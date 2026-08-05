Регіонам передали понад 5 тис. тонн обладнання для енергосистеми

Від початку 2026 року Україна отримала 4593 одиниці енергетичного обладнання, зокрема генератори, трансформатори, котельні та когенераційні установки. Додатково очікується постачання ще 1206 одиниць техніки для відновлення та підтримки енергосистеми.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Найближчим часом партнери мають передати:

917 генераторів;

166 трансформаторів;

123 котли, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та інше обладнання.

Від початку року зі складів хабів до регіонів відправили 528 вантажів гуманітарної допомоги загальною вагою понад 5 тис. тонн.

До цих поставок увійшли 2603 генератори, 121 трансформатор, а також 190 котлів, блочно-модульних котелень і когенераційних установок.

Допомогу у 2026 році надали країни ЄС та інші міжнародні партнери, зокрема США, Канада, Японія, Туреччина, Китай, Норвегія, Швейцарія та Велика Британія.

З березня 2022 року за координації Міненерго Україна отримала 2528 гуманітарних вантажів з енергетичним обладнанням загальною вагою 32,1 тис. тонн. Із них 28,4 тис. тонн уже розподілили між регіонами.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення енергетичну допомогу Україні надали 39 країн.

Додамо, станом на кінець липня Україна отримала від міжнародних партнерів 4466 одиниць енергетичного обладнання, серед яких генератори, трансформатори, блочно-модульні котельні, когенераційні установки та котли.