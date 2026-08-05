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Генератори та накопичувачі: п’ять регіонів України отримали енергетичне обладнання зі Швейцарії

генератор
Швейцарія надала Україні 48 тонн енергообладнання / БЕБ

Хаби екстреної допомоги Міненерго спрямували понад 48 тонн обладнання зі Швейцарії для підтримки критично важливих підприємств у п'яти прифронтових та центральних регіонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Офіційним донором допомоги виступила швейцарська компанія Tetra Laval International SA. Устаткування отримали Київська, Сумська, Чернігівська, Дніпропетровська та Харківська області.

Передана партія включає генератори, накопичувачі енергії та інше енергетичне устаткування. 

Це не перша передача устаткування від даного донора. Раніше Міненерго вже доставило потужні накопичувачі енергії від Tetra Laval International до енергетичних об'єктів та закладів охорони здоров'я. Попередні поставки охопили шість регіонів: Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську, Херсонську, Харківську та Київську області.

Про донора

Tetra Laval International SA — це швейцарська фінансова та управлінська компанія, що входить до складу транснаціональної групи Tetra Laval. Вона координує фінанси, юридичну структуру та планування для всесвітньо відомих промислових брендів.

Група працює в п’яти бізнес-сегментах: виробництво молока, приготування харчових продуктів, переробка харчових продуктів, пакування харчових продуктів і дистрибуція продуктів. Tetra Laval включає бренди Tetra Pak, DeLaval і Sidel. 

Нагадаємо, від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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