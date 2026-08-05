Регионам передали более 5 тыс. тонн оборудования для энергосистемы

С начала 2026 года Украина получила 4593 единицы энергетического оборудования, в том числе генераторы, трансформаторы, котельные и когенерационные установки. Дополнительно ожидается поставка еще 1206 единиц техники для восстановления и поддержки энергосистемы.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

В ближайшее время партнеры должны передать:

917 генераторов;

166 трансформаторов;

123 котла, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и другое оборудование.

С начала года со складов хабов в регионы отправили 528 грузов гуманитарной помощи общим весом более 5 тыс. тонн.

В эти поставки вошли 2603 генератора, 121 трансформатор, а также 190 котлов, блочно-модульных котельных и когенерационных установок.

Помощь в 2026 году оказали страны ЕС и другие международные партнеры, в том числе США, Канада, Япония, Турция, Китай, Норвегия, Швейцария и Великобритания.

С марта 2022 г. при координации Минэнерго Украина получила 2528 гуманитарных грузов с энергетическим оборудованием общим весом 32,1 тыс. тонн. Из них 28,4 тысячи тонн уже распределили между регионами.

В целом, с начала полномасштабного вторжения энергетическую помощь Украине оказали 39 стран.

По состоянию на конец июля Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.