координирует финансы, юридическую структуру и планирование для всемирно известных промышленных брендов .

Группа работает в пяти бизнес-сегментах: производство молока, приготовление пищевых продуктов, переработка пищевых продуктов, упаковка пищевых продуктов и дистрибуция продуктов. Tetra Laval включает в себя бренды Tetra Pak, DeLaval и Sidel.

Напомним, с начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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