Черниговщина получила от Швейцарии восемь генераторов для резервного питания критической инфраструктуры

Черниговская область получила восемь генераторов из Швейцарии для резервного электропитания объектов критической инфраструктуры и энергетических предприятий. Общий вес переданного оборудования составляет 6,33 тонн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэнерго.

В Черниговскую область передали:

дизельный генератор на трейлере;

стационарный дизельный генератор;

шесть портативных бензиновых генераторов

Оборудование поступило из составов хабов экстренной энергетической помощи Министерства энергетики. Донором выступила швейцарская компания Tetra Laval International.

Генераторы планируют использовать в качестве резервных источников питания при аварийных отключениях электроэнергии, в том числе на объектах критической инфраструктуры и энергетических предприятиях региона.

С начала 2026 г. Украина получила от международных партнеров 4466 единиц энергетического оборудования, среди которых генераторы, трансформаторы, блочно-модульные котельные, когенерационные установки и котлы.