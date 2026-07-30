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Черниговщина получила от Швейцарии восемь генераторов для резервного питания критической инфраструктуры
Черниговская область получила восемь генераторов из Швейцарии для резервного электропитания объектов критической инфраструктуры и энергетических предприятий. Общий вес переданного оборудования составляет 6,33 тонн.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.
В Черниговскую область передали:
- дизельный генератор на трейлере;
- стационарный дизельный генератор;
- шесть портативных бензиновых генераторов
Оборудование поступило из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики. Донором выступила швейцарская компания Tetra Laval International.
Генераторы планируют использовать в качестве резервных источников питания при аварийных отключениях электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры и энергетических предприятиях региона.
С начала 2026 г. Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.